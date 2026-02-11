Actress Poorna: రెండోసారి తల్లి కాబోతున్న నటి పూర్ణ, బేబీ బంప్ ఫోటోలు చూసేయండి
Actress Poorna: నటి పూర్ణ అసలు పేరు షామ్నా ఖాసిం. తెలుగులో మంచి హీరోయిన్ పేరు తెచ్చుకుని ఇప్పుడు డ్యాన్స్ షోలకు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తోంది. ఆమెకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు రెండోసారి గర్భం దాల్చినట్టు బేబీ బంప్ ఫోటోలతో ప్రకటించింది.
నటి పూర్ణ ఫోటోలు
నటి పూర్ణ అసలు పేరు షామ్నా కాసిం. ఈమె తెచ్చిన భారత సినీ పరిశ్రమలో ఎంతో గుర్తింపు పొందిన నటి. మంచి డాన్సర్ కూడా. తెలుగు ప్రేక్షకులకు మాత్రం పూర్ణ పేరుతోనే పరిచయం అయింది. మలయాళం, తెలుగు, తమిళ కన్నడ భాషలో ఆమె ఎన్నో సినిమాలు చేసింది. పూర్ణ కేరళలోని కన్నూర్ ప్రాంతానికి చెందిన అమ్మాయి. డాన్స్ పై ఆసక్తితో డ్యాన్స్ లో శిక్షణ తీసుకుంది. తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి.
బేబీ బంప్ ఫోటోలతో పూర్ణ
2004లో మలయాళ సినిమా ద్వారా సినీ రంగంలోకి వచ్చింది. తర్వాత తెలుగులో కూడా నటించింది. ఇప్పుడు కొన్ని టీవీ షోలో జడ్జిగా కూడా కనిపిస్తోంది. స్టేజ్ ప్రోగ్రాములు, డాన్స్ షోల ద్వారా ఆమెకు ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే పూర్ణ 2022లో అక్టోబర్లో షానిద్ ఆసిఫ్ అలీ అనే దుబాయ్ వ్యాపారవేత్తను పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లి కూడా దుబాయ్ లోనే జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఫోటోల రూపంలో సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూనే ఉంటుంది. తన భర్త తనకు ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తాడని, కుటుంబ జీవితం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఆమె ఎన్నోసార్లు చెబుతూ ఉంటుంది.
భర్తతో పూర్ణ ఫోటోలు
సినిమాల్లోనే కాకుండా, పూర్ణ పలు టీవీ సీరియళ్లు, షోలలో కూడా కనిపించేది. ఇటీవల బాలయ్య 'అఖండ 2 తాండవం' చిత్రంలో ఆమె కీలక పాత్రలో నటించింది. 2023 ఏప్రిల్ లో పూర్ణకు ఒక బాబు పుట్టాడు. ఆ విషయాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారానే పంచుకుంది. తర్వాత 2025లో గర్భం దాల్చినట్టు ప్రకటించింది. ఇప్పుడు బేబీ బంప్ ఫోటోలను సోషల్ మీడియా ఖాతాలో షేర్ చేసుకుంది. ఆ ఫోటోలో పూర్ణ ఎంతో అందంగా కనిపిస్తోంది. పూర్ణ కేవలం నటిగానే కాదు కష్టపడి ఎదిగిన మహిళగా కూడా ఎంతోమందికి కారణంగా నిలుస్తుంది.
కుటుంబానికే విలువ
పూర్ణ కుటుంబ జీవితానికి చాలా విలువ ఇస్తుంది. దుబాయ్ లో ఆమె పూర్తిగా సెటిల్ అయింది. కానీ అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇండియాకు వచ్చి వెళుతుంది. పదే పదే హైదరాబాద్ కు కూడా వచ్చి షూటింగులలో పాల్గొంటుంది. తనతో పాటూ తన కొడుకు హమ్జాద్ ను కూడా తీసుకుని వస్తుంది.