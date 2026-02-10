Rahu Zodiac signs: మాఘ మాసంలో రాహువు దయతో ఈ 4 రాశులకు డబ్బుల వర్షమే
Rahu Zodiac signs: రాహువు సంచారం వల్ల నాలుగు రాశుల వారు జాక్పాట్ కొట్టబోతున్నారు. వీరికి కుబేరుడి అనుగ్రహం ఉంటుంది. కొన్ని రాశుల వారికి డబ్బు, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ గ్రహస్థితులు వారి జీవితంలో సంపదను పెంచుతాయి.
వృషభ రాశి
మాఘ మాసంలో రాహువు అనుగ్రహం కొన్ని రాశులపై పడుతుంది. అందులో మొదటిది వృషభ రాశి. మాఘమాసంలో వృషభ రాశి వారికి ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఊహించని మార్గాల నుంచి డబ్బు చేతికి చేరుతుంది. ఇతరులకు ఎప్పుడో ఇచ్చి మర్చిపోయిన డబ్బు కూడా తిరిగి అందుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న చెక్కులు కూడా క్లియర్ అవుతాయి. చేస్తున్న ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇప్పటివరకు ఉన్న మానసిక గందరగోళాలు, గొడవలు తొలగిపోయి… కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది. ఆస్తి లేదా ఇంటికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. మాఘ మాసమంతా ఆర్థికంగా బాగా కలిసివస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి మాఘ మాసంలో రాహుల వల్ల ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ఈ గ్రహస్థితి పురోగతిని ఇస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరు ఉద్యోగంన లేదా వ్యాపారం పనిచేసే చోట గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు దొరికే అవకాశం ఉంది. ఇక వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి ఊహించిన దానికంటే లాభాలు ఎక్కువ వస్తాయి. అమెరికా డాలర్లతో వ్యాపారం చేసే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఒత్తిడి చాలా వరకు తగ్గుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు ఇదే మంచి సమయం. రాహు కాలంలో చేసే పనులు కూడా వీరికి మంచి యోగాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. రాహువు మిమ్మల్ని కోటీశ్వరుడిని చేసే సమయం ఇదే.
ధనుస్సు రాశి
నిజాయితీకి మారుపేరు ధనుస్సు రాశి. ఈ రాశి వారు ఏదనుకుంటే దానిపై గురి పెట్టి పని చేస్తారు. కష్టాన్ని మాత్రమే నమ్మే ధనుస్సు రాశి వారికి మాఘ మాసం ఎంతో అనుకూలంగా సాగుతుంది. పెట్టుబడులు కూడా మంచి లాభాలు తెచ్చిపెడతాయి. విద్య, వృత్తి, పోటీ పరీక్షలలో వీరు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. వీరికి సంపద పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. వీరు చేత్తో పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. ఇతరులకు మంచి సహాయం చేస్తారు. చేసే పనిలో ఊహించని లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.కొంతమందికి మాఘ మాసం మంచి టర్నింగ్ పాయింట్ లా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయి.
కుంభ రాశి
కుంభరాశి వారు నిజాయితీగా ఉంటారు. వీరికి అభివృద్ధిని అందించే కాలం ఇది. వ్యాపారం, వృత్తిలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. వీరికి కొత్త పరిచయాలు అవుతాయి. వారి ద్వారా ఆదాయం కూడా దక్కుతుంది. పొదుపు బాగా చేసి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. ధన ప్రవాహం, వ్యాపార లాభం, ఆస్తి కలయిక, దిగుబడి పెరగడం వంటి అనేక రూపాల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది.