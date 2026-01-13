డేటింగ్ యాప్ లో మొదటి అనుభవం, అతడితో 8 గంటలు గడిపా.. నటి బోల్డ్ కామెంట్స్ వైరల్
డేటింగ్ యాప్లో పరిచయమైన వ్యక్తితో 8 గంటలు గడిపాను. అపరిచితుడితో పరిచయం, కాఫీ, సినిమాతో సహా తన మొదటి యాప్ డేటింగ్ అనుభవాన్ని 'మిలన' నటి పార్వతి పంచుకున్నారు.
నటి పార్వతి తన మొదటి డేటింగ్ యాప్ అనుభవం
'మిలన' నటి పార్వతి తన మొదటి డేటింగ్ యాప్ అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. 2021 బ్రేకప్ తర్వాత, స్నేహితురాలి సలహాతో 'ఫీల్డ్' యాప్ వాడానని, పరిచయమైన వ్యక్తిని నేరుగా కాఫీకి పిలిచానని చెప్పారు.
కాఫీ తాగుదామా?
సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు స్నేహితురాలు బంబుల్, రాయ, ఫీల్డ్ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇచ్చింది. లాస్ ఏంజిల్స్లో ఫీల్డ్ యాప్ ట్రై చేశా. ఒక సాధారణ వ్యక్తికి 'కాఫీ తాగుదామా?' అని నేరుగా మెసేజ్ పంపా.
నాకు టైం లేదు
నా మెసేజ్ చూసి, అతను ముందు చాట్ చేస్తారని చెప్పాడు. నాకు టైం లేదు, మూడు రోజుల్లో వెళ్ళిపోతా, కలవాలో వద్దో చెప్పు అని చెప్పానని పార్వతి తన డేటింగ్ యాప్ అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
స్టాండప్ కమెడియన్
అతను స్టాండప్ కమెడియన్, ఇంజనీర్. ఫొటో అడిగితే పంపాను. కాఫీ డేట్కు ఒప్పుకున్నాడు. కానీ నేను సినిమాకి వెళ్దామని అడిగా. 'కైండ్స్ ఆఫ్ కైండ్నెస్' సినిమా చూశాం. అది విచిత్రమైన సినిమా.
మాల్లో హాట్ చాక్లెట్
ఆ రోజు నాకు పీరియడ్స్. చాలా నీరసంగా ఉంది. మాల్లో హాట్ చాక్లెట్ ఆర్డర్ చేశా. నేను కళ్లద్దాలు పెట్టుకోవడం అతను చూశాడు. అతను కూడా కళ్లద్దాలు ధరించాడు. 'ఫ్రెండ్స్' సిరీస్లోని రిచర్డ్లా ఉన్నాడు.
ఎనిమిది గంటలు కలిసి గడిపాం
నాకు సమయం తక్కువగా ఉండటంతో, చాటింగ్ బదులు నేరుగా కలిశాం. మేం త్వరగా మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టాం. అది మంచి సమయం. ఎనిమిది గంటలు కలిసి గడిపాం. తర్వాత నన్ను హోటల్లో డ్రాప్ చేశాడు.
పార్వతి మొదటి డేటింగ్ అనుభవంపై మిశ్రమ స్పందన
పార్వతి మొదటి డేటింగ్ అనుభవంపై మిశ్రమ స్పందనలు వస్తున్నాయి. బ్రేకప్ నుండి బయటపడటానికి ఇది మంచి మార్గం కాదని కొందరు సలహా ఇచ్చారు. ఇది ఒక నాటకంలా ఉందని మరికొందరు కామెంట్ చేశారు.
అపరిచితుడితో వెంటనే కాఫీ
అదే సమయంలో, నటి ధైర్యాన్ని చాలామంది మెచ్చుకున్నారు. అమెరికాలో అపరిచితుడితో వెంటనే కాఫీ, మూవీ డేట్కు వెళ్లడం గొప్ప విషయమన్నారు. 8 గంటలు గడపడం అద్భుతమని కామెంట్స్ చేశారు.