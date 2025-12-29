'కమల్ హసన్తో విడిపోవడం వెనుక అసలు కారణం అదే.. ఆమెకు ఏం తెలియదు.!'
Actress Gautami: 80వ దశకంలో అరంగేట్రం చేసి, ఐదు భాషల్లో 120కి పైగా చిత్రాల్లో నటించిన నటి గౌతమి సినీ కెరీర్లో తాను ఎదుర్కున్న ఇబ్బందులను, కమల్ హసన్తో విడాకులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆ వివరాలు..
80వ దశకంలో అరంగేట్రం..
80వ దశకంలో అరంగేట్రం చేసి.. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో సినిమాల్లో నటించి తనదైన ముద్ర వేసింది నటి గౌతమి. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వచ్చిన గౌతమి.. డాక్టర్ కుటుంబంలో పుట్టింది. ఆమె తండ్రి ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ కాగా, తల్లి పాథాలజిస్ట్. ఉన్నత విద్యా నేపథ్యం ఉన్నా, ఆమె ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న సమయంలోనే అనుకోకుండా సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించింది.
ఆమె గోల్ ఇది..
వాస్తవానికి, నటి గౌతమి గోల్ ఐఐఎంలో ఎంబీఏ చేసి వ్యాపారవేత్త కావాలనేది. ఎంసెట్ రాసి ఇంజనీరింగ్ సీటు సంపాదించిన ఆమె, కాలేజీలో ర్యాగింగ్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి రెండు వారాల షూటింగ్కు అంగీకరించడంతో ఆమె సినీ ప్రస్థానం మొదలైంది. ఆమె మొదటి సినిమా దయామయడి.
ఏమి తెలియకుండానే..
మొదటి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు.. తనకు ఏం తెలియదు. కానీ సెట్లో కెమెరా, లైటింగ్, అలా అన్ని విషయాలను నేర్చుకుంది నటి గౌతమి. అప్పటి నుంచి "వాట్ నెక్స్ట్?" అనే దానితో తన పరిమితులను పెంచుకుంటూపోయింది. అన్ని విషయాలను తెలుసుకోండి. కేవలం 8 సంవత్సరాలలోనే 120కి పైగా సినిమాల్లో నటించి, ప్రతి ఏడాది 13 నుంచి 16 సినిమాలు విడుదలయ్యేలా చూసుకుంది.
తల్లి తోడు..
ఆమె సినీ ప్రస్థానంలో తన తల్లి తోడుగా ఉండటం అత్యంత కీలకమని నటి గౌతమి తెలిపింది. తాను సినీ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి, తన తల్లి డాక్టర్ వృత్తిని, డయాగ్నోస్టిక్ క్లినిక్ను వదులుకుంది అని తెలిపింది. 17 ఏళ్ల వయస్సులో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన గౌతమికి, తల్లి అండదండలు ఆమె విజయానికి ఒక బలమైన పునాదిని వేశాయి.
క్యాన్సర్ నుంచి..
క్యాన్సర్ లాంటి సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని నిలబడిన నటి గౌతమి.. రాజకీయ రంగంలోనూ అద్వానీ నాయకత్వంలో ముందడుగు వేసింది. ఆ తర్వాత బీజేపీకి రాజీనామా ఇచ్చింది. అటు కమల్ హసన్తో విడిపోవడానికి మరో వ్యక్తి లేదా నటి కారణం కాదని.. ఇది కేవలం తన నిర్ణయమేనని గౌతమి పేర్కొంది. విడిపోవడానికి వెనుక కారణం నేరుగా చెప్పకపోయినా.. ఇలా చెప్పుకొచ్చింది ఆమె.