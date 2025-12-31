పక్కోడి జీవితం నీకెందుకు బాసూ.! వైరల్ అవుతున్న స్టార్ హీరోయిన్ ఇన్స్టా పోస్ట్..
Aishwarya Rajesh: ఐశ్వర్య రాజేష్.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ పేరు సుపరిచితమే. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం అనే సినిమాతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బంపర్ హిట్ దక్కించుకున్న ఈ భామ.. ఇప్పుడు వరుస ఆఫర్లు దక్కించుకుంటోంది.
కోలివుడ్ టూ టాలీవుడ్..
ఐశ్వర్య రాజేష్.. ఈ హీరోయిన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పన్లేదు. కోలీవుడ్లో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుని.. ఆపై టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి.. ఇక్కడ కూడా వరుస హిట్స్ కొడుతోంది. ఈ ముద్దు గుమ్మ లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలకు పెట్టింది పేరు.
తమిళంలో ఎన్నో చిత్రాలు..
తమిళంలో చాలానే లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాల్లో నటించింది ఐశ్వర్య రాజేష్. ముఖ్యంగా హీరో శివ కార్తికేయన్ నిర్మించిన 'కౌసల్య కృష్ణమూర్తి'.. హీరోయిన్గా ఐశ్వర్యకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది. ఆ సినిమా అటు తమిళంలో.. ఇటు తెలుగులోనూ మంచి హిట్ దక్కించుకుని.. ఆమెకు టాలీవుడ్లో క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టింది.
సంక్రాంతికి వస్తున్నాంతో ఫుల్గా ఆఫర్లు..
ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి విడుదలైన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టడమే కాదు.. ఏకంగా రూ. 300 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. దీంతో ఈ భామకు వరుసగా ఆఫర్లు క్యూ కట్టాయి. ప్రజెంట్ అటు తమిళం.. ఇటు తెలుగులో వరుస ఆఫర్లు దక్కించుకుంటోంది ఐశ్వర్య రాజేష్.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా..
ఈ అమ్మడు సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. నిత్యం డిఫరెంట్ డ్రెస్సుల్లో ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ.. తమ సినిమాల అప్డేట్స్ ఇస్తూ అభిమానులతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె ఇటీవల చేసిన ఓ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పక్కోడి జీవితం ఎందుకు బాసూ..
తాజాగా ఐశ్వర్య రాజేష్.. బ్లూ కలర్ డ్రెస్లో ఓ వీడియో షేర్ చేసింది. దానికి ఓ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఇక అది కాస్తా ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతోంది. ‘మీ సమయం పరిమితం, కాబట్టి వేరొకరి జీవితాన్ని గడుపుతూ దాన్ని వృధా చేయకండి’ అంటూ రాసుకొచ్చింది. దీంతో ఈ పోస్ట్ కాస్తా వైరల్ అవుతోంది.