Bhanu Chander: సాయం కోసం ఏఎన్నార్, ఎన్టీఆర్ ఇంటికి వెళ్తే.. ఎలా స్పందిస్తారంటే..
Bhanu Chander: నటుడు భానుచందర్ పంచుకున్న ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్ జీవిత విశేషాలు వారిలోని మానవతావాదిని ఆవిష్కరిస్తాయి. ఆపదలో ఉన్నవారికి ఆర్థిక సాయం అందించడంలోనూ, కింది స్థాయి సిబ్బందిని స్నేహితుల్లా పలకరించడంలోనూ..
నటుడు భానుచందర్ దిగ్గజాలు ఎన్.టి. రామారావు, అక్కినేని నాగేశ్వరరావుల గొప్ప మానవతావాద కోణాన్ని వెల్లడించారు. తన తండ్రి వైద్య ఖర్చులకు ఎన్టీఆర్ తక్షణమే ఆర్థిక సహాయం అందించిన వైనం, అలాగే మేకప్ ఆర్టిస్ట్ నాగేశ్వరరావుకు సహాయంగా ఏఎన్ఆర్ స్వయంగా నర్సింగ్హోమ్కు వెళ్లిన వైనం వంటి మరుపురాని సంఘటనలను ఆయన పంచుకున్నారు.
టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ధృవతారలుగా వెలిగిన ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. వెండితెరపై వారు పోషించిన పాత్రలు ఒక ఎత్తయితే, నిజ జీవితంలో వారు ప్రదర్శించిన మానవత్వం మరొక ఎత్తు. సీనియర్ నటుడు భానుచందర్ ఇటీవల పంచుకున్న జ్ఞాపకాలు చూస్తుంటే, ఆ మహానుభావుల హృదయం ఎంత నిర్మలమైనదో అర్థమవుతుంది. కేవలం గొప్ప నటులుగానే కాకుండా, తోటి వారి కష్టాల్లో తోడు నిలిచే గొప్ప మనుషులుగా వారు నిలిచిపోయారు.
ఎన్టీఆర్ ఉదారత
భానుచందర్ కెరీర్ ఆరంభంలో తన తండ్రికి క్యాన్సర్ అని తెలిసినప్పుడు, ఆపరేషన్ కోసం డబ్బు అత్యవసరమైంది. కేవలం ఐదు వందల రూపాయల అడ్వాన్స్తో ఇబ్బందుల్లో ఉన్న భానుచందర్, నేరుగా ఎన్టీఆర్ని కలిసి తన బాధను చెప్పుకున్నారు.
ఆపదలో అండగా
"ఓకే, చూద్దాం" అని ఒక్క మాట అన్న రామారావు, భానుచందర్ ఇంటికి చేరుకునే లోపే డబ్బు పంపించి తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. అందుకే ఆయన్ను 'బోళా శంకరుడు' అని పిలుచుకుంటారు. తన తల్లి కోరిక మేరకు 60 మెట్లు ఎక్కి మరీ ఆశీర్వదించిన సంఘటన ఎన్టీఆర్ నిరాడంబరతకు నిదర్శనం.
ఏఎన్ఆర్ స్నేహశీలి - విలువలకు ప్రాణం
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు కూడా తనేమీ తక్కువ కాదని నిరూపించుకున్నారు. తన వద్ద మేకప్ మ్యాన్గా పనిచేసిన నాగేశ్వరరావు అనారోగ్యంతో ఉన్నారని తెలియగానే, స్వయంగా ఆసుపత్రికి వెళ్లి పరామర్శించారు. "ఒక నాగేశ్వరరావు కోసం మరో నాగేశ్వరరావు వచ్చాడు" అని ఆయన్ను పలకరించిన తీరు అద్భుతం. తన స్నేహితుడి పరిస్థితిని తనకు తెలిసేలా చేసినందుకు భానుచందర్కి ధన్యవాదాలు చెప్పడం ఏఎన్ఆర్ సంస్కారానికి అద్దం పడుతుంది. ఈ దిగ్గజాల జీవితాలు నేటి తరానికి ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తాయి.