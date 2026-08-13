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- Bigg Boss Agnipariksha: లేడీ కంటెస్టెంట్ షూస్ క్లీన్ చేసిన అభిజీత్.. దెబ్బకి పొగరు మొత్తం దిగింది
Bigg Boss Agnipariksha: లేడీ కంటెస్టెంట్ షూస్ క్లీన్ చేసిన అభిజీత్.. దెబ్బకి పొగరు మొత్తం దిగింది
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 షోకి సంబంధించిన అగ్నపరీక్ష త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. కానీ తాజాగా విడుదలైన ప్రోమోలో లేడీ కంటెస్టెంట్ షూస్ని జడ్జ్ అభిజీత్ క్లీన్ చేయడం విశేషం.
ఈ నెల 15న బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష 2 ప్రారంభం
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు అదిరిపోయే షో వస్తోంది. అదే `అగ్నిపరీక్ష`. బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి పంపేందుకు కామనర్స్ ని ఎంపిక చేసేందుకు పెట్టిన మిని టెస్ట్ షో ఇది. ఇందులో కామనర్స్ నుంచి కొందరిని ఎంపిక చేసి టెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్లు బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి వెళ్లేందుకు అర్హులా కాదా అనేది ముగ్గురు జడ్జ్ లు నిర్ణయిస్తారు. అభిజీత్, బిందు మాధవి, నవదీప్ జడ్జ్ లుగా ఈ అగ్నిపరీక్ష మిని షోస్ రన్ అవుతుంది. ఇది ఈ నెల 15 నుంచి స్టార్ మాలో, అలాగే జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
లేడీ కంటెస్టెంట్ తలపొగరు దించిన అభిజీత్
అగ్నిపరీక్ష కోసం కామనర్స్ నుంచి సుమారు 70 మందిని ఎంపిక చేశారట. అందులో 45 మందిని షార్ట్ లిస్ట్ చేసినట్టు సమాచారం. వీరి నుంచి 15 మందిని రెండో దశలో ఫిల్టర్ చేసినట్టు సమాచారం. వీరి నుంచే హౌజ్లోకి పంపే కంటెస్టెంట్లని ఎంపిక చేయనున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ నెల 15 నుంచి స్టార్ట్ కానున్న షోలో ఒక్కో కంటెస్టెంట్ ని పిలిచి వారిని టెస్ట్ చేస్తారు జడ్జ్ లు. వారు ఇంప్రెస్ అయితే ఎంపిక జరుగుతుంటుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోలు విడుదల చేస్తున్నారు. కొందరు కంటెస్టెంట్లు జడ్జ్ లకే ఝలక్ ఇస్తుంటే, జడ్జ్ లు కంటెస్టెంట్లకి ఝలక్ ఇస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఒక అమ్మాయికి అభిజీత్ షాక్ ఇచ్చాడు. దెబ్బకి ఆమెకి ఉన్న తలపొగరు మొత్తం దిగిపోయింది. స్టేజ్పైనే కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
షూస్ క్లీన్ చేయడానికి నో చెప్పిన లేడీ కామనర్ షాలిని
అదేంటనేది చూస్తే, లెటస్ట్ ప్రోమోలో.. కరీంనగర్ నుంచి షాలిని దామెర అనే అమ్మాయి అగ్నిపరీక్ష స్టేజ్మీదకు వచ్చింది. ఆమె ఇటీవలే జిమ్ కూడా స్టార్ట్ చేసినా అని, కొంచెం కండ వచ్చిందని చెప్పింది. చూపించమని శ్రీముఖి అడగ్గా, తన చిన్న కండని చూపించింది. దీనికి నవదీప్ కౌంటర్ వేయడం నవ్వులు పూయించింది. అనంతరం బిందు మాధవి.. షూస్ క్లీన్ చేయాలని చెప్పింది. దానికి షాలిని నో చెప్పింది, తాను చేయలేనని వెల్లడించింది. దీనికి అభిజీత్ రియాక్ట్ అవుతూ, ఏ పని అయినా గౌరవంతో చేయాలని, కించపరవద్దు అని తెలిపాడు.
షాలిని షూస్ క్లీన్ చేసిన అభిజీత్
ఎట్టకేలకు ఆ అమ్మాయి షూస్ క్లీన్ చేసింది. కానీ షూస్ ని వాటర్ లో ముంచింది. దీంతో బిందుమాధవి స్పందిస్తూ, షూస్ని వాటర్లో ముంచరు అని చెప్పింది. దెబ్బకి షాలిని మొఖం వాడిపోయింది. ఇది నువ్వు చాలా జోక్గా తీసుకుంటున్నావని చెప్పి బిందు మాధవి ఆమెకి రెడ్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత అభిజీత్ ఏకంగా స్టేజ్ మీదకు వెళ్లి ఆ అమ్మాయి లెఫ్ట్ కాలు చూపించమని చెప్పి తన కట్చీప్తో ఆమె షూస్ క్లీన్ చేశాడు. దీంతో షాలిని తలపొగరు మొత్తం దిగిపోయింది. కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఈ ప్రోమో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
ఇంప్రెస్ చేసిన మితిలేష్ రెడ్డి
ఆమెతోపాటు ఇదే ప్రోమోలో మితిలేష్ రెడ్డి అనే అబ్బాయి మదనపల్లి నుంచి వచ్చాడు. ఆయన బోల్డ్ అని ప్రకటించుకున్నాడు. పుషప్ప్ తీశాడు, భారీ వెయిట్(40కేజీలు) పెట్టినా కూడా పుషప్స్ తీయడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఈ ప్రోమోలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ అగ్నిపరీక్ష నుంచి 5-8కంటెస్టెంట్లని బిగ్ బాస్ హౌజ్కి ఎంపిక చేయబోతున్నారు. బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ సెప్టెంబర్ మొదటి ఆదివారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. దీనికి నాగార్జున హోస్ట్ గా వ్యవహరించనున్నారు.