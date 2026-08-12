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- Missing Meghana: శ్రోతల్ని కట్టిపడేస్తున్న పిల్ల పిల్ల సాంగ్.. మిస్సింగ్ మేఘన నుంచి అదిరిపోయే పాట
Missing Meghana: శ్రోతల్ని కట్టిపడేస్తున్న పిల్ల పిల్ల సాంగ్.. మిస్సింగ్ మేఘన నుంచి అదిరిపోయే పాట
Missing Meghana: ఫోక్ సాంగ్స్, స్టార్ హీరోల పాటలే కాదు, చిన్న సినిమాల పాటలు కూడా యూట్యూబ్లో దుమ్మురేపుతున్నాయి. తాజాగా `మిస్సింగ్ మేఘన` నుంచి అదిరిపోయే పాట వచ్చింది. ఇది ట్రెండ్ అవుతుంది.
మిస్సింగ్ మేఘన నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్
ఇప్పుడు సినిమా పాటలకంటే జానపద పాటలే యూట్యూబ్లో దుమ్మురేపుతున్నాయి. స్టార్ హీరోల పాటలు కూడా వాటి ముందు వెనకబడి పోతున్నాయి. వాటితో పోటీపడలేకపోతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో తాజాగా ఒక పాట విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. అది సినిమా పాట కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం తెలుగులో `మిస్సింగ్ మేఘన` అనే సినిమా రూపొందుతుంది. రామ్ కార్తీక్, అమ్ము అభిరామి, వైదిక సెంజాలియా, అంకిత్ కొయ్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. వాచస్పతి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి ఫస్ట్ కాపి మూవీస్, కేడీ అండ్ కో బ్యానర్పై పంచుమర్తి నరేష్ బాబు నిర్మించారు.
పిల్ల పిల్ల సాంగ్ని రిలీజ్ చేసిన సురేష్ బాబు
ఈ సినిమా నుంచి ఆ మధ్య ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ని విడుదల చేశారు. దర్శకుడు వినాయక్ చేతుల మీదుగా ఈ పోస్టర్ విడుదల చేయగా, ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు `పిల్ల పిల్ల పిల్ల` అంటూ సాగే ఫస్ట్ సాంగ్ని రిలీజ్ చేశారు. ప్రముఖ నిర్మాత సురేష్ బాబు రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చిత్ర బృందానికి అభినందనలు తెలిపారు. సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకున్నారు. దర్శకుడు వాచస్పతి మాట్లాడుతూ, `సురేష్ బాబు గారి చేతుల మీదుగా మా ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్ అవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నన్ను నమ్మి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్ నరేష్ గారికి, కో ప్రొడ్యూసర్ శ్రీనివాస్ గారికి మమ్మల్ని ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తున్న బెక్కం వేణుగోపాల్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన పాటలు అందించిన ఆర్. ఆర్. ధృవన్ గారికి, అలాగే ఈ పాట పాడిన మనందరి ఫేవరెట్ సింగర్ జావేద్ అలీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను` అని అన్నారు.
సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్ మిస్సింగ్ మేఘన
నిర్మాత నరేష్ మాట్లాడుతూ: మా సినిమా ప్రారంభోత్సవం రామానాయుడు స్టూడియోలో జరిగింది. రామానాయుడు స్టూడియో అధినేత సురేష్ బాబు గారి చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ సింగిల్ లాంచ్ అవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ధృవన్ తో మాకు ఇది రెండో సినిమా. `తంత్ర` మ్యూజికల్ గా ఎంత సక్సెస్ అయిందో ఈ సినిమా కూడా అంతే సక్సెస్ అవుతుంది. ధృవన్ గారే రాసి మ్యూజిక్ అందించి, జావేద్ అలీ గారితో పాడించిన ఈ పాట మంచి సక్సెస్ అవుతుంది. అదే విధంగా ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని ఆదరించి మంచి సక్సెస్ అందిస్తారని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం` అని చెప్పారు. `ఈ సినిమాని ఒక మంచి థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ తో తీశారు. ధృవన్ గారు మంచి సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చుతుంది`అని హీరో రామ్ కార్తీక్ చెప్పాడు. సంగీత దర్శకుడు ఆర్.ఆర్.ధృవన్ మాట్లాడుతూ, నేనే పాట రాసి మ్యూజిక్ అందించడం, నా ఫేవరెట్ సింగర్ జావేద్ అలీ గారు ఈ పాట పాడటం ఆనందంగా ఉంది. ఇది ఒక సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ మూవీ` అని చెప్పాడు.