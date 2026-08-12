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- Politician Kids Turn Hero: హీరోలుగా కేటీఆర్, సంతోష్ కుమార్, బండ్ల గణేష్ వారసులు.. భారీ ప్లాన్
Politician Kids Turn Hero: హీరోలుగా కేటీఆర్, సంతోష్ కుమార్, బండ్ల గణేష్ వారసులు.. భారీ ప్లాన్
రాజకీయ నాయకుల కొడుకులు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. కేటీఆర్ కొడుకు, సంతోష్ కుమార్ కొడుకు, బండ్ల గణేష్ కొడుకు హీరోలుగా పరిచయం కాబోతున్నారట.
బాలయ్య కొడుకు మోక్షజ్ఞ హీరోగా ఎంట్రీకి ప్లాన్
సినిమాల్లోకి స్టార్ హీరోల వారసులే కాదు, ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు వారసులు కూడా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. గల్లా జయదేవ్ కొడుకు గల్లా అశోక్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. హీరోగా నిలబడే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. మరోవైపు స్టార్ వారసుల ఎంట్రీకి సంబంధించిన ప్లాన్స్ జరుగుతున్నాయి. కృష్ణ మనవడు, రమేష్ బాబు కొడుకు జై కృష్ణ ఇటీవలే `శ్రీనివాస మంగాపురం` మూవీతో హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు. కానీ సినిమా ఆడలేదు. మరోవైపు బాలయ్య కొడుకు మోక్షజ్ఞ తేజ హీరోగా ఎంట్రీకి సంబంధించిన ప్లాన్ జరుగుతుంది. అలాగే ఎన్టీఆర్ అన్న కొడుకుని హీరోగా పరిచయం చేయబోతున్నారు వైవీఎస్ చౌదరీ.
కేటీఆర్ కొడుకు హీరోగా టాలీవుడ్ ఎంట్రీ
ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుల కొడుకులు సినిమాల్లోకి రాబోతున్నారనే వార్త ఊపందుకుంది. బీఆర్ఎస్ నాయకులు, ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కొడుకు హిమాన్షు హీరోగా పరిచయం కాబోతున్నాడట. ప్రస్తుతం ఆయన ఎంట్రీకి సంబంధించిన కసరత్తులు జరుగుతున్నాయట. హిమాన్షు నటనలో శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడట. త్వరలోనే ఆయన సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తారని సమాచారం. అలాగే కేటీఆర్ బావ సంతోష్ కుమార్ కొడుకు కూడా సినిమాల్లోకి రాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఆయన్ని కూడా హీరోగా పరిచయం చేసే ప్లాన్ జరుగుతుందట.
హీరోగా బండ్ల గణేష్ కొడుకు
వీరితోపాటు నిర్మాత, రాజకీయ నాయకుడు, నటుడు బండ్ల గణేష్ కొడుకు హిరేష్ కూడా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడట. బీజీ బ్లాక్ బస్టర్ బ్యానర్ ని స్థాపించి తన కొడుకుని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ సినిమా తీసేందుకు బండ్ల గణేష్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడట. త్వరలో బండ్ల గణేష్ కూతురు మ్యారేజ్ ఉంది. ఈ పెళ్లి అయిపోయి హడావుడి అయిపోయిన తర్వాత కొడుకుని సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడట స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ . ప్రస్తుతం ఈ వార్తలు టాలీవుడ్లో, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మరి ఇందులో నిజమెంతా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. అయితే ఈ ముగ్గురు పొలిటీషియన్లకి జనాల్లో మంచి ఫాలోయింగ్, క్రేజ్ ఉంది. అది వారి వారసులకు హెల్ప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మరి హీరోలుగా ఎంత వరకు నిలబడతారు? ఎంత వరకు ఆకట్టుకుంటారనేది చూడాలి.