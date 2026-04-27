Upcoming Movies: అభిషేక్ బచ్చన్ రాబోయే 7 సినిమాలు.. రెండింటిలో విలన్, ఒకదాంట్లో సూపర్ కాప్!
అభిషేక్ బచ్చన్ చేతిలో ప్రస్తుతం చాలా పెద్ద, ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. 'కింగ్'లో విలన్ పాత్ర నుంచి 'రాజా శివాజీ' లాంటి పీరియడ్ డ్రామా, 'బిగ్ బుల్ 2' వరకు.. ఈ సినిమాలు ఆయన కెరీర్ను కొత్త మలుపు తిప్పేలా ఉన్నాయి.
కింగ్ లో విలన్గా అభిషేక్ బచ్చన్?
'కింగ్' సినిమా 2026 డిసెంబర్ 24న రిలీజ్ కానుంది. ఇది ఒక భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్ హీరో. ఇందులో అభిషేక్ బచ్చన్ విలన్గా నటించవచ్చని టాక్ నడుస్తోంది.
'రాజా శివాజీ'లో అభిషేక్ బచ్చన్ కీలక పాత్ర
'రాజా శివాజీ' 2026 మే 1న విడుదల కానుంది. రితేష్ దేశ్ముఖ్ దర్శకత్వం వహిస్తూ, స్వయంగా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో శివాజీ అన్నయ్య శంభాజీ షాహాజీ భోసలే పాత్రలో అభిషేక్ బచ్చన్ కనిపించనున్నారు. సంజయ్ దత్ ఈ చిత్రంలో విలన్.
‘The Big Bull 2’—సీక్వెల్ కోసం ఎదురుచూపులు
'ది బిగ్ బుల్ 2' అనేది 2021లో వచ్చిన సినిమాకు సీక్వెల్. దీని రిలీజ్ డేట్ ఇంకా ఖరారు కాలేదు. కానీ, నిర్మాత ఆనంద్ పండిట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, అభిషేక్ బచ్చన్తో మళ్లీ పనిచేయాలని ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు తెలిపారు.
‘Fouji’—తెలుగులో అభిషేక్ బచ్చన్ ఎంట్రీ?
'ఫౌజీ' ఒక భారీ బడ్జెట్ వార్ ఫిల్మ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కానీ, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయితే, ఇది అభిషేక్ బచ్చన్కు మొదటి తెలుగు సినిమా అవుతుంది.
Oththa Seruppu Remake—ఒక ప్రయోగాత్మక సినిమా
'ఒత్త సెరుప్పు సైజ్ 7' హిందీ రీమేక్పై కూడా పనులు జరుగుతున్నాయి. దీని రైట్స్ను అభిషేక్ బచ్చన్ కొనుగోలు చేశారు. ఆర్. పార్తిబన్ దీనికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది ఒక విభిన్నమైన థ్రిల్లర్ ప్రాజెక్ట్. ఇది ఆయన కెరీర్లో కొత్త ప్రయోగం కావచ్చు.
Dhoom 4: మళ్లీ సూపర్ కాప్గా అభిషేక్ బచ్చన్
రిపోర్టుల ప్రకారం, యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై వస్తున్న 'ధూమ్ 4'లో అభిషేక్ బచ్చన్ మరోసారి ఏసీపీ జై దీక్షిత్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. మనీష్ శర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ ఎంట్రీపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సినిమా 2027లో విడుదల కావచ్చు.
భోళా 2 : భయంకరమైన విలన్గా అభిషేక్ బచ్చన్
అజయ్ దేవగణ్ దర్శకత్వంలో రాబోయే ఈ సినిమాలో అభిషేక్ బచ్చన్ మెయిన్ విలన్ 'చోమూ సింగ్' పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇందులో అజయ్ దేవగణ్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తున్నారు. ఇది 2023లో వచ్చిన 'భోళా' సినిమాకు సీక్వెల్.
