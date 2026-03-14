4 నెలల్లో 5 సినిమాలు.. ఒకటే హిట్, 4 డిజాస్టర్లు.. ఆమిర్ ఖాన్ కెరీర్లో ఆసక్తికర రికార్డ్
మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఆమిర్ ఖాన్కు 61 ఏళ్లు నిండాయి. 1965 మార్చి 14న ముంబైలో పుట్టిన ఆయన, చాలా ఏళ్లుగా ఏడాదికి ఒక సినిమా మాత్రమే చేస్తున్నారు. కానీ 4 నెలల గ్యాప్లో 5 సినిమాలు రిలీజ్ చేసిన రికార్డు ఆయన సొంతం అని మీకు తెలుసా?
1. అవ్వల్ నంబర్
రిలీజ్ డేట్ : 11 మే 1990
దేవ్ ఆనంద్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలో ఆమిర్ ఖాన్తో పాటు దేవ్ ఆనంద్, ఏక్తా సోహిని, ఆదిత్య పంచోలి వంటి నటులు కూడా పనిచేశారు.
2. తుమ్ మేరే హో
రిలీజ్ డేట్ : 25 మే 1990
ఆమిర్ ఖాన్ బాబాయ్ తాహిర్ హుస్సేన్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా కూడా డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఇందులో ఆమిర్ ఖాన్తో పాటు జూహీ చావ్లా, అజిత్ వాచాని, కల్పనా అయ్యర్ వంటి నటీనటులు కనిపించారు.
3. దిల్
రిలీజ్ డేట్ : 22 జూన్ 1990
ఇంద్ర కుమార్ ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో ఆమిర్ ఖాన్ సరసన మాధురి దీక్షిత్ నటించగా, అనుపమ్ ఖేర్, సయీద్ జాఫ్రీ వంటి నటులు కూడా కనిపించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
4. దీవానా ముఝ్సా నహీ
రిలీజ్ డేట్ : 20 జూలై 1990
ఈ రొమాంటిక్ యాక్షన్ సినిమాకు వై. నాగేశ్వరరావు దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో ఆమిర్ ఖాన్ సరసన మాధురి దీక్షిత్ నటించారు. వారితో పాటు జితేంద్ర, ఖుష్బూ వంటి నటులు కూడా కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
5. జవానీ జిందాబాద్
రిలీజ్ డేట్ : 17 ఆగస్టు 1990
ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఇందులో ఆమిర్ ఖాన్తో పాటు ఫరా నాజ్, జావేద్ జాఫ్రీ, రోహిణి, కాదర్ ఖాన్ వంటి నటులు కూడా కనిపించారు. ఈ సినిమాకు అరుణ్ భట్ దర్శకత్వం వహించారు.