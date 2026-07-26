రెచ్చిపోయిన యువ ఆటగాళ్లు.. జింబాబ్వే సిరీస్ క్లీన్స్వీప్ చేసిన టీమిండియా
ZIM vs IND 3rd T20: భారత్ యువ జట్టు జింబాబ్వే పర్యటనను విజయవంతంగా ముగించింది. హరారేలో జరిగిన మూడో టీ20లో 35 పరుగుల తేడాతో ఆతిథ్య జట్టును ఓడించి మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను 3-0తో క్లీన్స్వీప్ చేసింది.
వైభవ్ సూర్యవంశీ సూపర్ ఇన్నింగ్స్తో భారీ స్కోరు
టాస్ గెలిచిన భారత్ ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ తొలి నుంచే దూకుడుగా ఆడి జింబాబ్వే బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచాడు. కేవలం 49 బంతుల్లో 81 పరుగులు చేసి భారత ఇన్నింగ్స్కు బలమైన పునాది వేశాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 8 ఫోర్లు, 4 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఇషాన్ కిషన్ 29 పరుగులు, కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ 27 పరుగులతో కీలక భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పారు. చివర్లో రింకూ సింగ్ 25 పరుగులతో వేగంగా ఆడగా, తిలక్ వర్మ అజేయంగా నిలిచి జట్టును 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 192 పరుగుల భారీ స్కోరుకు చేర్చాడు.
లక్ష్యఛేదనలో జింబాబ్వేకు తొలి బంతికే ఎదురుదెబ్బ
193 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన జింబాబ్వేకు మ్యాచ్ ఆరంభంలోనే భారీ షాక్ తగిలింది. తొలి బంతికే మయాంక్ యాదవ్ ఓపెనర్ బ్రయాన్ బెన్నెట్ను పెవిలియన్కు పంపించి భారత జట్టుకు అద్భుత ఆరంభాన్ని అందించాడు. ఆ తర్వాత కూడా జింబాబ్వే బ్యాటర్లు భారత బౌలర్లను ఎదుర్కొనేందుకు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు. వరుస వ్యవధిలో వికెట్లు కోల్పోవడంతో లక్ష్యాన్ని చేరుకునే అవకాశాలు క్రమంగా దూరమయ్యాయి. చివర్లో ర్యాన్ బర్ల్ అజేయ అర్ధశతకంతో పోరాడినా జట్టును విజయానికి చేర్చలేకపోయాడు.
బౌలర్ల సమష్టి ప్రదర్శనతో భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం
భారత బౌలర్లు ఈ మ్యాచ్లో మరోసారి తమ ప్రతిభను చాటుకున్నారు. మయాంక్ యాదవ్ మూడు కీలక వికెట్లు తీసి జింబాబ్వే బ్యాటింగ్ను కుదేలు చేశాడు. యశ్ ఠాకూర్ రెండు వికెట్లు సాధించగా, రవి బిష్ణోయ్, అశోక్ శర్మ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు. జింబాబ్వే తరఫున ర్యాన్ బర్ల్ 54 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. వెస్లీ మధ్వేరే 28 పరుగులు, బెన్ కర్రాన్ 20, డియోన్ మైయర్స్ 19 పరుగులు చేసినప్పటికీ మిగతా బ్యాటర్లు విఫలం కావడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 7 వికెట్ల నష్టానికి 157 పరుగులకే పరిమితమైంది.
శ్రేయాస్ కెప్టెన్సీలో తొలి టీ20 సిరీస్.. యువ జట్టుపై ప్రశంసలు
ఈ విజయంతో శ్రేయాస్ అయ్యర్ కెప్టెన్గా తన తొలి టీ20 అంతర్జాతీయ సిరీస్ను కైవసం చేసుకున్నాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ యువ ఆటగాళ్లు ఒత్తిడిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ అన్ని విభాగాల్లోనూ ఆకట్టుకున్నారు. ప్రత్యేకంగా వైభవ్ సూర్యవంశీ, మయాంక్ యాదవ్, యశ్ ఠాకూర్ వంటి యువ క్రికెటర్లు తమ ప్రదర్శనతో సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఐపీఎల్లో చూపిన ప్రతిభను అంతర్జాతీయంగా కూడా కొనసాగిస్తూ భారత జట్టు భవిష్యత్తుకు బలమైన ఆశలు కల్పించారు. జింబాబ్వే పర్యటనను క్లీన్స్వీప్తో ముగించిన టీమిండియా, రానున్న సిరీస్లకు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో సిద్ధమవుతోంది.