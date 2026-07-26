- Home
- Sports
- Cricket
- Team India: హరారేలో టీమిండియా రచ్చ రంబోలా.. ఇంగ్లాండ్ కు షాక్.. మళ్లీ టీ20ల్లో నంబర్ 1
Team India: హరారేలో టీమిండియా రచ్చ రంబోలా.. ఇంగ్లాండ్ కు షాక్.. మళ్లీ టీ20ల్లో నంబర్ 1
Team India: జింబాబ్వేపై 90 పరుగుల తేడాతో గెలిచి భారత జట్టు సిరీస్ ను కైవసం చేసుకుందాం. ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో ఇంగ్లాండ్ను వెనక్కి నెట్టి మళ్లీ నంబర్-1 స్థానానికి చేరింది.
హరారేలో జింబాబ్వే అవుట్.. ఇంగ్లాండ్కు ఊహించని షాకిచ్చిన భారత్
హరారే లో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో భారత క్రికెట్ జట్టు అదరగొట్టింది. ఆతిథ్య జింబాబ్వే జట్టును ఏకంగా 90 పరుగుల భారీ తేడాతో చిత్తు చేసింది. ఈ సూపర్ విజయంతో మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను భారత్ మరొక మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే 2-0 తేడాతో తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇక సిరీస్లో మూడో అలాగే ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ ఆదివారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు హరారేలోనే జరగనుంది.
ఇంగ్లాండ్ను దాటి నంబర్-1 కుర్చీకి టీమిండియా
ఈ గ్రాండ్ విక్టరీతో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో భారత జట్టు మళ్లీ టాప్ చైర్ సాధించింది. రీసెంట్గా ఇంగ్లాండ్ చేతిలో 0-4 తేడాతో టీ20 సిరీస్ ఓడిపోవడం వల్ల భారత్ తన నంబర్-1 స్థానాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. అయితే, ఇప్పుడు జింబాబ్వేపై సాధించిన ఈ దెబ్బతో ఇంగ్లాండ్ను రెండో స్థానానికి నెట్టేసి, మళ్లీ తన కోల్పోయిన టాప్ ప్లేస్ ను సొంతం చేసుకుంది.
ఆరంభంలో షాక్ వచ్చినా నిలదొక్కుకున్న బ్యాటర్లు
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 219 పరుగుల భారీ స్కోర్ బోర్డుపై పెట్టింది. అయితే టీమ్ స్టార్టింగ్ అంత గొప్పగా ఏం లేదు. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కేవలం 8 పరుగులు మాత్రమే చేసి పెవిలియన్ చేరాడు. యువ ప్లేయర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ 9 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో 20 పరుగులు చేసి ఔట్ అయ్యాడు. దాంతో 29 పరుగులకే భారత్ 2 వికెట్లు కోల్పోయి కాస్త కష్టాల్లో పడింది.
ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్
ఆ టైమ్లో క్రీజులోకి వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దారు. వీరిద్దరూ మూడో వికెట్కు కేవలం 42 బంతుల్లోనే 66 పరుగుల ఇంపార్టెంట్ పార్టనర్షిప్ నమోదు చేశారు. శ్రేయస్ అయ్యర్ 20 బంతుల్లో 25 పరుగులు చేసి అవుట్ కాగా, ఇషాన్ కిషన్ మాస్ మూడ్లోకి వెళ్లాడు. ఇషాన్ 44 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో ఏకంగా 81 పరుగులు చేసి అదరగొట్టాడు. ఆ తర్వాత తిలక్ వర్మ ఫైర్ ఇన్నింగ్స్ ఆడి కేవలం 29 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 60 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. రింకూ సింగ్ 12 పరుగులు జోడించాడు.
బౌలింగ్లోనూ దుమ్మురేపారు
220 పరుగుల భారీ టార్గెట్తో బరిలోకి దిగిన జింబాబ్వే జట్టును భారత బౌలర్లు గట్టిగానే దెబ్బకొట్టారు. దాంతో జింబాబ్వే టీమ్ 129 పరుగులకే ఆలౌట్ అయిపోయింది. జింబాబ్వే బ్యాటర్లలో బ్రియన్ బెన్నెట్ 32 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా, తదీవనాషే మరుమని 24 పరుగులు చేశాడు. భారత్ బౌలర్లలో బ్యాటింగ్లో రాణించిన అభిషేక్ శర్మ బౌలింగ్లోనూ మెరిసి 17 పరుగులు ఇచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. యష్ ఠాకూర్ 30 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్లు, ప్రిన్స్ యాదవ్ 10 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్లు తీసి టీమిండియా భారీ విజయానికి బాటలు వేశారు.