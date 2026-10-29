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- WPL 2027: రూ. 1.1 కోట్లతో సోఫీ మోలినెక్స్ రికార్డు.. వేలంలో అదరగొట్టిన యూపీ వారియర్స్, ఆర్సీబీ
WPL 2027: రూ. 1.1 కోట్లతో సోఫీ మోలినెక్స్ రికార్డు.. వేలంలో అదరగొట్టిన యూపీ వారియర్స్, ఆర్సీబీ
WPL 2027 Auction Highlights: డబ్ల్యూపీఎల్ 2027 వేలంలో ఆస్ట్రేలియా స్పిన్నర్ సోఫీ మోలినెక్స్ రూ. 1.1 కోట్లతో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడవ్వగా, మొత్తం 25 మంది ఆటగాళ్లను ఫ్రాంచైజీలు కొనుగోలు చేశాయి. వేలంలో యూపీ వారియర్స్, ఆర్సీబీ అదరగొట్టాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం.
డబ్ల్యూపీఎల్ 2027 వేలం.. రూ. 1.1 కోట్ల జాక్పాట్ కొట్టిన మోలినెక్స్
కొచ్చిలో జరిగిన ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2027 మినీ వేలం చాలా ఉత్కంఠభరితంగా ముగిసింది. ఈ వేలంలో మొత్తం 25 మంది ఆటగాళ్లు అమ్ముడయ్యారు. ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్, స్టార్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ సోఫీ మోలినెక్స్ వేలంలో అత్యధిక ధర పలికిన ప్లేయర్గా నిలిచారు.
అభిషేక్ నాయర్ కోచింగ్లోని యూపీ వారియర్స్ ఫ్రాంచైజీ ఆమెను రూ. 1.1 కోట్లకు దక్కించుకుంది. ఆరంభం నుంచే స్మృతి మంధాన నేతృత్వంలోని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)తో గట్టి పోటీ ఎదురైనప్పటికీ, యూపీ వారియర్స్ చివరికి మోలినెక్స్ను సొంతం చేసుకుంది.
వేలంలో మోలినెక్స్, కిరణ్ నవగిరే హవా
ఈ వేలంలో సోఫీ మోలినెక్స్ రూ. 1.1 కోట్లతో మొదటి స్థానంలో నిలవగా, భారత బ్యాటర్ కిరణ్ నవగిరే రెండో అత్యంత ఖరీదైన ప్లేయర్గా నిలిచారు. కిరణ్ నవగిరే కోసం ముంబై ఇండియన్స్ (MI), ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) పోటీ పడగా, చివరికి జెమిమా రోడ్రిగ్స్ నేతృత్వంలోని డీసీ ఆమెను రూ. 75 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. వేలంలో పాల్గొన్న అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన 15 ఏళ్ల ఆల్ రౌండర్ ఉమా కాష్విని కూడా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ. 10 లక్షలకు సొంతం చేసుకుంది.
రెండు గంటల నిరీక్షణ తర్వాత రంగంలోకి దిగిన ఆర్సీబీ
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) వేలం ప్రారంభమైన మొదటి రెండు గంటల పాటు ఒక్క ఆటగాడిని కూడా కొనుగోలు చేయకుండా ఓపికగా వేచి చూసింది. ఆ తర్వాత యాక్సిలరేటెడ్ ఫేజ్లో తమ మార్క్ చూపిస్తూ ఇద్దరు విదేశీ ఆల్ రౌండర్లు జెస్ జోనాస్సెన్ (రూ. 40 లక్షలు), క్లో ట్రయాన్ (రూ. 30 లక్షలు)లను కొనుగోలు చేసింది. అలాగే తేజల్ హసబ్నిస్ (రూ. 30 లక్షలు), బృందా దినేష్ (రూ. 10 లక్షలు)లను కూడా ఆర్సీబీ తమ జట్టులోకి తీసుకుంది.
ముంబై ఇండియన్స్, గుజరాత్ జెయింట్స్ స్మార్ట్ బైస్
రెండుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ (MI) ఈ వేలంలో తక్కువ ప్రొఫైల్ను నిర్వహిస్తూ రూ. 70 లక్షల వ్యయంతో ఆరుగురు భారతీయ ఆటగాళ్లను జట్టులోకి చేర్చుకుంది. దిశ కాసత్ (రూ. 10 లక్షలు), లతిక ఇనామ్దార్ (రూ. 10 లక్షలు), భారతి రావల్ (రూ. 10 లక్షలు), సనిక చాల్కే (రూ. 10 లక్షలు), శ్వేత సెహ్రావత్ (రూ. 20 లక్షలు), అక్షిత భగత్ (రూ. 10 లక్షలు)లను ముంబై కొనుగోలు చేసింది. గుజరాత్ జెయింట్స్ (GG) భారత వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జి కమలినిని రూ. 40 లక్షలకు, ఐరిష్ ఆల్ రౌండర్ ఆర్లా ప్రెండర్గాస్ట్ను రూ. 30 లక్షల బేస్ ప్రైస్కు దక్కించుకుంది.
వేలంలో అమ్ముడైన ప్రధాన ఆటగాళ్ల పూర్తి జాబితా
మొత్తం 27 ఖాళీ స్థానాలకు గాను 25 స్థానాలను ఐదు ఫ్రాంచైజీలు భర్తీ చేశాయి. వేలంలో టాప్ కొనుగోళ్లు, వివిధ దశల్లో అమ్ముడైన ప్రధాన ప్లేయర్ల వివరాలు గమనిస్తే..
• సోఫీ మోలినెక్స్ - UP వారియర్స్ (రూ. 1.1 కోట్లు)
• కిరణ్ నవగిరే - ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (రూ. 75 లక్షలు)
• జి కమలిని - గుజరాత్ జెయింట్స్ (రూ. 40 లక్షలు)
• జెస్ జోనాస్సెన్ - RCB (రూ. 40 లక్షలు)
• స్నేహ్ రాణా - UP వారియర్స్ (రూ. 30 లక్షలు)
• గ్రేస్ హ్యారీస్ - UP వారియర్స్ (రూ. 30 లక్షలు)
• సుష్మా వర్మ - UP వారియర్స్ (రూ. 30 లక్షలు)
• ఆశా శోభన - UP వారియర్స్ (రూ. 30 లక్షలు)
• క్లో ట్రయాన్ - RCB (రూ. 30 లక్షలు)
• ఆర్లా ప్రెండర్గాస్ట్ - గుజరాత్ జెయింట్స్ (రూ. 30 లక్షలు)
అత్యధిక పర్స్ ఉన్న యూపీ వారియర్స్ తమకు కేటాయించిన 8 స్థానాలను భర్తీ చేసి వేలాన్ని విజయవంతంగా ముగించింది. చమరి అటపట్టు, సోఫియా డన్క్లీ, ఉమా ఛెత్రీ, తానియా భాటియా వంటి కొందరు అంతర్జాతీయ స్టార్ ప్లేయర్లు ఈ వేలంలో అమ్ముడుపోకుండా మిగిలిపోయారు.