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- IND vs NZ: 70/5 దగ్గర కివీస్ పని అయిపోయిందనుకుంటే.. నికోల్స్, ఫిలిప్స్ సీన్ మార్చేశారు !
IND vs NZ: 70/5 దగ్గర కివీస్ పని అయిపోయిందనుకుంటే.. నికోల్స్, ఫిలిప్స్ సీన్ మార్చేశారు !
IND vs NZ: వెల్లింగ్టన్ తొలి టెస్ట్ తొలి రోజు 70/5తో కష్టాల్లో పడ్డ న్యూజిలాండ్ 243/5కు చేరింది. హెన్రీ నికోల్స్ 113 నాటౌట్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 94 నాటౌట్ అదరగొట్టారు. బుమ్రా 3 వికెట్లతో మెరిశాడు.
బుమ్రా షాక్ ఇచ్చినా తగ్గని న్యూజిలాండ్.. తొలి రోజు చివరికి 243/5తో స్ట్రాంగ్
భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్లో తొలి టెస్ట్ వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్లో మొదలైంది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ టాస్ గెలిచి ముందుగా బౌలింగ్ కు దిగింది. న్యూజిలాండ్ను ముందుగా బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. భారత్ నలుగురు ఫాస్ట్ బౌలర్లతో బరిలోకి దిగింది. వాషింగ్టన్ సుందర్ ఒక్కడే స్పిన్నర్గా ప్లేయింగ్ 11 లో ఉన్నాడు. రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ సిరాజ్ ఈ తుది జట్టులో లేరు.
మ్యాచ్ మొదటి ఓవర్లోనే జస్ప్రీత్ బుమ్రా తన మార్క్ చూపించాడు. కెప్టెన్ టామ్ లాథమ్ను సున్నా పరుగులకే అవుట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత అన్షుల్ కాంబోజ్ డెవాన్ కాన్వేను 4 పరుగుల వద్ద పెవిలియన్ పంపాడు.
లంచ్కు ముందే నాలుగు వికెట్లు.. 70/5తో కివీస్ విలవిల
మొదటి సెషన్ పూర్తిగా భారత బౌలర్లదే అయింది. ఆకాష్ దీప్ రచిన్ రవీంద్రను 15 పరుగులకు అవుట్ చేశాడు. ఆపై డారిల్ మిచెల్ను కేవలం 1 పరుగుకే బుమ్రా వెనక్కి పంపాడు. లంచ్ సమయానికి న్యూజిలాండ్ స్కోరు 60/4 వద్ద నిలిచింది. భారత్ మ్యాచ్పై పూర్తి పట్టు బిగించింది.
లంచ్ తర్వాత కూడా కివీస్ కష్టాలు ఆగలేదు. 28.2వ ఓవర్లో టామ్ బ్లండెల్ను బుమ్రా 5 పరుగులకు అవుట్ చేశాడు. దాంతో న్యూజిలాండ్ స్కోరు 70/5కు చేరింది.
నికోల్స్, ఫిలిప్స్ అండతో కివీస్ సూపర్ కంబ్యాక్
70/5తో కష్టాల్లో ఉన్న న్యూజిలాండ్ను హెన్రీ నికోల్స్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఆదుకున్నారు. ఇద్దరూ చాలా ఓపికగా ఆడారు. డిఫెన్స్తో పాటు మంచి షాట్లు కూడా కొడుతూ స్కోరు బోర్డును ముందుకు కదిలించారు. హెన్రీ నికోల్స్ బంతిని లేట్గా ఆడుతూ, ఫాస్ట్ బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొన్నాడు. టీ బ్రేక్ సమయానికి (49 ఓవర్లలో) కివీస్ 140/5 వద్ద నిలిచింది. అప్పటికి నికోల్స్ 66, ఫిలిప్స్ 42 పరుగులతో ఉన్నారు.
చివరికి నికోల్స్ 221 బంతుల్లో 14 ఫోర్లతో 113 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. బేసిన్ రిజర్వ్లో కేవలం 15 ఇన్నింగ్స్లలోనే అతనికి ఇది 5వ టెస్ట్ సెంచరీ.
173 పరుగుల అజేయ భాగస్వామ్యం.. టీమిండియాకు నిరాశ
గ్లెన్ ఫిలిప్స్ కూడా నికోల్స్కు మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు. ఫిలిప్స్ 182 బంతుల్లో 13 ఫోర్లతో 94 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా ఉన్నాడు. సెంచరీకి దగ్గరగా నిలిచాడు. ఫిలిప్స్ కాస్త దూకుడుగా ఆడుతూ, స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ పరుగులు రాబట్టాడు. వీరిద్దరూ 6వ వికెట్కు 322 బంతుల్లో 173 పరుగుల అజేయ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు.
కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ బౌలర్లను మార్చినా రోజు చివరి వరకు భారత్కు మరో వికెట్ దక్కలేదు. మొదటి రోజు 82 ఓవర్లు ముగిసేసరికి న్యూజిలాండ్ 5 వికెట్ల నష్టానికి 243 పరుగులు చేసింది.
బౌలింగ్ లెక్కలు ఇవే
భారత బౌలర్లలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా 17 ఓవర్లలో 52 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు తీశాడు. అన్షుల్ కాంబోజ్ 57 పరుగులకు 1 వికెట్, ఆకాష్ దీప్ 1 వికెట్ తీసుకున్నారు.
భారత్ ప్లేయింగ్ XI: కేఎల్ రాహుల్, యశస్వి జైస్వాల్, దేవదత్ పడిక్కల్, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, ధ్రువ్ జురెల్, ఆకాష్ దీప్, అన్షుల్ కాంబోజ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ.
న్యూజిలాండ్ ప్లేయింగ్ XI: టామ్ లాథమ్ (కెప్టెన్), డెవాన్ కాన్వే, హెన్రీ నికోల్స్, రచిన్ రవీంద్ర, డారిల్ మిచెల్, టామ్ బ్లండెల్ (వికెట్ కీపర్), గ్లెన్ ఫిలిప్స్, నాథన్ స్మిత్, కైల్ జేమిసన్, మ్యాట్ హెన్రీ, జాకబ్ డఫీ.