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- Dhoni : ఐపీఎల్ నుండి ధోని మాత్రమే రిటైర్.. ఈ 5 రికార్డులకు మాత్రం నో రిటైర్మెంట్
Dhoni : ఐపీఎల్ నుండి ధోని మాత్రమే రిటైర్.. ఈ 5 రికార్డులకు మాత్రం నో రిటైర్మెంట్
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (Chennai Super Kings) లెజెండ్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఐపీఎల్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. అతడు రిటైర్ అయినా కొన్ని రికార్డులు మాత్రం ఐపిఎల్ చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి… వాటిలో టాప్ 5 ఇవే
వరుసగా 2 సార్లు ఐపీఎల్ ట్రోఫీ సాధించిన కెప్టెన్
ఐపీఎల్ చరిత్రలో వరుసగా రెండుసార్లు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ను ఛాంపియన్గా నిలిపిన తొలి కెప్టెన్గా మహేంద్ర సింగ్ ధోని రికార్డు సృష్టించాడు. అతని నాయకత్వంలో సిఎస్కే 2010, 2011 సీజన్స్ లో వరుసగా రెండుసార్లు ఐపీఎల్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది.
క్రికెటర్ల బదిలీలు, వేలంలో కొత్త ముఖాలు రావడం, ఫామ్ హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా ఐపీఎల్ లో స్థిరంగా విజయం సాధించడం చాలా కష్టం. ఆ కష్టమైన పనిని ధోని చేసి చూపించాడు. ఆ తరువాత పలువురు కెప్టెన్లు ఐపీఎల్ ట్రోఫీని పలుమార్లు గెలుచుకున్నారు. కానీ మొదటిసారి వరుసగా రెండుసార్లు టైటిల్ గెలిచి దారి చూపిన క్రెడిట్ ధోనికే దక్కుతుంది. అతని రికార్డు కేవలం చెన్నై విజయ గాథ మాత్రమే కాదు, ఐపీఎల్ కెప్టెన్సీలో అతని అసాధారణ వ్యూహం, నాయకత్వానికి కూడా ఒక సాక్ష్యం.
గెలుపు రేటులో ధోనిదే పైచేయి
ఐపీఎల్ చరిత్రలో కెప్టెన్గా మహేంద్ర సింగ్ ధోని గెలుపు రేటులో ప్రత్యేక రికార్డు సృష్టించాడు. కనీసం 100 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లకు నాయకత్వం వహించిన కెప్టెన్లలో ధోనికి అత్యధిక విజయ శాతం ఉంది. అతని గెలుపు రేటు 57.87 శాతం. సుమారు రెండు దశాబ్దాల ఐపీఎల్ కెరీర్లో ఈ స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడం కచ్చితంగా పెద్ద ఘనత.
టీ20 ఫార్మాట్ లాంటి అనిశ్చిత క్రికెట్లో చాలా కాలం పాటు ఇలాంటి విజయాన్ని నిలబెట్టుకోవడం అంత సులభం కాదు. వేర్వేరు సమయాల్లో పలువురు కెప్టెన్లు విజయం సాధించినప్పటికీ, ధోని గణాంకాలు ఇప్పటికీ అతన్ని ఇతరులకంటే భిన్నంగా నిలబెడుతున్నాయి. అతని నాయకత్వ స్థిరత్వం, మ్యాచ్ నిర్వహణ నైపుణ్యాలకు ఈ 57.87 శాతం విజయ రేటు ఒక నిదర్శనం.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో సక్సెస్ ఫుల్ వికెట్ కీపర్
ఐపీఎల్ చరిత్రలో వికెట్ కీపర్గా అత్యధిక బ్యాటర్లను డగౌట్కు పంపిన రికార్డు మహేంద్ర సింగ్ ధోని పేరిట ఉంది. 278 మ్యాచ్లలో మొత్తం 201 అవుట్లలో పాలుపంచుకున్న రికార్డు ఆయన ఖాతాలో ఉంది. ఇందులో 154 క్యాచ్లు, 47 స్టంపింగ్లు ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో 174 ఔట్లతో దినేష్ కార్తీక్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. రిషబ్ పంత్ వేగంగా ముందుకు వస్తున్నప్పటికీ, అతను ఇంకా ధోని కంటే చాలా వెనుకబడి ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ లో ఆధునిక వికెట్ కీపర్లకు ధోని ఆచరణాత్మకంగా కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పాడు.
అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్లలో ధోని ఒకరు
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్లలో ఒకరిగా మహేంద్ర సింగ్ ధోని వీడ్కోలు తీసుకుంటున్నాడు. రోహిత్ శర్మతో పాటు ఐపీఎల్ ట్రోఫీలు అత్యధికంగా గెలుచుకున్న రికార్డును పంచుకున్నాడు. ధోని నాయకత్వంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ ఫ్రాంచైజీ 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 లో టైటిల్ గెలుచుకుంది.
కేవలం ట్రోఫీలు గెలుచుకోవడమే కాదు, కెప్టెన్గా అత్యధిక సార్లు ఐపీఎల్ ఫైనల్కు జట్టును చేర్చిన రికార్డు కూడా ధోని సొంతం. ఆయన నాయకత్వంలో సీఎస్కే మొత్తం తొమ్మిదిసార్లు ఫైనల్కు చేరుకుంది. ఇది ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఏ కెప్టెన్కైనా అత్యధిక ఫైనల్స్ ఆడిన రికార్డు. కెప్టెన్గా ఐదు టైటిల్స్ గెలవడం అసాధారణమైన ఘనత కాగా, జట్టును తొమ్మిదిసార్లు ఫైనల్కు తీసుకెళ్లిన రికార్డు ధోనిని మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లింది.
ఐపీఎల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లకు కెప్టెన్ ధోని
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్లకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించడంతో పాటు అత్యధిక విజయాలు సాధించిన రికార్డు కూడా మహేంద్ర సింగ్ ధోని పేరిట ఉంది. ఆయన మొత్తం 235 మ్యాచ్లకు జట్టుకు నాయకత్వం వహించాడు. అతని కెప్టెన్సీలో జట్టు 136 మ్యాచ్లు గెలిచింది. ఈ జాబితాలో విజయాల పరంగా రోహిత్ శర్మ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అతని నాయకత్వంలో జట్టు విజయాల సంఖ్య 87. అంటే ధోనితో దాదాపు 50 మ్యాచ్ల వ్యత్యాసం ఉంది. అంతే కాదు ఐపీఎల్ చరిత్రలో ధోని తప్ప మరే కెప్టెన్ ఇప్పటివరకు 200 మ్యాచ్లకు నాయకత్వం వహించిన రికార్డు సృష్టించలేదు. దీంతో కెప్టెన్గా ధోని సుదీర్ఘకాలం పాటు ఎంత అసాధారణ విజయాలు సాధించాడో ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.