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- Asian Games 2026: ఇషాన్ కిషన్ సునామీ బ్యాటింగ్, బుమ్రా మ్యాజిక్.. గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్లో భారత్
Asian Games 2026: ఇషాన్ కిషన్ సునామీ బ్యాటింగ్, బుమ్రా మ్యాజిక్.. గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్లో భారత్
Asian Games 2026: ఆసియా గేమ్స్ 2026 సెమీఫైనల్లో శ్రీలంకపై భారత్ 124 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. 45 పరుగులకే లంకను ఆలౌట్ చేసి, గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్కు అర్హత సాధించింది.
ఆసియా గేమ్స్ 2026: లంకను నలిపేసిన భారత్.. 124 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం
ఆసియా గేమ్స్ 2026 పురుషుల టీ20 క్రికెట్ పోటీల్లో భారత జట్టు సెమీఫైనల్ లో గెలిచి సగర్వంగా ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది. నిస్షిన్లోని కొరోగి స్పోర్ట్స్ పార్క్ లో జరిగిన రెండవ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో శ్రీలంకపై 124 పరుగుల భారీ తేడాతో భారత్ సంచలన విజయం నమోదు చేసింది. పిచ్ బౌలింగ్కు సహకరిస్తున్నా, బ్యాటింగ్లో రాణించి 169 పరుగులు చేసిన టీమిండియా.. అనంతరం లంకేయులను కేవలం 45 పరుగులకే కుప్పకూల్చింది. ఈ విజయంతో భారత్ గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్కు అర్హత సాధించింది.
ఇషాన్ కిషన్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేపట్టిన భారత జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. కష్టతరమైన పిచ్పై ఇషాన్ కిషన్ ఆకట్టుకునే ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 46 బంతుల్లో 80 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఇందులో 5 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లు ఉన్నాయి. వైభవ్ సూర్యవంశీ (21 బంతుల్లో 38) అతనికి మంచి సహకారం అందించాడు. శ్రీలంక బౌలర్లు ఏకంగా 17 ఓవర్ల స్పిన్ వేసినా, ఇషాన్ కిషన్ తన అనుభవంతో చివర్లో వేగంగా పరుగులు సాధించి జట్టుకు భారీ స్కోరు అందించాడు.
బుమ్రా ధాటికి లంక కుదేలు
170 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంకకు ఆరంభంలోనే కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా తన తొలి ఓవర్లోనే లంక ఓపెనర్లు సినెత్ జయవర్ధనే, సోహన్ డి లివేరాలను అవుట్ చేసి ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. పవర్ ప్లేలోనే లంక టాప్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది. అక్షర్ పటేల్, రవి బిష్ణోయ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అభిషేక్ శర్మ కచ్చితమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్తో బౌలింగ్ చేసి వికెట్లను పడగొట్టారు. లంక బ్యాటర్లలో ఒక్కరు కూడా భారత బౌలింగ్ను నిలకడగా ఎదుర్కొలేకపోయారు.
రికార్డులు బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంక జట్టు కేవలం 45 పరుగులకే (9.5 ఓవర్లలో) ఆలౌట్ అయింది. టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో పూర్తి స్థాయి మెంబర్ జట్లకు సంబంధించి ఇది అత్యల్ప స్కోర్లలో ఒకటగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా, టీ20 అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్ల సెమీఫైనల్ లేదా ఫైనల్స్లో రెండు ఫుల్ మెంబర్ జట్ల మధ్య నమోదైన అత్యంత భారీ విజయంగా (124 పరుగులు) ఈ మ్యాచ్ రికార్డు సృష్టించింది. శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా తొమ్మిది మంది బ్యాటర్లు సింగిల్ డిజిట్ స్కోరుకే పరిమితమయ్యారు. అందులో ఐదుగురు సున్నా పరుగులకే వెనుతిరిగారు.
గోల్డ్ మెడల్ పోరులో పాకిస్థాన్తో ఫైట్
ఈ విజయంతో భారత్ శనివారం జరగబోయే గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్లోకి అడుగుపెట్టింది. పసిడి పోరులో పాకిస్థాన్తో భారత్ తలపడనుంది. మరోవైపు బ్రాంజ్ మెడల్ కోసం శ్రీలంక జట్టు బంగ్లాదేశ్తో పోటీపడనుంది. భారత్, పాక్ పైనల్ పోరు క్రమంలో క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
𝗪 𝗪 𝗪 to finish things off ☝️☝️☝️#TeamIndia strike thrice is as many deliveries to secure a massive win and reach the Gold Medal contest 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/P4kb2TXIRE
— BCCI (@BCCI) October 1, 2026