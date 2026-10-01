- Home
- Sports
- Cricket
- ODI World Cup 2027: వన్డే వరల్డ్ కప్ 2027 షెడ్యూల్ వచ్చేసింది.. ఇండియా vs పాకిస్తాన్ ఫైట్ ఎప్పుడంటే?
ODI World Cup 2027: వన్డే వరల్డ్ కప్ 2027 షెడ్యూల్ వచ్చేసింది.. ఇండియా vs పాకిస్తాన్ ఫైట్ ఎప్పుడంటే?
ODI World Cup 2027: 2027 పురుషుల వన్డే వరల్డ్ కప్ పూర్తి షెడ్యూల్ ను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) విడుదల చేసింది. అక్టోబర్ 10న జోహాన్నెస్బర్గ్లో భారత్-పాకిస్తాన్ పోరు జరగనుంది. నవంబర్ 21న ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉంటుంది.
క్రికెట్ అభిమానులకు పండుగే పండుగ.. వన్డే వరల్డ్ కప్ 2027 షెడ్యూల్ వచ్చేసింది
క్రికెట్ లవర్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఐసీసీ పురుషుల వన్డే వరల్డ్ కప్ 2027 షెడ్యూల్ గురువారం అధికారికంగా విడుదలైంది. దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్న ఈ మెగా టోర్నీ అక్టోబర్ 2న ప్రారంభమై, నవంబర్ 21న జరిగే గ్రాండ్ ఫైనల్తో ముగుస్తుంది.
మొత్తం 14 జట్లు పాల్గొనే ఈ ప్రపంచకప్లో టీమిండియా తన తొలి మ్యాచ్లోనే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆస్ట్రేలియాతో తలపడనుంది. అక్టోబర్ 7న కేప్టౌన్ లో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇక క్రికెట్ ప్రపంచం ఆత్రుతగా ఎదురుచూసే భారత్-పాకిస్తాన్ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్ అక్టోబర్ 10న జోహాన్నెస్బర్గ్లో జరగనుంది.
14 జట్లు.. కొత్త ఫార్మాట్.. అక్టోబర్ 2 నుంచి సూపర్ సిరీస్
ఈ టోర్నీలో మొత్తం 14 జట్లు పోటీపడనున్నాయి. ఆతిథ్య దేశాలుగా దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే నేరుగా అర్హత సాధించగా, సెప్టెంబర్ 30, 2026 నాటికి ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 8లో ఉన్న జట్లు నేరుగా క్వాలిఫై అయ్యాయి. మిగిలిన నాలుగు స్థానాల కోసం వరల్డ్ కప్ క్వాలిఫైయర్ రౌండ్ జరుగుతుంది. క్వాలిఫైయర్లో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన జట్టు నేరుగా గ్రూప్ స్టేజ్కు చేరుకుంటుంది.
మిగిలిన మూడు జట్లు నమీబియాలోని విండ్హోక్ లో అక్టోబర్ 2, 4, 6 తేదీల్లో జరిగే 'సూపర్ సిరీస్'లో తలపడతాయి. రౌండ్ రాబిన్ ఫార్మాట్లో జరిగే ఈ సిరీస్లో టాప్ పాయింట్లు సాధించిన జట్టు గ్రూప్ స్టేజ్లో 12వ జట్టుగా ఎంటర్ అవుతుంది.
గ్రూప్ ఏ లో భారత్.. లీగ్ స్టేజ్లో టీమిండియా షెడ్యూల్ ఇదే
గ్రూప్ స్టేజ్లో 12 జట్లను ఆరేసి చొప్పున రెండు గ్రూప్లుగా విభజించారు.
• గ్రూప్ ఏ: భారత్, ఆస్ట్రేలియా, పాకిస్తాన్, అఫ్గానిస్తాన్, జింబాబ్వే, క్వాలిఫైయర్ ఏ టీమ్
• గ్రూప్ బి: దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, క్వాలిఫైయర్ బీ టీమ్
భారత జట్టు గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లు:
1. అక్టోబర్ 7: భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా (కేప్టౌన్)
2. అక్టోబర్ 10: భారత్ vs పాకిస్తాన్ (జోహాన్నెస్బర్గ్)
3. అక్టోబర్ 14: భారత్ vs అఫ్గానిస్తాన్
4. అక్టోబర్ 17: భారత్ vs క్వాలిఫైయర్ ఏ (బ్లోమ్ఫోంటెన్)
5. అక్టోబర్ 24: భారత్ vs జింబాబ్వే (విక్టోరియా ఫాల్స్)
విక్టోరియా ఫాల్స్లోని కొత్త స్టేడియంలో భారత్, జింబాబ్వేల మధ్య జరిగే మ్యాచ్ గ్రూప్ స్టేజ్కు చివరి మ్యాచ్ కానుంది.
కొత్తగా 'సూపర్ 7' స్టేజ్.. పాయింట్లు సున్నా నుంచే స్టార్ట్
ఈసారి ఐసీసీ కొత్త ఫార్మాట్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసాక టాప్ జట్లు 'సూపర్ 7' స్టేజ్కి వెళ్తాయి. రెండు గ్రూపుల్లోని టాప్ 3 జట్లతో పాటు, నాలుగో స్థానంలో నిలిచి ఎక్కువ పాయింట్లు ఉన్న ఒక జట్టు సూపర్ 7కి అర్హత సాధిస్తాయి.
సూపర్ 7 స్టేజ్లో గ్రూప్ స్టేజ్ పాయింట్లు ఏవీ కలపరు. అన్ని జట్లు సున్నా పాయింట్లతోనే రీస్టార్ట్ చేస్తాయి. అక్టోబర్ 25 నుంచి నవంబర్ 14 వరకు జరిగే ఈ స్టేజ్లో ప్రతి జట్టు ఆరు మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. అభిమానులకు ముందస్తు ప్లానింగ్ సులభం చేయడం కోసం ఐసీసీ ముందే కొన్ని ప్రధాన జట్లకు సూపర్ 7 సీడింగ్ (A1-భారత్, A2-ఆస్ట్రేలియా, A3-పాకిస్తాన్, AB4-ఇంగ్లాండ్, B1-న్యూజిలాండ్, B2-దక్షిణాఫ్రికా, B3-శ్రీలంక) కేటాయించింది.
నవంబర్ 17, 18న సెమీస్.. నవంబర్ 21న గ్రాండ్ ఫైనల్
సూపర్ 7 స్టేజ్ ముగిసేసరికి పాయింట్ల పట్టికలో మొదటి నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు సెమీఫైనల్కు చేరుకుంటాయి.
• మొదటి సెమీఫైనల్: నవంబర్ 17 (కేప్టౌన్)
• రెండో సెమీఫైనల్: నవంబర్ 18
• ఫైనల్ మ్యాచ్: నవంబర్ 21 (జోహాన్నెస్బర్గ్)
రెండు సెమీఫైనల్స్కు నవంబర్ 19న, అలాగే ఫైనల్ మ్యాచ్కి నవంబర్ 22న రిజర్వ్ డేలను కేటాయించారు. వర్షం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల మ్యాచ్ ఆగిపోతే రిజర్వ్ డేలో పూర్తి చేస్తారు.
టికెట్ బుకింగ్స్ ఓపెన్.. హ్యాపీగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు
టోర్నీకి సరిగ్గా ఏడాది ముందు షెడ్యూల్ విడుదల చేయడంతో పాటు టికెట్ బ్యాలెట్ ప్రాసెస్ కూడా ప్రారంభించినట్లు ఐసీసీ వెల్లడించింది. టికెట్ ధరలు ఎంట్రీ లెవెల్కి USD $9.62 నుంచి హై-టైర్ మ్యాచ్లకు USD $31.31 వరకు ఉన్నాయి.
ఈ సందర్భంగా ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా మాట్లాడుతూ, "షెడ్యూల్ ప్రకటన, టికెట్ బ్యాలెట్ ప్రారంభం అనేది ఈ మెగా టోర్నీ ప్రిపరేషన్స్లో కీలక మైలురాయి. దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా దేశాలు క్రికెట్ ప్రపంచానికి అద్భుతమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి. ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వచ్చే క్రికెట్ లవర్స్ కు సరసమైన ధరల్లో టికెట్లు అందుబాటులో ఉంచాం" అని తెలిపారు. మొత్తం 12 గ్రౌండ్ లలో ఈ ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి.
𝙈𝘼𝙍𝙆 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘾𝘼𝙇𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙎 🗓️
The ICC Men’s #CWC27 fixtures have been unveiled 🏆
Access the ticket ballot 🎫 https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/dpTE4TEjO7
— ICC (@ICC) October 1, 2026
The #CWC27 groups are locked ⚡🔐
A cricketing extravaganza awaits! How to watch the schedule launch ➡️ https://t.co/Eod5GoN7zW pic.twitter.com/oVg7zVHLNF
— ICC (@ICC) October 1, 2026