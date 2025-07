వియన్ ముల్డర్ తన ఇన్నింగ్స్‌ను వన్డే తరహాలో ఆడాడు. జింబాబ్వే బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. తన అద్భుతమైన స్ట్రోక్‌ ప్లేతో క్రికెట్ లవర్స్ ను మంత్రముగ్దులను చేశాడు. సెంచరీ తర్వాత ఆ ఇన్నింగ్స్ ను డబుల్ సెంచరీగా మార్చాడు. అంతటితోనే ఆగిపోకుండా ట్రిపుల్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. మొత్తం 334 బంతుల్లో 49 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 367 పరుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్ ను ఆడాడు.

Wiaan Mulder joins elite company after scoring his maiden triple hundred



