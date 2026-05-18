Virat Kohli : రికార్డుల రారాజు విరాట్ కోహ్లీ డైట్, ఫిట్నెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే
Virat Kohli Diet Secrets: క్రికెట్ ప్రపంచంలో విరాట్ కోహ్లీ అంటే కేవలం ఒక పేరు మాత్రమే కాదు, అదొక బ్రాండ్. కేవలం గొప్ప బ్యాటర్గానే కాకుండా క్రమశిక్షణ, అద్భుతమైన ఫిట్నెస్, కన్సిస్టెన్సీకి ఒక కేరాఫ్ అడ్రస్. కోహ్లీ డైట్, ఫిట్నెస్ సీక్రెట్స్ తెలుసా?
90 శాతం ఆ ఫుడ్డే.. కోహ్లీ రేంజ్ సక్సెస్ వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఇదే బ్రో
తన లైఫ్స్టైల్, డైట్ను పూర్తిగా మార్చుకుని, ప్రపంచ క్రికెట్లోనే అత్యంత ఫిట్టెస్ట్ అథ్లెట్లలో ఒకరిగా విరాట్ కోహ్లీ ఎదిగారు. భారత క్రికెట్ ప్రమాణాలను సైతం పూర్తిగా మార్చేశారు. ఒక సాధారణ ప్రతిభ గల యువకుడి నుండి కింగ్ కోహ్లీగా మారిన అతని ప్రయాణం వెనుక ఎంతో కఠిన శ్రమ, మానసిక బలంగా కావడం, నిరంతర అంకితభావం ఉన్నాయి.
అన్ని ఫార్మాట్లలో రికార్డులు బద్దలు కొట్టడంతో పాటు, కోహ్లీ తన కఠినమైన డైట్, ఇంటెన్స్ ట్రైనింగ్ రొటీన్స్ ద్వారా భారత క్రికెట్లో ఒక ఫిట్నెస్ విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చారు. మైదానంలోనే కాకుండా గ్రౌండ్ వెలుపల కూడా అత్యుత్తమంగా రాణించాలనే కోహ్లీ పట్టుదల ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం. కోహ్లీ డైట్, బ్యాటింగ్ రికార్డులు, విజయాలు, లైఫ్స్టైల్ లోని ఆసక్తికర విషయాలు గమనిస్తే..
కింగ్ కోహ్లీ.. క్రికెట్ లెజెండ్
ఒక టాలెంటెడ్ యంగ్ క్రికెటర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన విరాట్ కోహ్లీ, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఫిట్టెస్ట్, డామినేటింగ్ క్రికెటర్గా తన్ను తాను మార్చుకున్నారు. అతని ప్రయాణం కేవలం రన్స్ చేయడం, రికార్డులు బద్దలు కొట్టడం మాత్రమే కాదు.. అది కఠినమైన క్రమశిక్షణ, ఫిట్నెస్, మెంటల్ టఫ్నెస్, కన్సిస్టెన్సీతో ముందుకు సాగుతోంది. ఇండియాకు చరిత్రాత్మక టెస్ట్ విజయాలు అందించడం నుండి, 18 సీజన్ల తర్వాత ఎట్టకేలకు ఐపీఎల్ టైటిల్ను గెలవడం వరకు, కోహ్లీ ఆధునిక క్రికెట్ ను సరికొత్తగా రీడిఫైన్ చేశారు.
కోహ్లీ కెరీర్ను మార్చేసిన ఫిట్నెస్ సీక్రెట్
తన ఫిట్నెస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్కు ముందు కోహ్లీ కొన్ని ఫిట్నెస్ సమస్యలు, ఇన్కన్సిస్టెన్సీతో ఇబ్బంది పడ్డారు. అయితే, ఎప్పుడైతే తన లైఫ్స్టైల్ను మార్చుకున్నారో, అప్పటి నుండి అతని గేమ్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈ ఫిట్నెస్ మార్పు వల్ల అలసట లేకుండా లాంగ్ ఇన్నింగ్స్లు ఆడటంతో పాటు వికెట్ల మధ్య రన్నింగ్ను మరింత సూపర్ ఫాస్ట్ చేశారు. పెరిగిన స్టామినా, స్ట్రెంత్ వల్ల ఒత్తిడి సమయాల్లో కోహ్లీ ఏకాగ్రత మరింత పెరిగింది. క్విక్ రిఫ్లెక్సెస్తో షార్ప్ ఫీల్డర్గా మారడమే కాకుండా, మెరుగైన బ్యాట్ స్పీడ్, షాట్ పవర్ను సాధించి ఒక కంప్లీట్ క్రికెటర్గా నిలిచారు. అతని ఫిట్నెస్ విప్లవం ఇండియన్ క్రికెట్ కల్చర్నే మార్చేసింది, దీని వల్ల టీమ్ సెలెక్షన్లో ఎండ్యూరెన్స్, అథ్లెటిసిజం అనేవి మేజర్ పార్ట్గా మారాయి.
విరాట్ కోహ్లీ అసలైన డైట్ ప్లాన్
విరాట్ కోహ్లీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, "నేను తినే ఆహారంలో దాదాపు 90 శాతం ఉడికించిన లేదా స్టీమ్ చేసిన ఫుడ్ మాత్రమే ఉంటుంది" అని రివీల్ చేశారు. అతని డైట్లో ప్రధానంగా లైట్ డ్రెస్సింగ్తో కూడిన సలాడ్లు, పప్పు, రాజ్మా, లోబియా, గ్రిల్డ్ లేదా పాన్-కుక్ చేసిన ఫుడ్ ఉంటాయి.
డీప్-ఫ్రైడ్ మీల్స్, ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్, షుగరీ స్నాక్స్, ఎక్కువ మసాలాలు ఉండే ఆహారానికి కోహ్లీ పూర్తిగా దూరంగా ఉంటారు. ఉప్పు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసంతో కూడిన సింపుల్ ఫ్లేవర్లను మాత్రమే ఇష్టపడతారు. కోహ్లీ పాటిస్తున్న ఈ క్లీన్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ పీక్ ఫిట్నెస్ను మెయింటైన్ చేయడానికి, మ్యాచ్ల తర్వాత త్వరగా రికవర్ అవ్వడానికి ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతున్నాయి.
కోహ్లీ కన్సిస్టెన్సీ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఇదే
తన ఫిట్నెస్ జర్నీలో ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ను కంట్రోల్ చేసుకోవడమే అత్యంత పెద్ద ఛాలెంజ్ అని కోహ్లీ స్వయంగా చెప్పారు. రుచి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ప్రతిరోజూ ఒకే రకమైన హెల్తీ డైట్ను ఫాలో అయ్యేలా తన మైండ్ను ట్రైన్ చేసుకున్నానని చెప్పారు. ఈ డిసిప్లిన్డ్ మైండ్సెట్ వల్లనే అన్ని ఫార్మాట్లలో అద్భుతమైన కన్సిస్టెన్సీని సాధించడమే కాకుండా, ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎలైట్ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ను మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారు.
గ్లోబల్ ఐకాన్ విరాట్ కోహ్లీ
కోహ్లీ కెరీర్ మొత్తం క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక కొత్త శకానికి ప్రతీకగా నిలిచే అచీవ్మెంట్స్తో నిండిపోయింది. వన్డేల్లో 50 సెంచరీలు చేసిన ప్రపంచంలోనే మొదటి బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించారు. అలాగే టెస్టుల్లో 9000 పరుగుల మైలురాయిని దాటారు. ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై భారత్కు మొట్టమొదటి టెస్ట్ సిరీస్ విజయాన్ని అందించిన కెప్టెన్గా నిలవడమే కాకుండా, ఇండియన్ టీమ్తో కలిసి నాలుగు ఐసీసీ ట్రోఫీలను గెలుచుకున్నారు.
ముఖ్యంగా 2016 నుండి 2018 మధ్య కాలంలో కోహ్లీ 66 కంటే ఎక్కువ సగటుతో 3500 కి పైగా టెస్ట్ పరుగులు చేసి ప్రపంచ క్రికెట్ను ఏలారు. ఐపీఎల్లో కూడా అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన బ్యాటర్గా సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేయడంతో పాటు, ఈ లీగ్లో 9,000 కంటే ఎక్కువ పరుగులు సాధించారు. భారత టెస్ట్ క్రికెట్లోకి అగ్రెషన్, ఇంటెన్సిటీ, ఫిట్నెస్ను కోహ్లీ తిరిగి తీసుకువచ్చారు. కోహ్లీ కెప్టెన్సీలో భారత్ చాలా కాలం పాటు నంబర్ 1 టెస్ట్ టీమ్గా కొనసాగింది.