RCB vs KKR: కోహ్లీ విశ్వరూపం.. 10వ సెంచరీతో కేకేఆర్ పని ఫినిష్! పాయింట్ల పట్టికలో ఆర్సీబీ నెంబర్ వన్!
RCB vs KKR: ఐపీఎల్ 2026లో విరాట్ కోహ్లీ అజేయ సెంచరీతో చెలరేగడంతో కేకేఆర్పై ఆర్సీబీ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ లోకి చేరింది.
కేకేఆర్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన కోహ్లీ.. ప్లేఆఫ్స్ వేటలో ఆర్సీబీ ఊపు!
రాయ్పూర్లోని షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 57వ మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) సంచలన విజయం నమోదు చేసింది. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) వుంచిన 193 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ కేవలం 19.1 ఓవర్లలోనే ఛేదించి చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ విజయంతో ఆర్సీబీ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.
కింగ్ ఈజ్ బ్యాక్.. కోహ్లీ రికార్డుల వేట
గత రెండు మ్యాచుల్లో డకౌట్ అయిన విరాట్ కోహ్లీ, ఈ మ్యాచ్లో పాత కోహ్లీని తలపిస్తూ రెచ్చిపోయాడు. కేవలం 60 బంతుల్లో 105 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. ఇందులో 9 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఇది కోహ్లీకి టీ20ల్లో 10వ సెంచరీ కాగా, ఐపీఎల్లో 9వ సెంచరీ. ఈ ఇన్నింగ్స్తో కోహ్లీ టీ20 క్రికెట్లో 14,000 పరుగుల మైలురాయిని కూడా అందుకున్నాడు. ఈ ఘనత సాధించిన అతి తక్కువ ఇన్నింగ్స్ల ఆటగాడిగా కోహ్లీ నిలిచాడు.
రాయ్పూర్లో బిగ్గెస్ట్ ఛేజింగ్..
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కేకేఆర్ 20 ఓవర్లలో 192/4 పరుగులు చేసింది. రాయ్పూర్ స్టేడియంలో ఇది చాలా కష్టమైన లక్ష్యం అని భావించినప్పటికీ, ఆర్సీబీ బ్యాటర్లు ఎక్కడా తడబడలేదు. కోహ్లీకి తోడుగా దేవదత్ పడిక్కల్ (39 పరుగులు) కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. వీరిద్దరూ రెండో వికెట్కు 92 పరుగులు జోడించి జట్టు విజయాన్ని సులభతరం చేశారు. చివరలో జితేష్ శర్మ ఫోర్ కొట్టి మ్యాచ్ను ముగించాడు.
కేకేఆర్ బౌలర్ల వైఫల్యం..
కేకేఆర్ బౌలర్లలో కార్తీక్ త్యాగి 3 వికెట్లు తీసి రాణించినప్పటికీ, మిగిలిన బౌలర్లు కోహ్లీ జోరును అడ్డుకోలేకపోయారు. ముఖ్యంగా ఫీల్డింగ్లో కేకేఆర్ చేసిన తప్పిదాలు వారికి భారీ మూల్యాన్ని మిగిల్చాయి. కోహ్లీ 21 పరుగుల వద్ద ఉన్నప్పుడు పావెల్ క్యాచ్ డ్రాప్ చేయడం మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పింది. సునీల్ నరైన్ పొదుపుగా బౌలింగ్ చేసినా (4 ఓవర్లలో 31/1) జట్టును ఆదుకోలేకపోయాడు.
ప్లేఆఫ్స్ రేసులో ఆర్సీబీ దూకుడు..
ఈ విజయంతో ఆర్సీబీ 16 పాయింట్లతో టేబుల్ టాప్ పొజిషన్కు చేరుకుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగిన ఆర్సీబీ, వరుస విజయాలతో ప్లేఆఫ్స్ దిశగా బలంగా అడుగులు వేస్తోంది. మరోవైపు కేకేఆర్ వరుస 4 విజయాల తర్వాత ఓటమిని చవిచూసింది. ప్రస్తుతం వారి ప్లేఆఫ్ అవకాశాలు సంక్లిష్టంగా మారాయి.
ప్రెజర్ ఈజ్ ప్రివిలేజ్: కోహ్లీ
మ్యాచ్ అనంతరం ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అందుకున్న కోహ్లీ మాట్లాడుతూ.. "ఒత్తిడి అనేది మనల్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జట్టు కోసం నేను చివరి వరకు ఉండటం సంతృప్తిని ఇచ్చింది" అని తెలిపాడు. ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ కూడా జట్టు కలిసికట్టుగా రాణించిందంటూ అభినందించాడు.