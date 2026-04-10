Vaibhav Sooryavanshi : విధ్వంసానికి మరో పేరే వైభవ్ సూర్యవంశీ ! ఇదేం బాదుడు సామీ !
Vaibhav Sooryavanshi : ఐపీఎల్ 2026లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ యంగ్ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలనంగా మారాడు. దుమ్మురేపే ఇన్నింగ్స్ లతో అదరగొడుతున్నాడు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుపై కేవలం 15 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ బాది రికార్డులు సృష్టించాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ పరుగుల విధ్వంసం.. రికార్డులన్నీ బద్దలే !
వైభవ్ సూర్యవంశీ.. ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఒక సంచలనం. ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా గౌహతిలోని బర్సపరా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన 16వ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఉంచిన 202 పరుగుల టార్గెట్ ను అందుకునే క్రమంలో వైభవ్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ స్టేడియంను హోరెత్తించింది. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా బరిలోకి దిగిన ఈ యువ సంచలనం కేవలం 26 బంతుల్లోనే 78 పరుగులు సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 8 ఫోర్లు, 7 కళ్లు చెదిరే సిక్సర్లు ఉండటం విశేషం.
15 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ.. వైభవ్ రికార్డుల వేట !
ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 15 బంతుల్లోనే తన హాఫ్ సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. దీంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా ఫిఫ్టీ సాధించిన భారత ప్లేయర్ల జాబితాలో యశస్వి జైస్వాల్ (13 బంతులు), కేఎల్ రాహుల్ (14 బంతులు) తర్వాత మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. అంతేకాదు, ఐపీఎల్లో 20 కంటే తక్కువ బంతుల్లో అత్యధిక సార్లు (3 సార్లు) యాభై పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలోనూ వైభవ్ చోటు సంపాదించాడు. అతని ఈ మెరుపు దాడికి బెంగళూరు బౌలర్లకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు.
స్టార్ బౌలర్లను వణికించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ
జోష్ హాజిల్వుడ్ వేసిన ఇన్నింగ్స్ 4వ ఓవర్లో వైభవ్ ఏకంగా 19 పరుగులు పిండుకున్నాడు. ఆ ఓవర్లో వరుసగా 4, 4, 4, 6 బాది హాజిల్వుడ్కే చుక్కలు చూపించాడు. కేవలం హాజిల్వుడ్ మాత్రమే కాదు, భువనేశ్వర్ కుమార్ వేసిన 5వ ఓవర్లో రెండు వరుస సిక్సర్లు బాది తన హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న తీరు అద్భుతం. పవర్ప్లే ముగిసే సమయానికి రాజస్థాన్ స్కోరును 97 పరుగులకు చేర్చడంలో వైభవ్ కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ధ్రువ్ జురెల్తో వైభవ్ రికార్డు భాగస్వామ్యం
ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ త్వరగానే పెవిలియన్ చేరినప్పటికీ, వైభవ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ధ్రువ్ జురెల్తో కలిసి రెండో వికెట్కు కేవలం 37 బంతుల్లోనే 108 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. ఈ జోడీ ఐపీఎల్లో అత్యధిక రన్ రేట్తో (17.51) 100 కంటే ఎక్కువ పరుగులు జోడించిన భాగస్వామ్యాల్లో ఒకటిగా రికార్డు సృష్టించింది. ముఖ్యంగా టిమ్ డేవిడ్ వేసిన 8వ ఓవర్లో వైభవ్ వరుసగా రెండు భారీ సిక్సర్లు బాది స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ సెంచరీ మిస్
అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉండి సెంచరీ వైపు దూసుకెళ్తున్న వైభవ్, కృనాల్ పాండ్యా వేసిన 9వ ఓవర్ మొదటి బంతికే విరాట్ కోహ్లీకి క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. సెంచరీ మిస్ అయినప్పటికీ, అతను చేసిన 78 పరుగుల విధ్వంసంతో రాజస్థాన్ విజయాన్ని అందుకోవడం ఈజీగా మారింది.