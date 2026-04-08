టాప్ లో అనిల్ కుంబ్లే

భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ స్పిన్నర్ అనిల్ కుంబ్లే 401 మ్యాచ్‌ల్లో 953 వికెట్లు తీశారు. 30.06 సగటుతో అదరగొట్టిన కుంబ్లే.. మొత్తం 37 సార్లు ఐదు వికెట్లు పడగొట్టాడు.

Author: Mahesh Rajamoni
రెండో స్థానంలో రవిచంద్రన్ అశ్విన్

అశ్విన్ 287 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో 765 వికెట్లతో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధికంగా 11 సార్లు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డులతో రికార్డు సాధించాడు.

మూడో ప్లేస్ లో హర్భజన్ సింగ్

మాజీ స్టార్ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్ 365 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో 707 వికెట్లు సాధించారు. ఆయన కెరీర్‌లో 19 సార్లు నాలుగు వికెట్లు, 28 సార్లు ఐదు వికెట్ల ఘనతను అందుకున్నారు.

ఆల్‌రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా

ప్రస్తుత ప్రపంచ నంబర్ 1 టెస్ట్ ఆల్‌రౌండర్ జడేజా 373 మ్యాచ్‌ల్లో 634 వికెట్లు తీశారు. 29.70 బౌలింగ్ సగటుతో అత్యంత ప్రభావవంతమైన స్పిన్నర్‌గా కొనసాగుతున్నారు.

స్టార్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్

భారత చైనామన్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ 191 మ్యాచ్‌ల్లో 335 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఇందులో 16 సార్లు నాలుగు వికెట్లు, 9 సార్లు ఐదు వికెట్ల ఘనత ఉంది.

భారత స్పిన్ మాయాజాలం

భారత స్పిన్నర్లు దశాబ్దాలుగా అంతర్జాతీయంగా తమ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నారు. కుంబ్లే నుంచి కుల్దీప్ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ భారత్‌కు చిరస్మరణీయ విజయాలను అందించారు.

