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- 28 బంతుల్లో సెంచరీ, 52 బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీ.. ప్రపంచ క్రికెట్ను ఆశ్చర్యపరిచిన 15 ఏళ్ల కుర్రాడు
28 బంతుల్లో సెంచరీ, 52 బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీ.. ప్రపంచ క్రికెట్ను ఆశ్చర్యపరిచిన 15 ఏళ్ల కుర్రాడు
Vaibhav suryavanshi: క్రికెట్ మైదానంలో యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి తన బ్యాట్ పవర్ ఏంటో చూపించాడు. ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2026 టోర్నీలో భాగంగా యూఏఈ ఏ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో పరుగుల వరద పారించాడు.
52 బంతుల్లోనే 200 పరుగుల మైలురాయి
దోహా వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యూఏఈ ఏ జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 249 పరుగులు చేసింది. హర్ప్రీత్ సింగ్ భాటియా 144 బంతుల్లో 130 పరుగులతో జట్టు స్కోరులో కీలక పాత్ర పోషించాడు. భారత బౌలర్లలో అర్షద్ ఖాన్ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అనంతరం 250 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇండియా ఏ జట్టుకు వైభవ్ మెరుపు ఆరంభాన్ని అందించాడు. తొలి వికెట్కు అభిషేక్ శర్మతో కలిసి 68 పరుగులు జోడించాడు. అభిషేక్ 12 పరుగులకే వెనుదిరగగా, ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ కూడా ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయాడు. అయినప్పటికీ వైభవ్ తన దూకుడును ఏమాత్రం తగ్గించలేదు. బౌండరీలు, సిక్సర్లతో ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. చివరకు 53 బంతుల్లో 204 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ చేరాడు.
28 బంతుల్లో సెంచరీ.. పాత రికార్డులు బద్దలు
వైభవ్ ఇన్నింగ్స్లో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అతను పరుగులు సాధించిన వేగం. కేవలం 16 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మరో 12 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. దీంతో లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇంతకుముందు ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు జేక్ ఫ్రేజర్-మెక్గర్క్ 29 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించి ఈ ఘనతను తన పేరిట ఉంచుకున్నాడు. 2023లో టాస్మానియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో అతను ఈ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఇప్పుడు వైభవ్ ఒక్క బంతి తక్కువగా తీసుకుని ఆ రికార్డును అధిగమించాడు. భారత ఆటగాళ్లలో సకిబుల్ గని 32 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించగా, వైభవ్ అతని రికార్డును కూడా వెనక్కి నెట్టాడు.
40 బంతుల్లో 150 పరుగులు.. డివిలియర్స్ రికార్డుకు చెక్
సెంచరీ తర్వాత కూడా వైభవ్ బ్యాటింగ్ వేగం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. బౌలర్లు ఎవరైనా సరే బంతిని బౌండరీ దాటించడమే లక్ష్యంగా ఆడాడు. ఈ క్రమంలో కేవలం 40 బంతుల్లోనే 150 పరుగుల మార్కును చేరుకున్నాడు. దీంతో లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా 150 పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. గతంలో దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజం ఏబీ డివిలియర్స్ 64 బంతుల్లో 150 పరుగులు సాధించి ఈ రికార్డును నెలకొల్పాడు. ఇప్పుడు వైభవ్ ఆ రికార్డును ఏకంగా 24 బంతుల తేడాతో అధిగమించాడు. ఇక 52 బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేయడం అతని ఇన్నింగ్స్లో మరో అసాధారణ ఘట్టం. లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో ఇంత వేగంగా 200 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్న ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.
ఒకే ఇన్నింగ్స్లో 28 సిక్సర్లు.. మరో ప్రపంచ రికార్డు
వైభవ్ విధ్వంసానికి అతను బాదిన సిక్సర్లే నిదర్శనం. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 28 సిక్సర్లు బాదాడు. దీంతో లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో ఒకే ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. గతంలో డార్సీ షార్ట్ 23 సిక్సర్లతో ఈ రికార్డును కలిగి ఉన్నాడు. వైభవ్ తన దూకుడైన బ్యాటింగ్తో ఆ ఘనతను కూడా అధిగమించాడు. కేవలం సిక్సర్లే కాకుండా బౌండరీలతోనూ పరుగుల వేగాన్ని పెంచాడు. మరోవైపు రింకూ సింగ్ అతనికి అండగా నిలిచాడు. వైభవ్ క్రీజులో ఉన్నంతసేపు యూఏఈ బౌలర్లకు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా భారత జట్టును విజయానికి చేరువ చేశాడు.
గత మ్యాచ్ల నిరాశకు భారీ ఇన్నింగ్స్తో సమాధానం
ఈ టోర్నీలో అంతకుముందు జరిగిన మ్యాచ్లలో వైభవ్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. నేపాల్పై 11 పరుగులు చేయగా, పాకిస్థాన్ ఏ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో 26 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. దీంతో అతని ప్రదర్శనపై ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే యూఏఈ ఏ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో మాత్రం తనలోని అసలైన విధ్వంసకర బ్యాటర్ను బయటపెట్టాడు. కేవలం ఒక ఇన్నింగ్స్తోనే అనేక రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. 28 బంతుల్లో సెంచరీ, 40 బంతుల్లో 150 పరుగులు, 52 బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీ.. ఇలా ఒకే మ్యాచ్లో అరుదైన ఘనతలను అందుకున్నాడు. 53 బంతుల్లో 204 పరుగులతో వైభవ్ ప్రదర్శన ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.