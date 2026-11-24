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- Cricket Records: విదేశీ గడ్డపై మనోళ్ల దండయాత్ర.. సచిన్ నుంచి రాహుల్ వరకు అరుదైన రికార్డు ఇదే!
Cricket Records: విదేశీ గడ్డపై మనోళ్ల దండయాత్ర.. సచిన్ నుంచి రాహుల్ వరకు అరుదైన రికార్డు ఇదే!
Cricket Records: సేన దేశాల్లో (సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా) టెస్ట్ సెంచరీలు చేసిన ఆసియా బ్యాటర్ల జాబితాలో కేఎల్ రాహుల్ చేరారు. అయితే, ఇప్పటివరకు సేన దేశాల్లో సెంచరీలు బాదిన ప్లేయర్లు ఎవరో తెలుసా? ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సచిన్ నుంచి రాహుల్ వరకు: సేన దేశాలన్నింటిలో సెంచరీలు బాదిన ఆసియా బ్యాటర్లు వీరే
విదేశీ పిచ్లపై బ్యాటింగ్ చేయడం ఏ క్రికెటర్కైనా పెద్ద సవాల్. ముఖ్యంగా సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా (SENA దేశాలు) గడ్డపై సెంచరీ కొట్టడం అంత ఈజీ కాదు. అక్కడి బౌన్సీ పిచ్లు, స్వింగ్ బౌలింగ్ను తట్టుకుని నిలబడాలంటే అద్భుతమైన స్కిల్, నిలకడ ఉండాలి. టెస్ట్ క్రికెట్లో ఈ నాలుగు దేశాల్లోనూ సెంచరీలు పూర్తి చేసి, ఈ అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్న ఆసియా బ్యాటర్ల వివరాలు గమనిస్తే..
ఆసియాలో తొలి ఆటగాడిగా సరికొత్త చరిత్ర
సేన దేశాలన్నింటిలో సెంచరీల సెట్ను పూర్తి చేసిన మొట్టమొదటి ఆసియా బ్యాటర్గా ఓ ఆటగాడు చరిత్ర సృష్టించారు. 1997 జనవరిలో సౌతాఫ్రికాలోని కేప్ టౌన్ లో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో తన తొలి సెంచరీని నమోదు చేయడం ద్వారా మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ ఈ అరుదైన ఘనతను అందుకున్నారు. అప్పట్లో విదేశీ గడ్డపై ఆసియా బ్యాటర్లు ఇంతలా రాణించడం ఒక సంచలనంగా మారింది. దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా దేశాలలో టెస్ట్ సెంచరీలు పూర్తి చేసి ఈ ఘనత సాధించాడు.
సచిన్ టెండూల్కర్, మరో దిగ్గజం మెరుపులు
భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ 1998 డిసెంబర్లో ఈ మైలురాయిని పూర్తి చేశారు. న్యూజిలాండ్లోని వెల్లింగ్టన్ లో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో కివీస్ బౌలర్లపై సెంచరీ బాది, నాలుగు సేన దేశాల్లో సెంచరీలు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో చేరారు. అంతకుముందే, అంటే 1998 ఫిబ్రవరిలో సౌతాఫ్రికాలోని డర్బన్లో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో సెంచరీ కొట్టడం ద్వారా మరో స్టార్ బ్యాటర్ సయిద్ అన్వర్ కూడా తన సేన సెంచరీల కలెక్షన్ను పూర్తి చేశాడు.
అడిలైడ్ డబుల్ సెంచరీతో రాహుల్ ద్రవిడ్
ది వాల్ రాహుల్ ద్రవిడ్ కూడా ఈ ఎలైట్ క్లబ్లో ఉన్నారు. 2003 డిసెంబర్లో ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్ లో జరిగిన చరిత్రాత్మక టెస్ట్ మ్యాచ్లో ద్రవిడ్ 233 పరుగులతో అద్భుతమైన డబుల్ సెంచరీ సాధించారు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో ఆయన సేన దేశాలన్నింటిలో సెంచరీలు కొట్టిన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు.
శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ దిగ్గజాల హవా
భారత ఆటగాళ్లే కాకుండా పొరుగు దేశాల స్టార్లు కూడా ఈ ఫీట్ సాధించారు. శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్ కుమార సంగక్కర 2011 డిసెంబర్లో సౌతాఫ్రికాలోని డర్బన్లో సెంచరీ కొట్టి ఈ సెట్ను పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్ మాజీ దిగ్గజ బ్యాటర్ యూనిస్ ఖాన్ కూడా ఈ జాబితాలో చేరారు. 2013 ఫిబ్రవరిలో కేప్ టౌన్ లో సౌతాఫ్రికాపై 111 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడి ఆయన ఈ మైలురాయిని అందుకున్నారు.
విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత కేఎల్ రాహుల్ ఎంట్రీ
2018 ఆగస్టులో ఇంగ్లాండ్లోని ఎడ్జ్బాస్టన్ లో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో సెంచరీ సాధించడం ద్వారా మరో భారత స్టార్ బ్యాటర్ అయిన విరాట్ కోహ్లీ ఈ ఘనతను పూర్తి చేశారు. తాజాగా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక జాబితాలో కేఎల్ రాహుల్ చేరారు. సేన దేశాలన్నింటిలో సెంచరీలు సాధించిన తాజా ఆటగాడిగా, అలాగే ఈ ఫీట్ సాధించిన ఐదో భారత బ్యాటర్గా కేఎల్ రాహుల్ రికార్డుల్లోకి ఎక్కారు.