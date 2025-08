భారత స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్.. అండర్సన్-టెండూల్కర్ ట్రోఫీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా నిలిచాడు. ఐదు టెస్టు మ్యాచ్‌లలో 23 వికెట్లు తీశాడు. అతని బౌలింగ్ సగటు 32.43గా న‌మోదైంది. భార‌త్-ఇంగ్లాండ్ సిరీస్‌ 2025లో సిరాజ్ రెండు సార్లు ఐదు వికెట్లు తీసిన‌ ఘనతను అందుకున్నాడు. అలాగే, ఒకసారి నాలుగు వికెట్ల ప్రదర్శనతో మెరిశాడు. కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీసి టీమ్ ఇండియాను ముందుకు నడిపించడంలో అతని పాత్ర ప్రధానంగా నిలిచింది. ఓవ‌ల్ మ్యాచ్ ను పూర్తిగా భార‌త్ చేతిలోకి తీసుకువ‌చ్చాడు.

For his relentless bowling display and scalping nine wickets, Mohd. Siraj bags the Player of the Match award in the 5th Test 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#TeamIndia | #ENGvIND | @mdsirajofficial pic.twitter.com/GyUl6dZWWp

— BCCI (@BCCI) August 4, 2025