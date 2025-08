ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన టెస్టు సిరీస్‌లో భారత జట్టు ఓవల్ వేదికగా అద్భుత విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా 6 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో నాలుగు టెస్టుల సిరీస్‌ను 2-2తో సమం చేసింది.

ఓవల్‌లో భారత బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ 5 వికెట్లు, ప్ర‌సిద్ధ్ కృష్ణ 4 వికెట్లు తీసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ విజయంతో పాటు టెస్ట్ క్రికెట్‌పై టీమ్ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ను మరోసారి ప్రపంచానికి చూపించింది భారత్.

Historic win! 🇮🇳

Belief and character shown by the team was brilliant to see! Fitting end to what has been an incredible series.



Nothing quite like Test Cricket! ❤️#ENGvsIND pic.twitter.com/Ma6lVXWHlL

— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 4, 2025