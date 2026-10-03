రోహిత్ శర్మ మరో అరుదైన ఘనత.. సచిన్ రికార్డును అందుకున్న హిట్మ్యాన్
Rohit Sharma: భారత స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ వన్డే క్రికెట్లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఓపెనర్గా వన్డేల్లో 10,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన నాలుగో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. శనివారం (అక్టోబర్ 3) వెస్టిండీస్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో ఈ మైలురాయిని అందుకున్నాడు.
సచిన్, జయసూర్య, గేల్ సరసన రోహిత్
రెండో వన్డే ముగిసే సమయానికి రోహిత్ ఓపెనర్గా 9,998 పరుగులు చేశాడు. దీంతో మూడో వన్డేలో మరో రెండు పరుగులు చేయగానే 10,000 పరుగుల మార్క్ను చేరుకున్నాడు. మొత్తంగా 203 వన్డేల్లో 201 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఓపెనర్గా బ్యాటింగ్ చేసిన రోహిత్ ఈ ఘనత సాధించాడు. ఓపెనర్గా వన్డేల్లో 10,000కు పైగా పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో రోహిత్కు ముందు ముగ్గురు దిగ్గజాలు ఉన్నారు.
అగ్రస్థానంలో సచిన్..
భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ 15,310 పరుగులతో ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. సచిన్ 1994 నుంచి 2012 మధ్య 344 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఈ పరుగులు చేశాడు. శ్రీలంక దిగ్గజం సనత్ జయసూర్య 383 ఇన్నింగ్స్ల్లో 12,740 పరుగులతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. వెస్టిండీస్ మాజీ ఓపెనర్ క్రిస్ గేల్ 274 ఇన్నింగ్స్ల్లో 10,179 పరుగులు సాధించాడు. ఇప్పుడు రోహిత్ కూడా ఈ ప్రత్యేక జాబితాలో చోటు సంపాదించాడు.
వేగంగా 10 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన రోహిత్
ఓపెనర్గా 10,000 వన్డే పరుగుల మార్క్ను రోహిత్ 202వ ఇన్నింగ్స్లో అందుకున్నాడు. దీంతో ఈ ఘనతను వేగంగా సాధించిన ఓపెనర్లలో రోహిత్ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించాడు. వన్డేల్లో ఓపెనర్గా రోహిత్ నిలకడగా పరుగులు చేయడం వల్లే ఈ మైలురాయిని అందుకోగలిగాడు. అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో ఓపెనర్గా సుదీర్ఘ కాలం రాణించిన రోహిత్.. ఈ ఘనతతో తన కెరీర్లో మరో ముఖ్యమైన రికార్డును నమోదు చేశాడు.