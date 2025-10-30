జెమీమా రోడ్రిగ్స్: క్రికెట్ ప్రపంచంలో ముంబై నుంచి ఉద్భవించిన అసాధారణ స్టార్
జెమీమా రోడ్రిగ్స్ భారత మహిళా క్రికెట్లో యంగ్ స్టార్లలో ఒకరు. హాకీ నుంచి క్రికెట్కి మారి దేశీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై అద్భుత ప్రదర్శనలతో ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పరుచుకుంది. ప్రపంచకప్ సెమీ-ఫైనల్లో అజేయ సెంచరీతో భారత్ను ఫైనల్కు చేర్చింది.
Jemimah Rodrigues
ముంబైకి చెందిన యంగ్, డైనమిక్ బ్యాటర్ జెమీమా జెస్సికా రోడ్రిగ్స్.. భారతదేశంలోని అత్యంత చురుకైన క్రికెట్ స్టార్లలో ఒకరిగా ఉద్భవించింది. 2000 సెప్టెంబర్ 5న జన్మించిన జెమీమా.. చిన్న వయస్సులోనే క్రికెట్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది. తన అద్భుతమైన టెక్నిక్, ధైర్యంతో కూడిన ఆట తీరుతో అభిమానుల అభిమాన క్రికెటర్గా మారింది.
ప్రారంభ జీవితం హాకీ నేపథ్యం
జెమీమా ముంబైలోని బాంద్రా ప్రాంతంలో పెరిగింది. ఆమె నాలుగేళ్ల వయస్సులోనే క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టుకుంది. క్రికెట్కు పూర్తిగా అంకితమవ్వడానికి ముందు.. ఆమె ఫీల్డ్ హాకీలో కూడా రాణించింది. మహారాష్ట్ర అండర్-17, అండర్-19 హాకీ జట్లకు ఆమె ప్రాతినిధ్యం వహించింది. క్రికెట్, హాకీలలో ఒకదాన్ని కెరీర్గా ఎంచుకోవాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు ఆమె క్రికెట్ను ఎంచుకుంది. అయినప్పటికీ, అవకాశం వస్తే ఎప్పుడైనా హాకీ ఆడటానికి ఇష్టపడతానని ఆమె పేర్కొంది.
దేశీయ క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ రికార్డు
దేశీయ క్రికెట్లో జెమీమా చాలా వేగంగా ఎదిగింది. కేవలం పన్నెండున్నర సంవత్సరాల వయస్సులోనే ఆమె అండర్-19 క్రికెట్ సీజన్లో అరంగేట్రం చేసింది. 2017 నవంబర్లో ముంబై అండర్-19 తరపున సౌరాష్ట్రపై 50 ఓవర్ల మ్యాచ్లో 163 బంతుల్లో 202 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచింది. స్మృతి మంధాన తర్వాత దేశీయ 50 ఓవర్ల మ్యాచ్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన రెండో భారత మహిళా క్రికెటర్గా ఆమె రికార్డు సృష్టించింది. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనకు గుర్తింపుగా, ఆమెకు 2017-18 సీజన్కు గాను బీసీసీఐ నుండి బెస్ట్ డొమెస్టిక్ జూనియర్ ఉమెన్స్ క్రికెటర్ (జగ్మోహన్ దాల్మియా అవార్డు) పురస్కారం లభించింది.
జెమీమా అంతర్జాతీయ ప్రయాణం
జెమీమా 17 ఏళ్ల వయస్సులో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసింది. 2018 ఫిబ్రవరి 13న దక్షిణాఫ్రికాపై మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ (WT20I) అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తరువాత, 2018 మార్చి 12న ఆస్ట్రేలియాపై మహిళల వన్డే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ (WODI)లోకి అడుగు పెట్టింది. 2023 డిసెంబర్ 14న ఇంగ్లాండ్పై టెస్ట్ క్రికెట్లోకి అరంగేట్రం చేసింది.
కీలక ఇన్నింగ్స్లు, ప్రపంచ వేదికపై మెరుపులు
జెమీమా భారత బ్యాటింగ్ లైనప్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
1. కెరీర్ బెస్ట్ WODI సెంచరీ: 2025 అక్టోబర్ 30న ఆస్ట్రేలియాపై జరిగిన మహిళల ప్రపంచ కప్ సెమీ-ఫైనల్లో 134 బంతుల్లో అజేయంగా 127 పరుగులు చేసి భారతదేశాన్ని ఫైనల్కు చేర్చింది. ఇది మహిళల ODI చరిత్రలో అత్యధిక విజయవంతమైన రన్ ఛేజ్గా నిలిచింది (339 పరుగుల లక్ష్యం). ఈ ఇన్నింగ్స్ను ఆమె కెరీర్-బెస్ట్ నాక్గా అభివర్ణించారు.
2. మొదటి అంతర్జాతీయ సెంచరీ: 2025 జనవరిలో ఐర్లాండ్తో జరిగిన ODIలో ఆమె 91 బంతుల్లో అజేయంగా 102 పరుగులు చేసి, భారతదేశపు అత్యధిక ODI స్కోరు (370/5) సాధించడానికి దోహదపడింది.
3. WPL ప్రదర్శన: 2023లో జరిగిన తొలి WPL వేలంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆమెను ₹2.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. WPL 2024లో ముంబై ఇండియన్స్పై 33 బంతుల్లో పరుగులు* చేసి తన తొలి WPL అర్ధ సెంచరీ సాధించింది, దీనికి ఆమె ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును గెలుచుకుంది.
జెమీమా 2022లో ఆసియా కప్ విజేత జట్టులో, కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో రజత పతకం గెలిచిన జట్టులో ఉంది.
అంతర్జాతీయ లీగ్లలో పాత్ర
జెమీమా అనేక అంతర్జాతీయ ఫ్రాంచైజీ లీగ్లలో ఆడింది. వీటిలో: మెల్బోర్న్ రెనెగేడ్స్, మెల్బోర్న్ స్టార్స్ (WBBL), యార్క్షైర్ డైమండ్స్, నార్తర్న్ సూపర్చార్జర్స్ (ది హండ్రెడ్), ట్రిన్బాగో నైట్ రైడర్స్ ఉన్నాయి. 2021లో నార్తర్న్ సూపర్చార్జర్స్ తరపున 92* పరుగులు చేసి, ది హండ్రెడ్ మహిళల టోర్నమెంట్లో రెండో అత్యధిక రన్-స్కోరర్గా నిలిచింది.