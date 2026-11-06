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- IPL 2027 Trades: ఐపీఎల్ 2027 ట్రేడింగ్ ధమాకా.. టీమ్స్ మారిన రిషభ్ పంత్, కుల్దీప్, లివింగ్స్టన్
IPL 2027 Trades: ఐపీఎల్ 2027 ట్రేడింగ్ ధమాకా.. టీమ్స్ మారిన రిషభ్ పంత్, కుల్దీప్, లివింగ్స్టన్
IPL 2027 Trades: ఐపీఎల్ 2027 కి ముందు ఆటగాళ్ల ట్రేడింగ్ ప్రక్రియ జోరందుకుంది. రిషభ్ పంత్, కుల్దీప్, నటరాజన్ వంటి కీలక ప్లేయర్లు జట్లు మారారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2027 సంచలనం.. లక్నోను వదిలేసి ఢిల్లీకి వచ్చేసిన రిషభ్ పంత్
భారత క్రికెట్ పండుగ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2027 సీజన్కు సంబంధించి ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రధాన ట్రేడింగ్ వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ సీజన్ ముందు పలు ఫ్రాంచైజీలు తమ జట్లను బలోపేతం చేసుకునేందుకు స్టార్ ఆటగాళ్లను అటు ఇటు మార్చుకున్నాయి.
భారత వికెట్ కీపర్ రిషభ్ పంత్, చైనామన్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్, ఇంగ్లాండ్ స్టార్ ఆల్రౌండర్ లియామ్ లివింగ్స్టన్ వంటి ప్లేయర్లు వేర్వేరు జట్లకు షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఈ ట్రేడింగ్ ప్రక్రియలో ఏ ప్లేయర్ ఏ టీమ్కి మారారు, వారి జీతాల వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
లక్నోను వీడి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన రిషభ్ పంత్
భారత జట్టు స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ నుంచి తిరిగి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టులోకి మారారు. ఈ ట్రేడ్ ఒప్పందం రూ. 15 కోట్ల జీతంతో జరిగింది. అయితే పంత్ గత సీజన్తో పోలిస్తే ఈసారి రూ. 12 కోట్ల భారీ జీతం కోతను ఎదుర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ఆయన తన పాత ఫ్రాంచైజీ అయిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్కే మళ్లీ ఆడటానికి మొగ్గు చూపడం విశేషం.
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ బాటపట్టిన స్టార్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్
టీమిండియా చైనామన్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టుకు ట్రేడ్ అయ్యారు. కుల్దీప్ గతంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున కీలక వికెట్లు తీసి జట్టు విజయంలో ముఖ్యపాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఆయన రూ. 13.25 కోట్ల జీతానికి లక్నో జెర్సీ ధరించనున్నారు. ఆయన జీతంలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోవడం గమనార్హం.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్లోకి నటరాజన్, ఖలీల్, ఎల్లిస్ రీఎంట్రీ
తెలుగు క్రికెట్ అభిమానులకు అత్యంత ఆదరణ ఉన్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) ఈసారి బౌలింగ్ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. టీమిండియా ఫాస్ట్ బౌలర్ టి. నటరాజన్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి తిరిగి సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్లోకి వచ్చారు. ఆయన రూ. 5 కోట్ల జీతానికి ఎస్ఆర్హెచ్కి మారారు. ఇందుకోసం నటరాజన్ తన పాత జీతం కంటే రూ. 5.75 కోట్లు తగ్గించుకున్నారు.
ఇక చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ నుంచి భారత ఎడమచేతి వాటం పేసర్ ఖలీల్ అహ్మద్ రూ. 4.8 కోట్లకు, ఆస్ట్రేలియా ఫాస్ట్ బౌలర్ నాథన్ ఎల్లిస్ రూ. 2 కోట్లకు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టులోకి చేరారు. ఈ ముగ్గురి రాకతో ఎస్ఆర్హెచ్ పేస్ బౌలింగ్ విభాగం చాలా బలంగా మారింది.
సీఎస్కే జట్టును బలోపేతం చేసిన లివింగ్స్టన్, జాక్ ఎడ్వర్డ్స్
మరోవైపు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) విదేశీ ఆల్రౌండర్లపై దృష్టి సారించింది. ఇంగ్లాండ్ ధనాధన్ ఆల్రౌండర్ లియామ్ లివింగ్స్టన్ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు మారారు. ఆయన రూ. 6 కోట్ల జీతానికి సీఎస్కేలో చేరారు. ఈ ప్రక్రియలో లివింగ్స్టన్ కూడా రూ. 7 కోట్ల జీతం కోతను స్వీకరించారు.
లివింగ్స్టన్తో పాటు ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ కూడా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులోకి వెళ్లారు. ఎడ్వర్డ్స్ను చెన్నై ఫ్రాంచైజీ రూ. 3 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ డీల్లో యంగ్ లెగ్ స్పిన్నర్ జీషాన్ అన్సారీ
యువ ఆటగాళ్లను ప్రోత్సహించే దిశగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మరో అడుగు వేసింది. లెగ్ స్పిన్నర్ జీషాన్ అన్సారీ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు నుంచి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు మారారు. ఆయన జీతం రూ. 40 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. రాబోయే ఐపీఎల్ 2027 సీజన్లో జీషాన్ తన లెగ్ స్పిన్ ధాటితో ఏ మేరకు రాణిస్తారో చూడాలి.
ఈ రకంగా ఐపీఎల్ 2027కి ముందు జరిగిన ఆటగాళ్ల మార్పిడి ప్రక్రియ అన్ని ఫ్రాంచైజీలలో కొత్త ఆశలను రేకెత్తిస్తోంది. టీమ్లు తమ బలహీనతలను అధిగమించేందుకు ఈ ట్రేడ్లను సమర్థంగా వాడుకున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.