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- Highest Score in ODIs: సెహ్వాగ్ నుంచి గిల్ వరకు.. కెప్టెన్లుగా అత్యధిక స్కోర్లు కొట్టిన టాప్ 5 టీమిండియా స్టార్స్ వీరే
Highest Score in ODIs: సెహ్వాగ్ నుంచి గిల్ వరకు.. కెప్టెన్లుగా అత్యధిక స్కోర్లు కొట్టిన టాప్ 5 టీమిండియా స్టార్స్ వీరే
Highest Score in ODIs: అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో భారత ప్లేయర్లు అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ లతో రికార్డుల మోత మోగిస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పటివరకు భారత కెప్టెన్ గా కొనసాగి అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన ప్లేయర్ ఎవరో తెలుసా? టాప్ 5 ప్లేయర్ల వివరాలు మీకోసం.
భారత్ తరఫున కెప్టెన్గా హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎవరిదో తెలుసా? టాప్ 5 ప్లేయర్లు వీరే
వన్డే క్రికెట్ అనేది టెస్ట్ మ్యాచ్ ఓర్పు, టీ20ల అగ్రెసివ్ హిట్టింగ్ రెండింటి కలయిక. ఇక్కడ పరిస్థితులను బట్టి గేర్ మార్చాలి. పైగా టీమ్ను ముందుండి నడిపించే కెప్టెన్ బాధ్యత ఉంటే ఆ ప్రెజర్ వేరేలా ఉంటుంది. బ్యాటింగ్తో పాటు కెప్టెన్సీలోనూ రాణించడం అంత తేలికైన విషయం కాదు.
టీమిండియా చరిత్ర చూస్తే చాలా మంది కెప్టెన్లు వన్డేల్లో సెంచరీలు బాదారు. కానీ కెప్టెన్గా ఉంటూ డబుల్ సెంచరీ బాదిన ఘనత మాత్రం కేవలం ఇద్దరికే దక్కింది. ఇప్పటి వరకు వన్డే ఫార్మాట్లో ఒకే ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ చేసిన టాప్-5 భారత కెప్టెన్ల రికార్డులను గమనిస్తే..
కపిల్ దేవ్
భారత్కు తొలి వరల్డ్ కప్ (1983) అందించిన దిగ్గజ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్. ఆ టోర్నీలో జింబాబ్వేతో జరిగిన డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో కపిల్ దేవ్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోయింది.
ఆ మ్యాచ్లో భారత్ కేవలం 9 పరుగులకే 4 వికెట్లు, ఆ తర్వాత 17 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి తీవ్ర కష్టాల్లో పడింది. ఆ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ 16 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లతో చెలరేగి 175 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచారు. దీంతో భారత్ 266/8 స్కోర్ చేసింది. ఆ తర్వాత జింబాబ్వేను 235 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసి 31 పరుగుల తేడాతో భారత్ విజయం సాధించింది. కపిల్ దేవ్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.
సచిన్ టెండూల్కర్
క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్ 1996 నుంచి 2000 వరకు నాలుగేళ్ల పాటు టీమిండియాకు వన్డేల్లో కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. కెప్టెన్గా ఆయన అత్యధిక స్కోర్ 1999 నవంబర్లో న్యూజిలాండ్పై నమోదైంది.
హైదరాబాద్లోని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో సచిన్ క్లాసిక్ ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. 150 బంతుల్లో 20 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో అజేయంగా 186 పరుగులు చేశారు. సచిన్ ధాటికి భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 376/2 భారీ స్కోర్ సాధించింది. అనంతరం న్యూజిలాండ్ను 202 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసి టీమిండియా 174 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలిచింది. సచిన్కు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ దక్కింది.
రోహిత్ శర్మ
వన్డేల్లో బెస్ట్ ఓపెనర్లలో ఒకరైన రోహిత్ శర్మ 2017 నుంచి భారత జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. కెప్టెన్గా ఆయన ఇప్పటి వరకు 5 సెంచరీలు చేశారు. అందులో అత్యుత్తమ స్కోర్ శ్రీలంకపై చేసిన డబుల్ సెంచరీ.
డిసెంబర్ 2017లో మొహాలీలో జరిగిన మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ లంక బౌలర్లను ఉతికి పారేశారు. 153 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, 12 సిక్సర్ల సాయంతో అజేయంగా 208 పరుగులు చేశారు. రోహిత్ మాస్ హిట్టింగ్తో భారత్ 392/4 రికార్డు స్కోర్ చేసి, 141 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. కెప్టెన్గా డబుల్ సెంచరీ కొట్టిన రెండో భారతీయుడిగా రోహిత్ రికార్డు సృష్టించారు.
వీరేంద్ర సెహ్వాగ్
వన్డేల్లో కెప్టెన్గా అత్యధిక స్కోర్ చేసిన జాబితాలో మాజీ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. సెహ్వాగ్ భారత్కు కేవలం 12 వన్డేల్లోనే కెప్టెన్గా ఉన్నప్పటికీ, తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో చెరగని ముద్ర వేశారు.
డిసెంబర్ 2011లో ఇండోర్లోని హోల్కర్ స్టేడియంలో వెస్టిండీస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో సెహ్వాగ్ విధ్వంసం సృష్టించారు. కేవలం 149 బంతుల్లో 25 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో 219 పరుగులు చేశారు. ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగి భారత్ను 418/5 స్కోర్కు చేర్చారు. వెస్టిండీస్ 265 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. సచిన్ తర్వాత వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ చేసిన రెండో భారత బ్యాటర్గా సెహ్వాగ్ ఘనత సాధించాడు.
శుభ్మన్ గిల్
ప్రస్తుత భారత వన్డే కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ వన్డే చరిత్రలోనే అత్యున్నత రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నారు. గౌహతిలో వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డేలో గిల్ ఈ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ సాధించారు.
ఈ మ్యాచ్లో గిల్ కేవలం 117 బంతుల్లోనే డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేసి, వన్డేల్లో ఫాస్టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీ బాదిన ఇషాన్ కిషన్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. లక్ష్య ఛేదనలో గిల్ అజేయంగా 233* పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచారు. దీంతో వన్డే ఫార్మాట్లో ఒక భారత కెప్టెన్ చేసిన అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరుగా గిల్ 233 నాకౌట్ ఇన్నింగ్స్ రికార్డు పుస్తకాల్లో టాప్ లో నిలిచింది.