IPL 2026 : అదరగొట్టేందుకు సిద్దమైన అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్.. ఈ ఐదుగురు రెచ్చిపోతే వార్ వన్ సైడే
IPL 2026 లో కొత్త టాలెంట్ వెలుగులోకి రానుంది. ఐదుగురు అన్క్యాప్డ్ భారత ఆటగాళ్లు ఈసారి మెరిసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ యువ ఆటగాళ్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
IPL 2026లో మెరిసేందుకు సిద్దమైన అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 19వ సీజన్ మార్చి 28న ప్రారంభం కానుంది. బెంగళూరులోని ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు మొదటి మ్యాచ్ లో తలపడనున్నాయి. ఐపీఎల్ మొదటి దశలో 20 మ్యాచ్లు ఉంటాయి మిగిలిన షెడ్యూల్ను త్వరలో ప్రకటిస్తారు.
విరాట్ కోహ్లీ, హార్దిక్ పాండ్యా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, యశస్వి జైస్వాల్, ఇషాన్ కిషన్, సంజూ శాంసన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ వంటి ఎందరో స్టార్లను ఐపీఎల్ భారత క్రికెట్కు అందించింది. ఇప్పుడు IPL 2026లో కూడా తమ సత్తా చాటేందుకు కొత్త అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్లో అదరగొట్టగల ఏడుగురు అన్క్యాప్డ్ భారత ఆటగాళ్ల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. ఆకిబ్ నబీ దార్
ఈ సీజన్లో ఆకిబ్ నబీ దార్ ఐపీఎల్లోకి అరంగేట్రం చేయనున్నాడు. జమ్మూ & కశ్మీర్కు చెందిన ఈ పేసర్ను గత ఏడాది డిసెంబర్లో జరిగిన మినీ వేలంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.8.4 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. దేశవాళీ సీజన్లో ముఖ్యంగా రంజీ ట్రోఫీలో ఆకిబ్ అద్భుతంగా రాణించాడు. జమ్మూ & కశ్మీర్ తొలిసారి టైటిల్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ఆ టోర్నీలో 10 మ్యాచ్లలో 12.56 సగటు, 2.65 ఎకానమీ రేటుతో 60 వికెట్లు పడగొట్టి సీజన్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నిలిచాడు. ఇందులో 7 ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనలు, 2 నాలుగు వికెట్ల ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలోనూ 7 మ్యాచ్లలో 15 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు.
బంతిని రెండు వైపులా స్వింగ్ చేయగల ఆకిబ్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు పవర్ప్లే, డెత్ ఓవర్లలో గేమ్-ఛేంజర్గా మారే అవకాశం ఉంది.
2. విహాన్ మల్హోత్రా
భారత అండర్-19 సంచలనం విహాన్ మల్హోత్రాను గత ఏడాది డిసెంబర్ మినీ వేలంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) రూ. 30 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. జింబాబ్వేలో జరిగిన అండర్-19 ప్రపంచకప్ను గెలుచుకున్న భారత జట్టులో విహాన్ సభ్యుడు. ఆ టోర్నీలో 7 మ్యాచ్లలో 60.00 సగటుతో ఒక సెంచరీతో సహా 240 పరుగులు చేసి, జట్టులో రెండో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
ఈ 19 ఏళ్ల ఆటగాడు ఇంకా పంజాబ్ తరఫున దేశవాళీ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేయలేదు. కానీ అండర్-16, అండర్-19 స్థాయిలో అతని బ్యాటింగ్ ప్రతిభ, టెంపర్మెంట్ RCBని ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ సీజన్లో విహాన్ ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉంది, కానీ మొదటి కొన్ని మ్యాచ్లలో తుది జట్టులో ఉండకపోవచ్చు.
సీజన్ చివర్లో లేదా బ్యాకప్గా అతనికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. RCB సీనియర్ స్క్వాడ్తో కలిసి అనుభవం సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
5. అశోక్ శర్మ
రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మహ్మద్ సిరాజ్లతో పాటు అశోక్ శర్మ కూడా కీలక భారత పేసర్గా మారనున్నాడు. రాజస్థాన్కు చెందిన ఈ పేసర్ను గత ఏడాది డిసెంబర్ మినీ వేలంలో గుజరాత్ టైటాన్స్ రూ. 90 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది.
సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచినందుకు అతడిని GT తీసుకుంది. ఆ టోర్నీలో 10 మ్యాచ్లలో 15.63 సగటు, 9.25 ఎకానమీ రేటుతో 22 వికెట్లు పడగొట్టి, సంయుక్తంగా అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నిలిచాడు. తన అరంగేట్రం టీ20లోనే పేస్, నిలకడ చూపించి ఆకట్టుకున్నాడు.
తుది జట్టులో కగిసో రబడ, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణలకు గుజరాత్ టైటాన్స్ ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అశోక్ శర్మకు బ్యాకప్గా లేదా రొటేషన్ పద్ధతిలో అవకాశాలు లభించవచ్చు.
6. తేజస్వి సింగ్ దహియా
రాబోయే ఐపీఎల్లో గమనించాల్సిన మరో ప్రతిభావంతుడు ఢిల్లీ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ తేజస్వి సింగ్ దహియా. గత ఏడాది డిసెంబర్ మినీ వేలంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) ఇతడిని రూ. 3 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. గత సీజన్ ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్లో అతని ప్రదర్శన చూసి KKR వేలంలో అతడి కోసం పోటీపడింది.
సౌత్ ఢిల్లీ సూపర్స్టార్జ్ తరఫున ఆడిన తేజస్వి, 10 మ్యాచ్లలో 48.43 సగటు, 190.44 స్ట్రైక్ రేట్తో 4 అర్ధ సెంచరీలతో సహా 339 పరుగులు చేశాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో 6 మ్యాచ్లలో 56.50 సగటు, 168.65 స్ట్రైక్ రేట్తో ఒక సెంచరీతో సహా 113 పరుగులు సాధించాడు.
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తరఫున వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలు, మిడిల్ ఆర్డర్ ఫినిషింగ్ పాత్రను తేజస్వికి అప్పగించే అవకాశం ఉంది.
7. మంగేష్ యాదవ్
మినీ వేలంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) మంగేష్ యాదవ్ కోసం రూ. 5.2 కోట్లు ఖర్చు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. మంగేష్ దేశవాళీ స్థాయిలో కేవలం ఐదు మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడాడు. ముఖ్యంగా డెత్ ఓవర్లలో తన బౌలింగ్ నైపుణ్యాలతో ఆకట్టుకున్నాడు.
MP T20 లీగ్లో 6 మ్యాచ్లలో 14 వికెట్లు తీయడంతో, అతనిలో మంచి పేస్ బౌలింగ్ సామర్థ్యం ఉందని RCB నమ్మింది. IPL 2026 రెండో అర్ధభాగంలో అతనికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. లోయర్ ఆర్డర్లో హిట్టింగ్, డెత్ ఓవర్ బౌలింగ్ అతడిని IPL 2026లో గమనించాల్సిన కీలక అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా మార్చాయి.
యశ్ దయాల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా మంగేష్ యాదవ్ను RCB చూస్తోంది. ఇది RCBకి బ్యాకప్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆప్షన్, లోయర్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్ బలాన్ని ఇస్తుంది.