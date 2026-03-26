Ananya Birla : బిర్లాల చేతికి RCB... ఎవరీ అనన్య బిర్లా, ఆమె నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా..?
RCB డీల్తో అనన్య బిర్లా పేరు మార్మోగిపోతోంది. ఆమె సోదరుడు ఆర్యమాన్ బిర్లా RCBకి కొత్త చైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అనన్య రాయల్ లైఫ్స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
గిల్ తో కనిపించిన అనన్య బిర్లా
ఇటీవల గుజరాత్ టైటాన్స్ ప్రోగ్రామ్లో శుభ్మన్ గిల్తో కలిసి అనన్య బిర్లా కనిపించారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ వరదొచ్చింది. చాలామంది ఆమెను 'గుజరాత్ యజమాని' అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు. అయితే ఈ మీమ్స్పై అనన్య సరదాగా స్పందిస్తూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆ వెంటనే బిర్లా గ్రూప్ RCBని కొనుగోలు చేయడంతో ఆమెపై చర్చ మరింత పెరిగింది.
ఎవరీ అనన్య బిర్లా..?
అనన్య విద్యాభ్యాసం..
అనన్య వ్యాపారం..
అనేక కంపెనీల్లో అనన్య పెట్టుబడులు..
సంగీతంలోనే అనన్యకు ప్రావిణ్యం
అనన్య బిర్లా నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా..?
వివిధ రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఆమె నికర ఆస్తి విలువ రూ.1000 కోట్ల నుంచి రూ.1770 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. అంటే చిన్న వయసులోనే ఆమె భారీ ఆర్థిక స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఇది కాకుండా, అనన్యకు చాలా లగ్జరీ వస్తువులంటే ఇష్టం.
అనన్య ఇంటి విలువే ఇన్ని కోట్లా..?
అనన్య కార్ కలెక్షన్..
అనన్యకు ఖరీదైన కార్లంటే చాలా ఇష్టం. ఆమె గ్యారేజ్లో రోల్స్ రాయిస్, మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్, ఇంకా అనేక స్పోర్ట్స్ కార్లు ఉన్నాయి. ఆమె కార్ కలెక్షన్ తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది.
అనన్య తన జీవితంలో స్వయంగా ఆందోళన (Anxiety), డిప్రెషన్ను ఎదుర్కొన్నారు. తన అనుభవం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని, ఆమె 'ఎమ్పవర్' (Mpower) అనే సంస్థను ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థ భారతదేశంలో మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం, అవసరమైన వారికి చికిత్స అందించడంలో సహాయపడుతుంది.