- స్విమ్మింగ్ పూల్లో గర్ల్ఫ్రెండ్తో ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఈ ఇండియన్ క్రికెటర్ ఎవరో గుర్తు పట్టారా.? టీ20లో చరిత్ర సృష్టించాడు
Indian Cricketer: గ్రౌండ్లో తమ ఆటతీరుతో అద్భుతాలు సృష్టించే క్రికెటర్లు రియల్ లైఫ్లోనూ చాలా జాలీగా ఉంటారు. అలాంటి వారిలో ఒకరు పైన ఫొటోలో కనిపిస్తున్న ఇండియన్ స్టార్ ప్లేయర్. ఇంతకీఈ ప్లేయర్ ఎవరో గుర్తుపట్టారా.?
ఈ ఫొటోలో ఉంది మరెవరో కాదు
పైన కనిపిస్తున్న ఫొటోలో ఉంది టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్ హార్ధిక్ పాండ్యా. తన గర్ల్ఫ్రెండ్ మహియేకా శర్మ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో చేసిన పోస్టే ఇది. ఇద్దరూ కలిసి ఉన్న ఒక అందమైన ఫోటోను షేర్ చేసి, “హ్యాపీ బర్త్డే మై ప్రిన్సెస్” అని రాసుకొచ్చాడు. దీంతో ఇప్పుడీ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.
నతాషాతో విడాకుల తర్వాత కొత్త జీవితం
హార్దిక్ తన సంబంధాన్ని 2025 చివర్లో అధికారికంగా ప్రకటించాడు. మాజీ భార్య నతాషాతో 2024 జూలైలో జరిగిన విడాకుల తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాడు. ఆ తర్వాత నుంచి హార్దిక్, మహియేకా ఇద్దరూ పలుమార్లు కలిసి కనిపించారు. మహియేకా, హార్దిక్ కుమారుడు అగస్త్యతో కూడా సమయం గడిపింది. ఇది వారి మధ్య పెరుగుతున్న అనుబంధాన్ని చూపించింది.
క్రికెట్ ప్రయాణంలో మహియేకా ప్రోత్సాహం
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టీ20 వరల్డ్ కప్ సమయంలో జియోస్టార్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హార్దిక్ తన మనసులోని విషయాలు వెల్లడించాడు. తాను బ్యాటర్గా తన పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఇప్పటివరకు వినియోగించలేదని ఒప్పుకున్నాడు. “గత ఐపీఎల్ తర్వాత నేను నా పూర్తి సామర్థ్యంతో ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఇప్పటివరకు నా బ్యాటింగ్ సామర్థ్యంలో 40 శాతం మాత్రమే ఉపయోగించాను,” అని చెప్పాడు. తన ఆటలోని ఉత్తమ రూపాన్ని బయటకు తేవడానికి కొంత సమయం అవసరమైందని చెప్పుకొచ్చాడు.
వాలెంటైన్స్ డే రోజున ప్రత్యేక టాటూ
2026 వాలెంటైన్స్ డే రోజున హార్దిక్ తన మెడ వెనుక భాగంలో ఒక టాటూ వేయించుకున్నాడు. అందులో ‘M’ అక్షరం, రెండు చిరుత పులులు ఉన్నాయి. ఆ రెండు చిరుతలు వారి బలమైన బంధాన్ని సూచిస్తాయి. ఒంటరిగా శక్తిమంతం, కలిసి ఉంటే అప్రతిహతం అనే భావనను చూపిస్తాయి.
ఈ టాటూను రూపొందించిన కళాకారుడు Sunny Bhanushali మాట్లాడుతూ, “మొదట హార్దిక్ ఒక అక్షరం మాత్రమే అనుకున్నాడు. కానీ మాట్లాడిన తర్వాత వారి సంబంధం ఎంతో లోతైనదని అర్థమైంది. ఒకరి బలాన్ని మరొకరు పెంచుకునే భాగస్వాములు వారు. అందుకే చిరుత పులి ప్రతీక సరైనదిగా అనిపించింది,” అని వివరించాడు.
టీ20లో అరుదైన రికార్డు
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లో హార్దిక్ పాండ్యా మరో ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో 21 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేసిన హార్దిక్, టీ20 క్రికెట్లో 6000 పరుగులు పూర్తి చేయడంతో పాటు 200 వికెట్లు తీసిన తొలి భారతీయ ప్లేయర్గా రికార్డు సృష్టించాడు.