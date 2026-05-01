Smriti Mandhana House : SM 18 ఇల్లు కాదు మరో ఇంద్రభవనమే.. మంధాన మరో ప్రపంచం ఇదే..!
ఇండియన్ ఉమెన్స్ టీం స్టార్ క్రికెటర్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన ఇంటి ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. బయటి నుంచి చూస్తే ఇంద్రభవనంలా కనిపించే ఈ ఇంటి లోపల ఎలా ఉందో చూద్దాం.
స్మృతి మంధాన ప్యాలెస్...
స్మృతి మంధాన… క్రికెట్ ప్రియులకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. ఈ ఇండియన్ ఉమెన్ క్రికెటర్ ని కింగ్ కోహ్లీతో పోలుస్తుంటారు… దీన్నిబట్టే ఈ బ్యాట్ నుండి పరుగుల వరద ఏ స్థాయిలో పారుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆటలోనే కాదు లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ లో కోహ్లీకి ఏమాత్రం తీసిపోదు మందానా… ఆమె విలాసవంతమైన ఇంటిని చూస్తేనే ఈ విషయం చెప్పేయొచ్చు.
స్మృతి మంధాన మహారాష్ట్రకు చెందిన క్రికెటర్… ఈమె స్వస్థలం సాంగ్లీ. తాను పుట్టిపెరిగిన ప్రాంతంలో స్మృతి రాజభవనంలాంటి ఇంటిని నిర్మించుకుంది. ఈ ఇల్లు బయటినుండి ఎంత రాజసంగా ఉంటుందో లోపల అంత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఎంట్రెన్స్ లోనే ఆమె పేరు, జెర్సీ నంబర్తో 'SM 18' అని రాసి ఉంది… ఇది ఆ ఇంటికి మరింత అందాన్ని, సరికొత్త లుక్ ని ఇస్తోంది.
అందమైన లివింగ్ రూమ్..
లివింగ్ రూమ్ చాలా సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా ఉంది. గదిలో ఒకవైపు కిటికీలకు ఎదురుగా పెద్ద బ్రౌన్ కలర్ సోఫా ఉంది. దాని పక్కనే ఒక వుడెన్ ల్యాంప్ ఉంది. ఈ ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలోనే స్మృతి కుటుంబంతో కలిసి సరదాగా మాట్లాడుకోవడం, క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూడటం, హాయిగా సేద తీరడం చేస్తుంటారు.
ట్రోఫీల గోడ...
వాక్-ఇన్ వార్డ్రోబ్
స్మృతి మంధాన బెడ్రూమ్
స్మృతి మంధాన బెడ్రూమ్ చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది. వుడెన్ ఫ్లోర్కు మ్యాచింగ్గా బ్రౌన్ కలర్ బెడ్ ఉంది. పక్కనే టేబుల్పై కొన్ని 'షిన్చాన్' కార్టూన్ బొమ్మలు ఉన్నాయి. బెడ్ పైన స్మృతి మంధాన ఫోటో ఫ్రేమ్ ఉంది. వార్డ్రోబ్ డోర్లకు పసుపు, తెలుపు రంగు ప్యానెల్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఒక క్రికెట్ బ్యాట్ కూడా కనిపిస్తుంది.
స్మృతి హోమ్ జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్
ఆమె హోమ్ జిమ్లో బెంచ్ ప్రెస్ సెటప్, డంబెల్స్, ప్లేట్లు, సైక్లింగ్ ట్రైనర్, మ్యాట్స్ వంటి పరికరాలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు స్మృతి మంధాన ఇంట్లో అందమైన ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంది. ఆమె ఫిట్ నెస్ ను కాపాడుకునేందుకు చాలా సమయం ఈ జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్ లో గడుపుతారు.