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బుమ్రా భార్య సంజన ఒక్క షోకి ఎంత తీసుకుంటుందో తెలుసా?

cricket-sports Sep 29 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:INSTAGRAM
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క్రికెట్ ప్రపంచంలో పాపులర్ ఫేస్

బుమ్రా భార్యగానే కాదు  స్పోర్ట్స్ ప్రెజెంటర్ గా సంజనా గణేశన్ పేరు చాలా ఫేమస్. తనదైన కాన్ఫిడెంట్ యాంకరింగ్, అద్భుతమైన క్రికెట్ నాలెడ్జ్‌తో ఆమె కోట్ల మంది అభిమానాన్ని పొందుతున్నారు.

Image credits: Instagram@sanjanaganesan
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మెగా టోర్నీలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్

2019 ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ నుంచి 2023 ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) వరకు.. ఎన్నో ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నీలను సంజనా గణేశన్ చాలా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా హోస్ట్ చేశారు.

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సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ టు స్టార్ యాంకర్

సంజనా గణేశన్ కెరీర్ జర్నీ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేసిన ఆమె.. ఆ తర్వాత స్పోర్ట్స్ ప్రెజెంటర్‌గా మారారు.

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లైవ్ షోలకు రారాణి

మ్యాచ్‌కు ముందు, ఆ తర్వాత చేసే అనాలిసిస్ షోలు, ప్లేయర్ల ఇంటర్వ్యూలు, ఎక్స్‌పర్ట్స్‌తో చర్చలు నిర్వహించడంలో సంజనా గణేశన్ దిట్ట.

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సంజన రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?

టీవీ హోస్టింగ్, స్పెషల్ స్పోర్ట్స్ కవరేజ్ కోసం సంజనా గణేశన్ ఒక్కో అప్పియరెన్స్‌కు సుమారు రూ.20 లక్షల నుంచి రూ.40 లక్షల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటారు.

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సంజన మొత్తం ఆస్తి విలువ

స్పోర్ట్స్ జర్నలిజం, టీవీ యాంకరింగ్‌లో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉండే సంజనా గణేశన్ మొత్తం ఆస్తి (నెట్ వర్త్) సుమారు రూ.8 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.

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