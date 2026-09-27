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- IND vs WI: 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ వేట షురూ.. కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన టీమిండియా
IND vs WI: 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ వేట షురూ.. కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన టీమిండియా
IND vs WI: 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ కోసం భారత్ కొత్త వేటను మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా వెస్టిండీస్తో 3 వన్డేల సిరీస్లో భారత్ నేడు తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. సరికొత్త వ్యూహాలు, యువ ఆటగాళ్ల కలయికతో టీమిండియా తమ కొత్త ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
విండీస్పై తిరుగులేని రికార్డ్.. 2006 నుంచి సిరీస్ ఓడని టీమిండియా
2027 వన్డే వరల్డ్ కప్కు సంబంధించి చివరి విడత సన్నాహకాలను టీమిండియా మొదలుపెట్టింది. వచ్చే ఏడాది అక్టోబర్లో దక్షిణాఫ్రికాలో టోర్నీ జరగనుంది. ప్రతి మ్యాచ్కూ ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. మొదటి మ్యాచ్ ఆడే సమయానికి జట్టులో ఉన్న అన్ని లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలని భారత్ భావిస్తోంది. తిరువనంతపురంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో వెస్టిండీస్తో జరిగే తొలి వన్డేతో ఈ ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది.
మరోవైపు వెస్టిండీస్ పరిస్థితి వేరుగా ఉంది. వరల్డ్ కప్కు నేరుగా అర్హత సాధించలేకపోయిన ఆ జట్టు, వరుసగా మూడోసారి క్వాలిఫైయర్ టోర్నీ ఆడాల్సి వస్తోంది. ఈ సిరీస్ ద్వారా తమ జట్టు బలాబలాలను సరిచూసుకోవాలని చూస్తోంది.
స్టార్ క్రికెటర్లు దూరం.. బౌలింగ్ విభాగంలో కొత్త సవాళ్లు
ఈ ఏడాది భారత జట్టు మూడు వన్డే సిరీస్లు ఆడితే అందులో రెండింటిలో ఓడిపోయింది. గాయాలు, టీ20 వరల్డ్ కప్ పై ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడం వల్ల మెయిన్ టీమ్ను మైదానంలోకి దించలేకపోయింది. ఈ సిరీస్కు కూడా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా, స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా దూరమయ్యారు. జట్టు సమతుల్యతకు హార్దిక్ ఎంత ముఖ్యమో, బౌలింగ్ అటాక్కు బుమ్రా అంత కీలకం.
వీరు లేకపోవడంతో భారత బౌలింగ్ కాస్త బలహీనంగా మారింది. బ్యాకప్ ఆల్రౌండర్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఇటీవలే ఫిట్నెస్ సాధించాడు. అతడు పూర్తి 10 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయాల్సి రావచ్చు. ప్రత్యర్థి జట్టు దీనిని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకోవడానికి ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది. హార్దిక్, బుమ్రా సగం ఫిట్నెస్తో ఉన్నా.. వరల్డ్ కప్లో వీరిద్దరినీ పక్కన పెట్టడం సాధ్యం కాదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
కోహ్లీ మరో రికార్డు.. 15,000 పరుగులకు చేరువలో రన్ మెషీన్
ఈ సిరీస్లో అందరి దృష్టి విరాట్ కోహ్లీపైనే ఉంది. వన్డేల్లో 15,000 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకోవడానికి కోహ్లీకి కేవలం 59 పరుగులు మాత్రమే కావాలి. వెస్టిండీస్పై అతనికి 66.50 యావరేజ్ ఉంది. కాబట్టి మొదటి వన్డేలోనే ఈ రికార్డు బద్దలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. రిస్క్ తీసుకోకుండా వేగంగా పరుగులు చేయడం కోహ్లీ స్పెషాలిటీ.
ఇటీవలి కాలంలో కోహ్లీ ఆటతీరులో మార్పు వచ్చింది. అతను షాట్లలో వేగం పెంచాడు. డ్రైవ్లు, ఫ్లిక్లు, పుల్ షాట్లను గాల్లో ఆడుతున్నాడు. 2026లో ఆడిన ఆరు మ్యాచ్ల్లో అతని స్ట్రైక్ రేట్ 106.66గా ఉంది. 2018 తర్వాత అతని స్ట్రైక్ రేట్ 100 దాటడం ఇదే తొలిసారి. అతనితో పాటు రోహిత్ శర్మ కూడా సుదీర్ఘమైన నెట్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. వచ్చే ఏడాది తన చివరి వరల్డ్ కప్ ఆడతానని, అదే తనను ముందుకు నడిపిస్తోందని కోహ్లీ చెప్పడం గమనార్హం.
విండీస్పై భారత్ ఆధిపత్యం: 20 ఏళ్ల రికార్డు బ్రేక్ అవుతుందా?
చరిత్ర చూస్తే వెస్టిండీస్పై భారత్దే పూర్తి ఆధిపత్యం. 2006 నుంచి టీమిండియాపై విండీస్ ఒక్క ద్విపాక్షిక వన్డే సిరీస్ కూడా గెలవలేదు. భారత్లో సిరీస్ గెలిచి ఏకంగా 24 ఏళ్లు అవుతోంది. గత 13 సిరీస్లను భారతే గెలుచుకుంది. ఇది వన్డే ఫార్మాట్లో ఒక రికార్డు. ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ కంటే విండీస్ 10 స్థానాలు వెనుకబడి ఉంది.
అయినప్పటికీ విండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ ధీమాగా ఉన్నాడు. "మేము భారత్కు వచ్చిన ప్రతిసారీ ఈ గణాంకాల గురించే మాట్లాడతారు. కానీ అత్యుత్తమ జట్టుతో పోటీపడి గెలవడమే మా లక్ష్యం. ఇది మాకు సవాలుతో కూడుకున్న పోరాటం" అని హోప్ పేర్కొన్నాడు. విండీస్ బౌలింగ్లో మాథ్యూ ఫోర్డ్, జేడెన్ సీల్స్, ఆల్జారీ జోసెఫ్లతో మంచి పేస్ దళం ఉంది.
పిచ్ రిపోర్టు ఇదే.. జట్ల పరిస్థితి ఏంటి?
నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా మహమ్మద్ సిరాజ్ వేసిన బంతి మోచేతికి తగలడంతో భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ గాయపడ్డాడు. అయితే అతడు కోలుకున్నాడని, తొలి వన్డే ఆడుతాడని కోటక్ స్పష్టం చేశారు. ఆసియా క్రీడల కారణంగా శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్ వంటి కీలక ఆటగాళ్లు టి20 జట్టుతో ఉన్నారు. దీంతో నాల్గో స్థానంలో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఆడే అవకాశం ఉంది.
తిరువనంతపురంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ మైదానం పేసర్లకు బాగా సహకరిస్తుంది. భారతదేశంలో పేసర్లకు బౌలింగ్ సగటు (25.35) బాగున్న మైదానాల్లో ఇది మూడో స్థానంలో ఉంది. 2018లో విండీస్ ఇక్కడ 104 పరుగులకే ఆలౌట్ కాగా, రవీంద్ర జడేజా 4 వికెట్లు తీశాడు. ఆదివారం ఇక్కడ వర్ష సూచన ఏమీ లేదు. వాతావరణం పొడిగా ఉండనుంది.
భారత తుది జట్టు అంచనా: రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, రవీంద్ర జడేజా, నమన్ ధీర్ / గుర్నూర్ బ్రార్ / ఆకిబ్ నబీ, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మహమ్మద్ సిరాజ్.
వెస్టిండీస్ తుది జట్టు అంచనా: జాన్ క్యాంప్బెల్, జస్టిన్ గ్రీవ్స్, కేసీ కార్టీ, షాయ్ హోప్ (కెప్టెన్ & వికెట్ కీపర్), అమీర్ జాంగూ, రోస్టన్ చేజ్, మాథ్యూ ఫోర్డ్, గూడకేష్ మోటీ, జేడెన్ సీల్స్ / షమర్ జోసెఫ్, ఆల్జారీ జోసెఫ్, విటెల్ లావ్స్.