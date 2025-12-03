- Home
రాయ్పూర్లో కీలక పోరు.. ఇండియా, సౌతాఫ్రికా రెండో వన్డే ఎక్కడ చూడొచ్చు, ప్లేయింగ్ XI ఎలా ఉండనుంది
IND vs SA 2nd ODI: సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతోన్న మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా టీమిండియా తొలి వన్డేలో విజయాన్ని సాధించిన విషయం తెలిసిందే. రాంచీ మ్యాచ్లో గెలిచిన ఉత్సాహంతో ఉన్న భారత్ ఇప్పుడు సిరీస్పై కన్నేసింది.
రాయ్పూర్లో రెండో వన్డే
రాంచీలో జరిగిన మొదటి వన్డేలో 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన భారత్ ఇప్పుడు రాయ్పూర్లో బుధవారం జరగనున్న రెండో మ్యాచ్ ద్వారా సిరీస్ను కైవసం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. ఈ మ్యాచ్ బుధవారం షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది.
మొదటి వన్డేలో భారత విజయం – కోహ్లీ సెంచరీ హైలైట్
మొదటి మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ 349/8 పరుగులు చేసింది. విరాట్ కోహ్లీ తన 52వ వన్డే శతకాన్ని నమోదు చేసి ఇన్నింగ్స్ను నడిపించాడు. 350 లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన దక్షిణాఫ్రికా మొదటి ఐదు ఓవర్లలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయినా మిడిల్ ఆర్డర్ పోరాడింది. టోనీ డె జోర్జీ, బ్రీట్జ్కీ, జాన్సెన్, బోష్ అద్భుత ప్రయత్నం చేసినా చివరి ఓవర్లో బోష్ ఔటవడంతో భారత్ 17 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది.
రెండో వన్డేలో జట్లు అంచనా
భారత్ జట్టు (IND predicted XI):
రోహిత్ శర్మ, యశస్వి జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కెఎల్ రాహుల్ (కె/డబ్ల్యూ), రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రానా, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ.
రాంచీలో న్యూ బాల్తో అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి రికెల్టన్, డీకాక్ను డక్ కోసం ఔట్ చేశాడు. స్వింగ్తో రెండు వైపులా బంతిని కదిలించే నైపుణ్యం అతన్ని ఈ సిరీస్లో కీలక ఆయుధంగా మార్చవచ్చు.
దక్షిణాఫ్రికా జట్టు (SA predicted XI):
క్వింటన్ డి కాక్, రియన్ రికెల్టన్, టెంబా బవుమా (కె), ఐడెన్ మార్క్రమ్, మాథ్యూ బ్రీట్జ్కీ, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, కార్బిన్ బోష్, మార్కో జాన్సెన్, కేశవ్ మహారాజ్, లుంగీ ఎంగిడి, నాండ్రే బర్గర్/సబ్రయెన్.
మొదటి మ్యాచ్లో డక్ అయినా క్వింటన్ డి కాక్ అనుభవం దక్షిణాఫ్రికా టాప్ ఆర్డర్కు కీలకం. జాన్సెన్ కూడా అద్భుత ఫామ్లో ఉండటంతో భారత్కు సవాలు కానున్నారు.
మ్యాచ్ లైవ్ ఎక్కడ చూడాలి?
భారత్ vs దక్షిణాఫ్రికా వన్డే సిరీస్ను JioHotstar యాప్, వెబ్సైట్లో లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయవచ్చు. టీవీలో Star Sports Network ఛానళ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అందుబాటులో ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 1.30 నుంచి మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది.