- IND vs PAK Match: ఇండియా పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ రద్దు చేయాలంటూ సుప్రీంలో పిటిషన్.. కోర్టు తీర్పు ఏంటంటే.?
IND vs PAK Match: ఆసియా కప్ 2025లో భాగంగా సెప్టెంబర్ 14న భారత్, పాకిస్థాన్ తలపడనున్న విషయం తెలిసిందే. దుబాయ్ వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్ను రద్దు చేయాలంటూ సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ వేయగా.. అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది
ఇండియా-పాక్ మ్యాచ్పై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు
ఆసియా కప్ 2025లో భాగంగా సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్లో జరగబోయే భారత్–పాకిస్తాన్ టీ20 మ్యాచ్ను రద్దు చేయాలని చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. క్రికెట్ మ్యాచ్లాంటి కార్యక్రమాలను నిలిపివేయడం న్యాయస్థాన పరిధిలోకి రాదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
కోర్టు జోక్యం చేసుకునే పరిస్థితులు
సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలను విచారించగలదు. కానీ ఒక చర్య పౌరుల ప్రాథమిక హక్కులను నేరుగా ఉల్లంఘించినప్పుడు మాత్రమే కోర్టు జోక్యం చేసుకోగలదు. వినోదం లేదా క్రీడలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు ప్రభుత్వ విధానాల పరిధిలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి మ్యాచ్ నిలిపివేయడం కోసం పటిష్టమైన చట్టపరమైన ఆధారం లేకపోతే కోర్టు జోక్యం చేసుకోదు.
పిటిషన్లో చేసిన డిమాండ్
నలుగురు న్యాయ విద్యార్థులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో, పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తున్న సమయంలో భారత్ క్రీడలు లేదా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించకూడదని వాదించారు. జాతీయ భద్రత, ప్రజల భావోద్వేగాలు, సైనికుల మనోబలాన్ని క్రీడల కంటే ముఖ్యంగా పరిగణించాలి అని వారు డిమాండ్ చేశారు.
ఇప్పుడు నిర్ణయం ఎవరి చేతిలో?
సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసిన తర్వాత, మ్యాచ్ జరగాలా వద్దా అనే నిర్ణయం పూర్తిగా భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) చేతుల్లో ఉంది. బీసీసీఐ ప్రసార హక్కులు, స్పాన్సర్షిప్లు, టికెట్ అమ్మకాల ద్వారా భారీ ఆదాయం పొందుతుంది. ఆటగాళ్ల ప్రయోజనాలు, క్రికెట్ అభివృద్ధి దృష్ట్యా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఈ బోర్డు బాధ్యత.
సెప్టెంబర్ 14 మ్యాచ్ ప్రాధాన్యం
భారత్–పాకిస్తాన్ మ్యాచ్లు ఎప్పుడూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ముఖ్యంగా పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత ఇరు జట్లు తలపడుతున్న మొదటి పోటీ ఇది. కాబట్టి క్రీడాభిమానులకే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టి ఈ మ్యాచ్పైనే కేంద్రీకృతమైంది.