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- IND vs NZ: న్యూజిలాండ్లో అర్ష్దీప్ సింగ్ సరికొత్త రికార్డు.. మనోడి దెబ్బకు కుప్పకూలిన కివీస్
IND vs NZ: న్యూజిలాండ్లో అర్ష్దీప్ సింగ్ సరికొత్త రికార్డు.. మనోడి దెబ్బకు కుప్పకూలిన కివీస్
IND vs NZ: భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య ఆక్లాండ్ లో జరుగుతున్న మొదటి వన్డేలో ఇండియన్ బౌలర్లు మ్యాచ్ను పూర్తిగా తమ గుప్పిట్లోకి తెచ్చుకున్నారు. ఎడమచేతి వాటం ఫాస్ట్ బౌలర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ తన నిప్పులు చెరిగే స్పెల్తో రికార్డుల కెక్కాడు.
ఆక్లాండ్లో అర్ష్దీప్ సునామీ: శ్రీనాథ్, షమీ క్లబ్లోకి యంగ్ స్పీడ్స్టర్
ఆక్లాండ్ లోని ఈడెన్ పార్క్ మైదానంలో వాతావరణం మబ్బుపట్టి ఉండటంతో టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. మైదానంలో ఉన్న తేమను, గాలిని సరిగ్గా వాడుకోవాలని ప్లాన్ చేసిన టీమిండియా బౌలర్లు అనుకున్నట్టే న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లపై తొలి ఓవర్ నుంచే తీవ్రమైన ఒత్తిడి పెంచారు. భారత పేస్ ఎటాక్ను తట్టుకోలేక న్యూజిలాండ్ జట్టు కేవలం 40.2 ఓవర్లలో 185 పరుగులకే కుప్పకూలిపోయింది.
అర్ష్దీప్ సింగ్ నిప్పులు చెరిగే స్పెల్: డఫీ హెల్మెట్ ముక్కలు
భారత సీనియర్ పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ ఈ మ్యాచ్లో ఆరంభం నుంచే అద్భుతమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్తో బౌలింగ్ చేశాడు. ఆరో వికెట్ వేసే క్రమంలో కివీస్ బౌలర్ జాకబ్ డఫీకి అర్ష్దీప్ వేసిన షార్ట్ పిచ్ బంతి నేరుగా వచ్చి హెల్మెట్ను బలంగా తాకింది. ఆ దెబ్బకు హెల్మెట్ ముక్క విరిగి స్టంప్స్ పై పడింది. అతని అదృష్టవశాత్తూ బెయిల్స్ పడిపోకపోవడంతో డఫీ అవుట్ కాలేదు. అర్ష్దీప్ వేసిన షార్ట్ బాల్స్ కివీస్ టాప్ ఆర్డర్ను కోలుకోలేని దెబ్బతీశాయి. విల్ యంగ్ (9) శ్రేయస్ అయ్యర్కు క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ కాగా, హెన్రీ నికోల్స్ (9) కూడా అర్ష్దీప్ బౌలింగ్లోనే పెవిలియన్ చేరాడు.
Arshdeep's fiery bouncer catches Duffy off guard, sending his helmet guard flying! ⚡
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 4, 2026
శ్రీనాథ్, షమీ సరసన అర్ష్దీప్
ఈ మ్యాచ్లో 10 ఓవర్లు వేసి 70 పరుగులు ఇచ్చి 4 వికెట్లు తీసిన అర్ష్దీప్ సింగ్ ఒక అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. న్యూజిలాండ్ గడ్డపై ఒక వన్డే మ్యాచ్లో అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు నమోదు చేసిన భారత ఫాస్ట్ బౌలర్ల జాబితాలో జవగల్ శ్రీనాథ్, మహమ్మద్ షమీల సరసన చేరాడు. శ్రీనాథ్ గతంలో 4/23, 4/52 ప్రదర్శన చేయగా, షమీ 4/55 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇప్పుడు అర్ష్దీప్ 4/70తో ఈ దిగ్గజాల క్లబ్లోకి అడుగుపెట్టాడు. అనంతరం గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (30), కైల్ జెమీసన్ (1)లను అవుట్ చేసి న్యూజిలాండ్ కోలుకోకుండా చేశాడు.
రోహిత్ శర్మ మెరుపు రనౌట్.. కోహ్లీ గాల్లోకి లేచి క్యాచ్
మ్యాచ్లో సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీల ఫీల్డింగ్ హైలైట్గా నిలిచింది. 39 ఏళ్ల వయసులోనూ రోహిత్ శర్మ అద్భుతమైన డైవ్ చేస్తూ బంతిని విసిరి డారిల్ మిచెల్ (28) ను రనౌట్ చేసిన తీరు విమర్శకులను సైతం నోరెళ్లబెట్టేలా చేసింది. మరోవైపు విరాట్ కోహ్లీ ఫస్ట్ స్లిప్లో ఒంటిచేత్తో పట్టిన అద్భుత క్యాచ్ మ్యాచ్ కే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. కొత్త బౌలర్లు గుర్నూర్ బ్రార్ 3 వికెట్లు, అన్షుల్ కాంబోజ్ 2 వికెట్లతో అర్ష్దీప్కు చక్కటి సహకారం అందించారు.
ఆఖరి వికెట్కు టిక్నర్ కౌంటర్ ఎటాక్
ఒకదశలో 109 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి 150 పరుగులు కూడా చేయదేమో అనిపించిన న్యూజిలాండ్ను ఆఖరి బ్యాటర్ బ్లెయిర్ టిక్నర్ ఆదుకున్నాడు. 11వ నంబర్ బ్యాటర్గా వచ్చిన టిక్నర్ కేవలం 23 బంతుల్లో 4 సిక్సర్లు, 1 ఫోర్తో 34 పరుగులు చేసి విరుచుకుపడ్డాడు. ముఖ్యంగా అర్ష్దీప్ వేసిన ఆఖరి ఓవర్లో 19 పరుగులు రాబట్టాడు. దీంతో న్యూజిలాండ్ 185 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించగలిగింది. భారత్ ఈ సిరీస్లో శుభారంభం చేయాలంటే 186 పరుగులు చేయాల్సి ఉంది.