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- Fastest Double Centuries: వన్డేల్లో టాప్ 5 ఫాస్టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీలు ఇవే.. గిల్ దెబ్బకు రికార్డులు బద్దలు
Fastest Double Centuries: వన్డేల్లో టాప్ 5 ఫాస్టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీలు ఇవే.. గిల్ దెబ్బకు రికార్డులు బద్దలు
Fastest Double Centuries: వన్డే క్రికెట్లో ఫాస్టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీ కొట్టిన ప్లేయర్ల లిస్టులో శుభ్మన్ గిల్ టాప్ లో నిలిచాడు. గువాహటిలో వెస్టిండీస్ పై కేవలం 117 బంతుల్లోనే గిల్ 200 బాదాడు. వన్డేల్లో ఫాస్టెస్ట్ టాప్ 5 డబుల్ సెంచరీలు ఏవో తెలుసా?
ప్రపంచ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన గిల్.. టాప్-5 ఫాస్టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీలు ఇవే
వన్డే ఇంటర్నేషనల్ (ODI) క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ కొట్టడం అనేది ఒక బ్యాటర్కు అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన మైలురాయి. వన్డే క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించడం అంటే గొప్ప విషయం. 50 ఓవర్ల మ్యాచ్లో 200 పరుగులు చేయాలంటే బ్యాటర్కు నిలకడ, ఓపిక, ఫిట్నెస్తో పాటు భారీ షాట్లు ఆడే సామర్థ్యం కూడా ఉండాలి. అయితే 200 పరుగుల మార్క్ను అతి తక్కువ బంతుల్లో అందుకోవడం మరింత ప్రత్యేకమైన రికార్డు.
సెప్టెంబర్ 30న గువాహటిలో వెస్టిండీస్ పై కేవలం 117 బంతుల్లోనే 200 పరుగులు పూర్తి చేసి, వన్డే క్రికెట్లో అత్యంత వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీ సాధించిన ఆటగాడిగా భారత క్రికెటర్ శుభ్మన్ గిల్ ఆల్ టైమ్ వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. గిల్ సాధించిన ఈ ఘనత వన్డే ఫాస్టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీల జాబితాను పూర్తిగా మార్చేసింది. తక్కువ బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీలు సాధించిన టాప్ 5 ఆటగాళ్ల వివరాలు గమనిస్తే..
శుభ్మన్ గిల్ (117 బంతులు)
భారత జట్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ సెప్టెంబర్ 30న గువాహటిలో వెస్టిండీస్ తో జరిగిన రెండో వన్డేలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. అతడు కేవలం 117 బంతుల్లోనే తన డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేసి, గతంలో ఇషాన్ కిషన్ పేరిట ఉన్న 126 బంతుల రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. వన్డే క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా 200 పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా గిల్ నిలిచాడు.
ఈ మ్యాచ్లో గిల్ మొత్తం 133 బంతుల్లో 24 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో 223 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. వెస్టిండీస్ నిర్దేశించిన 405 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని భారత్ విజయవంతంగా ఛేదించే క్రమంలో ఈ ఇన్నింగ్స్ వచ్చింది. ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో రోహిత్ శర్మ తర్వాత వన్డేల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ డబుల్ సెంచరీలు సాధించిన రెండో భారత బ్యాటర్గా గిల్ రికార్డులకెక్కాడు. గిల్ తన మొదటి డబుల్ సెంచరీని జనవరి 2023లో హైదరాబాద్ లో న్యూజిలాండ్పై 149 బంతుల్లో 208 పరుగులు చేసి సాధించాడు.
ఇషాన్ కిషన్ (126 బంతులు)
గిల్ ఈ రికార్డును తిరగరాయడానికి ముందు, వన్డేల్లో అత్యంత వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీ రికార్డు ఇషాన్ కిషన్ పేరిట ఉండేది. డిసెంబర్ 10, 2022న ఛటోగ్రామ్లో బంగ్లాదేశ్పై ఇషాన్ కిషన్ కేవలం 126 బంతుల్లోనే 200 పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్నాడు. ఈ రికార్డు దాదాపు నాలుగేళ్ల పాటు చెక్కుచెదరకుండా నిలిచింది.
ఈ మ్యాచ్లో కిషన్ 131 బంతుల్లో 24 ఫోర్లు, 10 సిక్సర్లతో 210 పరుగులు చేశాడు. సెంచరీ మార్కును దాటిన తర్వాత ఇషాన్ బంగ్లాదేశ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్ ద్వారా ఆ సమయంలో పురుషుల వన్డే క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా కూడా ఇషాన్ కిషన్ నిలిచాడు.
గ్లెన్ మాక్స్వెల్ (128 బంతులు)
ఆస్ట్రేలియా విధ్వంసకర బ్యాటర్ గ్లెన్ మాక్స్వెల్ ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. 2023 వన్డే ప్రపంచకప్లో ముంబైలో అఫ్గానిస్థాన్పై 128 బంతుల్లో మాక్స్వెల్ తన డబుల్ సెంచరీని పూర్తి చేశాడు.
ఈ మ్యాచ్లో మాక్స్వెల్ 128 బంతుల్లో 201 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. తీవ్రమైన ఒత్తిడి, కండరాల నొప్పులతో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతూ కూడా అతడు ఆడిన ఈ ఇన్నింగ్స్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత గుర్తుండిపోయేలా మారింది. వన్డేల్లో ఒక లక్ష్యాన్ని ఛేజ్ చేస్తూ డబుల్ సెంచరీ బాదిన తొలి ఆటగాడిగా మాక్స్వెల్ చరిత్ర సృష్టించాడు.
పతుమ్ నిస్సాంక (136 బంతులు)
శ్రీలంక ఓపెనర్ పతుమ్ నిస్సాంక ఫిబ్రవరి 2024లో పల్లెకెలెలో అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 136 బంతుల్లో 200 పరుగుల మార్కును అందుకున్నాడు.
అతడు ఈ మ్యాచ్లో 210 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. దీని ద్వారా వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన తొలి శ్రీలంక బ్యాటర్గా నిస్సాంక సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. తన ఇన్నింగ్స్లో అద్భుతమైన షాట్లతో అదరగొట్టాడు.
క్రిస్ గేల్ (138 బంతులు)
వెస్టిండీస్ లెజెండ్ క్రిస్ గేల్ 2015 ప్రపంచకప్లో కాన్బెర్రాలో జింబాబ్వేపై 138 బంతుల్లో డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అతడు మొత్తం 215 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 10 ఫోర్లు, 16 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.
వన్డే ప్రపంచకప్ చరిత్రలో డబుల్ సెంచరీ చేసిన మొదటి బ్యాటర్గా గేల్ నిలిచాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్ టోర్నీలోనే అత్యంత వినాశకరమైన ప్రదర్శనలలో ఒకటిగా నిలిచింది. గేల్ సాధించిన ఈ రికార్డు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వన్డేల్లో అత్యంత వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీగా కొనసాగింది.
గడిచిన కొన్నేళ్లలో వన్డే రికార్డులు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. ఒకప్పుడు ఇషాన్ కిషన్ చేసిన 126 బంతుల డబుల్ సెంచరీని అందుకోవడం కష్టమనిపించింది. కానీ శుభ్మన్ గిల్ 117 బంతుల్లోనే ఆ మార్కును చేరి ఆధునిక క్రికెట్ బ్యాటింగ్కు కొత్త ప్రమాణాలను నిర్దేశించాడు.