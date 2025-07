ప్రతికా రావల్ (26 ప‌రుగులు), మంధాన (45 ప‌రుగులు) కలిసి 64 పరుగుల ప్రారంభ భాగస్వామ్యం అందించారు. హార్లిన్ డియోల్ (45 ప‌రుగులు)తో కలిసి హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్ 81 పరుగులు జోడించగా, జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (50 ప‌రుగులు)తో మరో 110 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెల‌కోల్పారు. చివర్లో రిచా ఘోష్ 18 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేయడంతో స్కోరు 300 మార్కును దాటింది.

Innings Break!



That's a special batting display by #TeamIndia led by Captain Harmanpreet Kaur's magnificent ton! 😎



🎯 for England: 3⃣1⃣9⃣



Over to our bowlers 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/8sa2H24aBL#ENGvIND pic.twitter.com/Db6qCx2rv3

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 22, 2025