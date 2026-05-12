GT vs SRH: పూర్తిగా చేతులెత్తేసిన సన్రైజర్స్.. గుజరాత్ దెబ్బకు చిత్తు
GT vs SRH: కీలక మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ పూర్తిగా చేతులెత్తేసింది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగిన పోరులో గుజరాత్ టైటాన్స్ అన్ని విభాగాల్లో ఆధిపత్యం చెలాయించి హైదరాబాద్పై భారీ జయం సాధించింది.
గుజరాత్కు బలమైన స్కోర్
టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆరంభంలో జాగ్రత్తగా ఆడినా, తర్వాత మిడిల్ ఓవర్లలో వేగం పెంచింది. కీలక బ్యాటర్లు సమయానికి పరుగులు చేయడంతో జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 168 పరుగులు చేసింది. చివరి ఓవర్లలో వచ్చిన వేగవంతమైన పరుగులు గుజరాత్కు మంచి స్కోర్ అందించాయి. హైదరాబాద్ బౌలర్లు కొన్ని దశల్లో నియంత్రణ సాధించినా, డెత్ ఓవర్లలో పరుగులు అడ్డుకోలేకపోయారు.
హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ పూర్తిగా విఫలం
169 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హైదరాబాద్కు ఆరంభం నుంచే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్లు తక్కువ స్కోర్లకే వెనుదిరగడంతో ఒత్తిడి పెరిగింది. మధ్యవరుస బ్యాటర్లు కూడా క్రీజులో నిలవలేక వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయారు. గుజరాత్ బౌలర్లు కచ్చితమైన లైన్, లెంగ్త్తో బంతులు వేస్తూ హైదరాబాద్ బ్యాటర్లను పూర్తిగా కట్టడి చేశారు.
ఒక్క భాగస్వామ్యం కూడా నిలవకపోవడంతో జట్టు స్కోర్ బోర్డు నెమ్మదిగా కదిలింది. చివరకు 14.5 ఓవర్లలో కేవలం 86 పరుగులకే హైదరాబాద్ ఆలౌట్ అయింది. ఈ మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ విభాగం తీవ్ర నిరాశ కలిగించింది.
గుజరాత్ బౌలర్ల అద్భుత ప్రదర్శన
ఈ విజయానికి గుజరాత్ బౌలర్లే ప్రధాన కారణంగా నిలిచారు. పవర్ప్లే నుంచే ఒత్తిడి సృష్టించిన బౌలర్లు ఒక్క క్షణం కూడా హైదరాబాద్కు అవకాశమివ్వలేదు. ఫాస్ట్ బౌలర్లు, స్పిన్నర్లు ఇద్దరూ రాణించడంతో హైదరాబాద్ బ్యాటర్లు భారీ షాట్లు ఆడలేకపోయారు. ఫీల్డింగ్లో కూడా గుజరాత్ ఆటగాళ్లు చురుకుదనాన్ని చూపించారు. కీలక క్యాచ్లు అందుకోవడంతో మ్యాచ్ పూర్తిగా వారి వైపుకు వెళ్లిపోయింది.
రికార్డు విజయాన్ని నమోదు చేసిన గుజరాత్
82 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించిన గుజరాత్ టైటాన్స్ తమ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే పరుగుల పరంగా అతిపెద్ద విజయాన్ని నమోదు చేసింది. గతంలో నమోదైన భారీ విజయ రికార్డును ఈ మ్యాచ్తో అధిగమించింది. మరోవైపు హైదరాబాద్కు ఇది ఈ సీజన్లోనే కాకుండా ఐపీఎల్ చరిత్రలో కూడా గుర్తుండిపోయే భారీ పరాజయాల్లో ఒకటిగా మారింది.
ప్లేఆఫ్స్ రేసులో కీలక మార్పులు
ఈ ఓటమితో హైదరాబాద్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు క్లిష్టంగా మారాయి. ముఖ్యంగా నెట్ రన్రేట్పై ఈ భారీ ఓటమి తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఇక మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో భారీ విజయాలు సాధిస్తేనే హైదరాబాద్కు ఆశలు ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. మరోవైపు గుజరాత్ టైటాన్స్ ఈ విజయంతో పాయింట్ల పట్టికలో తమ స్థితిని మరింత బలపరుచుకుంది. ప్రస్తుతం గుజరాత్ టైటాన్స్ టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా కనిపిస్తోంది.