Rishabh Pant: టీమిండియా స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ మరోసారి తన అసాధారణ బ్యాటింగ్తో రికార్డుల వేట కొనసాగించాడు. న్యూజిలాండ్తో వెలింగ్టన్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో సిక్సర్తో శతకం పూర్తి చేసి ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించాడు.
నాలుగు SENA దేశాల్లో సెంచరీ చేసిన తొలి భారత వికెట్ కీపర్
విదేశీ గడ్డపై టెస్టు క్రికెట్లో రాణించడం భారత బ్యాటర్లకు ఎప్పుడూ సవాలుతో కూడుకున్నదే. ముఖ్యంగా SENA దేశాలుగా పిలిచే దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియాల్లోని పరిస్థితులు బ్యాటర్ల సహనానికి పరీక్ష పెడతాయి. అలాంటి నాలుగు దేశాల్లోనూ టెస్టు సెంచరీలు సాధించి రిషభ్ పంత్ అరుదైన ఘనతను అందుకున్నాడు. 2018లో ఇంగ్లండ్లో, 2019లో ఆస్ట్రేలియాలో, 2022లో దక్షిణాఫ్రికాలో శతకాలు నమోదు చేసిన పంత్.. తాజాగా 2026లో న్యూజిలాండ్లోనూ మూడు అంకెల స్కోరును అందుకున్నాడు. దీంతో ఈ నాలుగు దేశాల్లో సెంచరీలు చేసిన తొలి భారత వికెట్ కీపర్గా నిలిచాడు. అంతేకాదు.. ఈ ఘనత సాధించిన భారత ఆటగాళ్లలో ఆరో బ్యాటర్గా రికార్డులకెక్కాడు.
టెస్టుల్లో వికెట్ కీపర్గా తొమ్మిది సెంచరీలు
టెస్టు క్రికెట్లో వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే బ్యాటింగ్లోనూ భారీ స్కోర్లు సాధించడం అంత సులభం కాదు. అయితే పంత్ ఈ రెండు బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తూ తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటున్నాడు. తాజాగా సాధించిన సెంచరీతో టెస్టుల్లో వికెట్ కీపర్గా అతడి శతకాల సంఖ్య తొమ్మిదికి చేరింది. ఈ విభాగంలో ఆస్ట్రేలియా మాజీ వికెట్ కీపర్ ఆడమ్ గిల్క్రిస్ట్ 17 సెంచరీలతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. జింబాబ్వే దిగ్గజం ఆండీ ఫ్లవర్ 12 శతకాలతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. తొమ్మిది సెంచరీలతో పంత్ మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. స్వదేశంలో వికెట్ కీపర్గా అత్యధిక టెస్టు సెంచరీలు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలోనూ ఏడు శతకాలతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ జాబితాలో గిల్క్రిస్ట్ 10 సెంచరీలతో మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
SENA దేశాల్లో ఆసియా వికెట్ కీపర్లలో అగ్రస్థానం
విదేశీ పిచ్లపై వికెట్ కీపర్గా బ్యాటింగ్లో సత్తా చాటిన ఆసియా ఆటగాళ్లలో రిషభ్ పంత్ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. SENA దేశాల్లో కలిపి ఇప్పటివరకు ఏడు టెస్టు సెంచరీలు సాధించి ఆసియా వికెట్ కీపర్లలో అగ్రస్థానానికి చేరాడు. పాకిస్థాన్ మాజీ వికెట్ కీపర్ మొయిన్ ఖాన్ రెండు సెంచరీలతో ఈ జాబితాలో తర్వాతి స్థానంలో ఉన్నాడు. బంగ్లాదేశ్ ఆటగాడు లిటన్ దాస్, భారత ఆటగాడు కేఎల్ రాహుల్, శ్రీలంకకు చెందిన దినేశ్ చండీమల్ వంటి క్రికెటర్లు ఒక్కో శతకంతో ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. విదేశీ పరిస్థితుల్లో పంత్ చూపిస్తున్న నిలకడ, దూకుడు అతడిని మిగతా ఆటగాళ్ల నుంచి ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయి.
ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్లో 3 వేల పరుగుల మైలురాయి
ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ (WTC)లోనూ రిషభ్ పంత్ తనదైన ముద్ర వేశాడు. ఈ ఫార్మాట్లో మూడు వేల పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్న తొలి వికెట్ కీపర్గా ఇప్పటికే రికార్డు సృష్టించాడు. టెస్టు క్రికెట్లో వికెట్ కీపర్ పాత్రను కేవలం రక్షణాత్మక బాధ్యతలకే పరిమితం చేయకుండా, జట్టుకు భారీ పరుగులు అందించే బ్యాటర్గా ఎదిగాడు. ముఖ్యంగా కీలక సమయాల్లో దూకుడుగా ఆడటం పంత్ ప్రత్యేకత. ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచుతూ మ్యాచ్ గతిని మార్చగల సామర్థ్యం అతడికి ఉంది. WTCలో సాధించిన పరుగులు కూడా అతడి స్థిరమైన ప్రదర్శనకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.
టెస్టుల్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో రెండో స్థానం
పంత్ బ్యాటింగ్లో సిక్సర్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. సంప్రదాయ టెస్టు క్రికెట్లోనూ పరిమిత ఓవర్ల మ్యాచ్ల తరహాలో భారీ షాట్లు ఆడటం అతడి శైలి. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఈ ఇన్నింగ్స్లోనూ సిక్సర్తోనే సెంచరీ పూర్తి చేయడం అతడి దూకుడుకు నిదర్శనం. ఈ క్రమంలో టెస్టు క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్ల జాబితాలో న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ బ్రెండన్ మెకల్లమ్ను అధిగమించి పంత్ రెండో స్థానానికి చేరాడు. సిక్సర్లతో మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చగల ఆటగాడిగా మరోసారి తన ప్రత్యేకతను నిరూపించుకున్నాడు.