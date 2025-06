అధికారిక సత్కార కార్యక్రమం స్టేడియంలో జ‌ర‌గ‌నుంది. ఈ క్ర‌మంలోనే ఆర్సీబీ జట్టు సభ్యులను చూడాలనే ఉత్సాహంతో జనసంద్రంలో కొందరు చెట్లు, అక్క‌డ నిలిపిన వాహ‌న‌లాలు, గోడలు ఎక్కారు. చిన్నస్వామి స్టేడియం చుట్టుపక్కల ఆ ప్రాంతం పూర్తిగా గందరగోళంగా మారింది. పోలీసుల హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా ప్రజలు గేట్లు దాటి లోపలికి ప్రవేశించేందుకు యత్నించారు. సంబంధిత వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి.

The sheer lack of empathy and preparation from Congress government in Karnataka.

They could have waited 1,2 days and then this parade could have happened,but NO photo OP is more important than innocent lives lost in RCB parade stampade.#chinnaswamystadium pic.twitter.com/UVI6a23a3H

