- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 800 కిమీ! సూపర్ ఫీచర్లతో మెర్సిడెస్ బెంజ్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు
ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 800 కిమీ! సూపర్ ఫీచర్లతో మెర్సిడెస్ బెంజ్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు
Mercedes Benz CLA EV : మెర్సిడెస్ బెంజ్ CLA EV భారత్లో ఏప్రిల్ 24న లాంచ్ కానుంది. 792 కిమీ రేంజ్, సూపర్ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో ఇది కొత్త సంచలనంగా మారింది. ఈ లగ్జరీ కారు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఏప్రిల్ 24న వస్తున్న మెర్సిడెస్ బెంజ్ CLA EV.. ఒక్క ఛార్జ్తో దాదాపు 800 కిమీ ప్రయాణం
జర్మన్ లగ్జరీ కార్ల దిగ్గజం మెర్సిడెస్ బెంజ్ తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన CLA నేమ్ప్లేట్ను మళ్లీ భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోంది. అయితే ఈసారి ఇది పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ఇంజిన్తో కాకుండా, సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలో దర్శనమివ్వనుంది. మెర్సిడెస్ బెంజ్ CLA EV భారత్లో ఏప్రిల్ 24న అధికారికంగా లాంచ్ కానుంది. కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ కారు కోసం బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. 2020లో పెట్రోల్, డీజిల్ మోడళ్లను నిలిపివేసిన తర్వాత, ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ కంపెనీ ఎంట్రీ-లెవల్ లగ్జరీ సెడాన్గా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది.
Mercedes Benz CLA EV : ఆకర్షణీయమైన డిజైన్
కొత్త మెర్సిడెస్ బెంజ్ CLA EV డిజైన్ అత్యంత స్లీక్, ఏరోడైనమిక్ స్టైల్లో ఉంది. ఇది గాలిని చీల్చుకుంటూ వేగంగా వెళ్లడానికి సహాయపడుతుంది. కారు ముందు భాగంలో గ్లాస్-బ్లాక్ క్లోజ్డ్ గ్రిల్ ఉంది. ఇందులో వెలిగే త్రీ-పాయింటెడ్ స్టార్ లోగోలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. కంపెనీ సిగ్నేచర్ ట్విన్-పాడ్ LED హెడ్-ల్యాంప్స్, వాటిని కలిపే సన్నని లైట్ బార్ ఈ కారుకు శక్తివంతమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి. కారు పక్క భాగంలో ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, 18-అంగుళాల ఏరో-ఆప్టిమైజ్డ్ AMG అల్లాయ్ వీల్స్ అమర్చారు. ఇవి కారు అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.
Mercedes Benz CLA EV : వివిధ రంగులతో పాటు ప్రీమియం ఫీచర్లు
వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా కంపెనీ ఐదు ఆకర్షణీయమైన రంగులను అందిస్తోంది. ఇందులో కాస్మిక్ బ్లాక్, పోలార్ వైట్, ఆల్పైన్ గ్రే, పటగోనియా రెడ్, ఒక ప్రత్యేకమైన క్లియర్ బ్లూ షేడ్ ఉన్నాయి. ఈ రంగులు కారుకు ప్రీమియం లుక్ను అందించడమే కాకుండా, రోడ్డుపై ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇస్తాయి. కారు లోపలి భాగం 'డిజిటల్-ఫర్ట్' డిజైన్ లాంగ్వేజ్తో రూపొందించారు. ఇందులో 14-అంగుళాల భారీ సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 10.25-అంగుళాల డ్రైవర్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి. ప్యానోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్ కారు లోపల కూర్చున్న వారికి విలాసవంతమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది.
Mercedes Benz CLA EV : అత్యున్నత భద్రత సౌకర్యాలు
భద్రత విషయంలో మెర్సిడెస్ ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఈ కారుకు యూరో NCAP క్రాష్ టెస్ట్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ లభించింది. భద్రత కోసం ఇందులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్, లెవల్ 2 ADAS (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్) వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. సౌకర్యం కోసం హీటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు (మెమరీ ఫంక్షన్తో), ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ అందించారు. ఈ ఫీచర్లు డ్రైవర్, ప్రయాణికులకు ప్రతి ప్రయాణంలోనూ మెరుగైన రక్షణ, సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి.
Mercedes Benz CLA EV : పవర్.. అద్భుతమైన రేంజ్
భారతదేశంలో మొదటగా 'CLA 250+' వేరియంట్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందులో 85 kWh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది 268 hp పవర్, 335 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం దాని రేంజ్. ఇది ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జింగ్తో ఏకంగా 792 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది. వేగం విషయంలోనూ ఇది తక్కువ కాదు.. కేవలం 6.7 సెకన్లలోనే 0 నుండి 100 కిమీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఈ కారు ఒక మంచి ఎంపిక.
Mercedes Benz CLA EV : సూపర్ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ
ఛార్జింగ్ సమస్యను అధిగమించేందుకు మెర్సిడెస్ ఇందులో 240 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను అందించింది. కంపెనీ క్లెయిమ్ ప్రకారం, కేవలం 20 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో ఈ కారు 400 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు. ఈ సెగ్మెంట్ లో అత్యధిక రేంజ్ ఇచ్చే లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో ఇది ఒకటిగా నిలవనుంది. మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఇతర ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్లకు గట్టి పోటీని ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.