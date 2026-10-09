- Home
- Automobile
- Cars
- Top Selling Cars: మారుతి, టాటా, నిస్సాన్ కార్ల సేల్స్ దెబ్బకి రికార్డులు బద్దలు.. నెంబర్ 1 ఎవరంటే?
Top Selling Cars: మారుతి, టాటా, నిస్సాన్ కార్ల సేల్స్ దెబ్బకి రికార్డులు బద్దలు.. నెంబర్ 1 ఎవరంటే?
Top Selling Cars: పండుగల సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే దేశీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ కాసుల వర్షం కురిపించింది. ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాల్లో గడిచిన సెప్టెంబర్ నెలలో ఊహించని వృద్ధి నమోదైంది. మారుతి సుజుకి, టాటా మోటార్స్, నిస్సాన్ ఇండియా రికార్డుల మోత మోగించాయి.
సెప్టెంబర్లో కార్ల అమ్మకాల మోత.. టాటా, మారుతి సుజుకి సేల్స్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే
దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగానికి సెప్టెంబర్ నెల చాలా బాగా కలసివచ్చింది. ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలైన మారుతి సుజుకి, టాటా మోటార్స్, నిస్సాన్ ఇండియాలు తమ సేల్స్ గణాంకాలను వెల్లడించాయి. పండుగల సీజన్ ప్రారంభం కావడంతో వినియోగదారులు కొత్త కార్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపించారు. దీంతో ఈ కంపెనీల సేల్స్ గ్రాఫ్ భారీగా పైకి లేచింది. ప్రధానంగా మారుతి సుజుకి, టాటా మోటార్స్ కంపెనీలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. ఈ నెలలో ఏ కంపెనీ ఎన్ని కార్లు విక్రయించాయనే వివరాలు గమనిస్తే..
మారుతి సుజుకి బంపర్ ధమాకా
భారత ఆటో మార్కెట్ లీడర్ మారుతి సుజుకి సెప్టెంబర్ నెలలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలు 24.4 శాతం పెరిగి 2,36,013 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. గత ఏడాది ఇదే సెప్టెంబర్ నెలలో కంపెనీ 1,89,665 యూనిట్లను మాత్రమే విక్రయించింది. మారుతి సుజుకి షేర్ మార్కెట్కు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాలు దాదాపు 37 శాతం పెరిగి 1,81,838 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. గతేడాది ఇది 1,32,820 యూనిట్లుగా ఉంది. ఇక ఎగుమతుల విషయానికి వస్తే, కంపెనీ మొత్తం 44,219 యూనిట్లను విదేశాలకు ఎగుమతి చేసింది. గత ఏడాది ఇది 42,204 యూనిట్లుగా ఉంది.
టాటా మోటార్స్ రికార్డు సేల్స్
టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్ (TMPV) కూడా సెప్టెంబర్లో గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలు 15 శాతం పెరిగి 70,210 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. గత ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలో కంపెనీ 60,907 వాహనాలను విక్రయించింది. ఈ మొత్తం అమ్మకాలలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs) కూడా ఉన్నాయి. ఇక టాటా మోటార్స్ దేశీయ అమ్మకాలు 15 శాతం వృద్ధితో 68,810 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో ఇవి 59,667 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో టాటా ప్యాసింజర్ కార్ల విక్రయాలు 13 శాతం పెరిగి 1,400 యూనిట్లకు చేరాయి.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో టాటా దూకుడు
ఈవీ (EV) సెగ్మెంట్లో టాటా మోటార్స్ దూసుకుపోతోంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ వ్యాపారంతో కలిపి టాటా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మొత్తం అమ్మకాలు సెప్టెంబర్లో ఏకంగా 67 శాతం పెరిగాయి. కంపెనీ 15,384 ఈవీ యూనిట్లను విక్రయించింది. గతేడాది సెప్టెంబర్లో ఇది కేవలం 9,191 యూనిట్లు మాత్రమే. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27 రెండో త్రైమాసికం ప్యాసింజర్ వాహనాలకు సంబంధించి తమకు ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ క్వార్టర్ అని టాటా తెలిపింది. ఈ త్రైమాసికంలో ఏకంగా 2,01,723 వాహనాలు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది ఏడాది ప్రాతిపదికన 40 శాతం పెరుగుదల. సెప్టెంబర్లో 70,000 మార్కును దాటి టాటా స్ట్రాంగ్ ముగింపు ఇచ్చింది.
నిస్సాన్ ఇండియా పరిస్థితి ఏంటి?
నిస్సాన్ మోటార్ ఇండియా సెప్టెంబర్ నెలలో మిశ్రమ ఫలితాలను చూసింది. దేశీయ మార్కెట్లో నిస్సాన్ హోల్సేల్ విక్రయాలు ఏకంగా 100 శాతం పెరిగి 3,300 యూనిట్లకు చేరాయి. సెప్టెంబర్ 2025లో కంపెనీ కేవలం 1,652 కార్లను మాత్రమే అమ్మినట్లు గురువారం సేల్స్ డేటా విడుదల చేస్తూ తెలిపింది. అయితే, ఎగుమతుల విషయంలో నిస్సాన్కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఎగుమతులు 24.2 శాతం తగ్గి 6,725 యూనిట్లకు పడిపోయాయి. గత ఏడాది ఇవి 8,873 యూనిట్లుగా ఉండేవి. ఎగుమతులు తగ్గడం వల్ల నిస్సాన్ మొత్తం విక్రయాలు 4.8 శాతం తగ్గి 10,025 యూనిట్లకు పరిమితమయ్యాయి.