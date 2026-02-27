Gold Price: గుడ్ న్యూస్.. పసిడి ధర ఎంత తగ్గిందంటే...?
Gold Price: పెళ్లిళ్ల సీజన్, బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు. కొనుగోలుదారులు ఎటూ తేలలేకపోతున్నారు. భారీ తగ్గుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ ఆ పరిస్థితి ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ఈ సమయంలో బంగారం అప్డేట్ ఊరట ఇస్తుంది. స్వల్పంగా తగ్గి రిలీఫ్ ఇచ్చింది
పెళ్లిళ్ల సీజన్ లో అయోమయంలో కొనుగోలుదారులు
పెళ్లిళ్ల సీజన్ ఊపందుకున్న సమయంలో బంగారం ధరలు ఊగిసలాడటంతో కొనుగోలుదారులు అయోమయంలో ఉన్నారు. కొంతమంది భారీ తగ్గుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు, ఇంకొందరు రేట్లు పెరిగిపోతున్నందున కొనాలా, వద్దా అనే సందేహంలో ఉన్నారు. ఈ సమయంలో వచ్చిన తాజా బంగారం అప్డేట్ కొంత ఊరట ఇస్తుంది. 22, 24 క్యారెట్లు ఎంత తగ్గాయో తెలుసుకుంటే, కొనుగోలు చేయాలా అని ముందే నిర్ణయం తీసుకోవడం సులభమవుతుంది. వెండి కూడా స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
రేట్లు తగ్గి రిలీఫ్ ఇచ్చిన బంగారం
గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు పెరుగుతూ కొంతమందిని ఆందోళనలోకి నెట్టాయి. కానీ ఈ రోజు స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించడం కొంత ఊరట ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కొనసాగుతున్నప్పటికీ, కొంతమందికి ఇప్పుడు మంచి అవకాశంగా ఉంది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఆర్థిక అనిశ్చితి, అమెరికా సుంకాలు, దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు అన్నీ కలిసి గత రోజుల్లో బంగారం ధరలు పెరగడానికి కారణమయ్యాయి. అయితే ఈరోజు అమెరికన్ డాలర్ విలువ బలహీనపడటంతో బులియన్ మార్కెట్లో కొద్దిగా తగ్గుదల వచ్చింది. దీని వల్ల కొంతమంది కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడే సరైన సమయమని భావిస్తున్నారు.
సమయం వృథా చేసుకోవద్దంటున్న నిపుణులు
ధరలు మళ్లీ పెరగకముందే, మార్కెట్లో సర్దుబాటు చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పెట్టుబడిదారులు, పెళ్లిళ్ల సీజన్లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు 33 డాలర్ల మేర తగ్గి 5274 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. స్పాట్ సిల్వర్ ఔన్స్ ధర 3 శాతానికి పైగా తగ్గి 88 డాలర్ల స్థాయికి వచ్చింది. ఈ తగ్గుదల కొంత ఊరట ఇస్తున్నప్పటికీ, భవిష్యత్ పరిస్థితులు మళ్లీ మారవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మార్కెట్లో 24 క్యారెట్లు 10 గ్రాములు రూ.1,61,020
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్లు 10 గ్రాములపై రూ.870 తగ్గి రూ.1,61,020 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 22 క్యారెట్లు 10 గ్రాములపై రూ.800 తగ్గి రూ.1,47,600 వద్ద ఉంది. కిలో వెండి స్థిరంగా రూ.2,95,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
మొత్తానికి, ఈ రోజు తగ్గిన ధర కొంతమందికి ఊరట ఇస్తుంది. అయితే పెట్టుబడిదారులు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ధరలు రోజురోజుకీ మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి నిపుణుల సలహా తీసుకొని కొనుగోలు చేయడం సురక్షితం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ డిమాండ్, అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు రేట్లపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఈరోజు తగ్గిన ధరను సద్వినియోగం చేసుకోవడం, కొంతమంది కొనుగోలు చేయడానికి సరైన సమయం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.