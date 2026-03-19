Apartment: అద్దెకిచ్చిన ఇంటిని ఖాళీ చేయనని గొడవ చేస్తున్నారా.? ఇలా చేస్తే కాళ్ల బేరానికి వస్తారు..
Apartment: మీ ఇంట్లో ఉన్న అద్దెదారులు ఇల్లు ఖాళీ చేయడం లేదా? చట్టపరంగా వారిని ఎలా ఖాళీ చేయించాలో.. మీకు రావలసిన అద్దె బాకీలను కోర్టు ద్వారా ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి.
అద్దెకు ఇచ్చినప్పుడు..
సొంత ఇల్లు ఉండి అద్దెకు ఇచ్చినప్పుడు, కొన్నిసార్లు అద్దెదారులు ఇల్లు ఖాళీ చేయమని కోరినా వినకుండా ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. అటువంటి సందర్భాలలో యజమానులు చట్టపరంగా అనుసరించాల్సిన పద్ధతులను తెలుసుకోండి.
అనుసరించాల్సిన చట్టపరమైన దశలు
అద్దెదారు ఇల్లు ఖాళీ చేయనప్పుడు మొదట మీరు ఒక న్యాయవాదిని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. మీ అడ్వకేట్ ద్వారా అద్దెదారుకు అధికారికంగా లీగల్ నోటీసు పంపాలి.
ఎవిక్షన్ పిటిషన్
ఒకవేళ లీగల్ నోటీసుకు అద్దెదారు స్పందించకపోయినా లేదా ఇల్లు ఖాళీ చేయకపోయినా, సివిల్ కోర్టులో 'ఎవిక్షన్ పిటిషన్ సూట్'(Eviction Petition Suit) ఫైల్ చేయాలి. కోర్టులో విన్నపం: అద్దెదారు నుండి మీకు రావలసిన అద్దె బాకీలు ఏవైనా ఉంటే, వాటి గురించి మీ పిటిషన్లో స్పష్టంగా పేర్కొనాలి.
మధ్యంతర ఉత్తర్వులు
మధ్యంతర ఉత్తర్వులతో కేసుపై తీర్పు వచ్చే వరకు వేచి చూడకుండా, కోర్టులో విచారణ జరుగుతున్న సమయంలోనే మీ బాకీలు ఇప్పించవలసిందిగా కోర్టును కోరవచ్చు.
గొడవలకు దిగకుండా
అద్దెదారులతో గొడవలకు దిగకుండా, చట్టపరమైన మార్గంలో వెళ్లడం వల్ల మీ ఆస్తిపై మీకు పూర్తి హక్కులు లభించడమే కాకుండా, రావలసిన బాకీలు కూడా సకాలంలో పొందే అవకాశం ఉంటుంది.