Today Gold Rate in Hyderabad: ఉగాది బిగ్ సర్ప్రైజ్..రూ.2వేలకుపైగా పతనమైన పసిడి
Today Gold Rate in Hyderabad: ఉగాది రోజు పసిడి ప్రియులకు గుడ్న్యూస్ వచ్చేసింది. ఈసారి బంగారం రేటు మామూలుగా తగ్గలేదు. భారీగా పతనమైంది. దీంతో కొనుగోలుదారులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
కుప్పకూలిపోయిన పసిడి
పసిడి, సిల్వర్ రేట్లు భారీగా క్షీణించాయి. ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. ఇది కొనుగోలుదారులకు తీపికబురనే చెప్పాలి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులతో ధరల్లో మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం, హర్మూజ్ మూసివేత కారణంగా పెరగాల్సి ఉన్నా....ఊహించని పరిణామాలతో సీన్ రివర్స్ అవుతోంది. ధరలు క్రమంగా పడిపోతూ వస్తున్నాయి. అయితే ఉగాది రోజు ధరలు దిగొచ్చాయి. గత రెండురోజులుగా ధరలు వందల్లో తగ్గగా...ఈరోజు మాత్రం వేలల్లో ఢమాల్ అంది.
రూ.2,780 తగ్గిన బంగారం
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇవాళ బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.2,780 తగ్గి రూ.1,54,640కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ.2,550 పతనమై...రూ.1,41,750 వద్ద స్థిరపడింది. నిన్న రూ.330, రూ.300 తగ్గగా...ఇప్పుడు రూ.2,780 పడిపోయింది. వెండి ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి.
తగ్గుతూ వస్తున్న ధరలు
మొన్నటి వరకూ పెరిగిన ధరలు భారీగా పెరగ్గా....ఈ మధ్య కాలంలో రేట్లు ఊగిసలాడుతున్నాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ కుప్పకూలిపోయింది. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా గతంలో ధరలు ఎగబాకాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. ఇక ఇదే ఊపులో కొనుగోలుదారులు బంగారం, సిల్వర్ కొనడానికి ఎగబడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఇదే భారీ తగ్గింపు.
ఊపందుకున్న కొనుగోళ్లు!
కొత్త సంవత్సరం మొదలైంది. ఇక శుభకార్యాలు కూడా షురూ అయిపోతాయి. పెళిళ్లు, శుభకార్యాలు ఊపుందుకుంటాయి. ఇప్పుడు బంగారం పసిడి రేట్లు తగ్గడం బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది. అయితే మార్కెట్లు ఇంకా కుదురుకోలేదు. ఏ క్షణమైనా బంగారం రేట్లు పెరగొచ్చు, తగ్గొచ్చు, పెరిగిందని సంతోషించడం కంటే....ఎప్పుడు పెరుగుతుందనే ఆందోళనే ఎక్కువగా ఉంది ప్రజల్లో. మార్కెట్లను గమనిస్తూ నిపుణులు సంప్రదించి కొనుగోలు చేయడం మంచిది.